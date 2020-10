“Ud es un cínico Dr González”, solo una mente enferma podría plantear una falsa disyuntiva para agrietar y fracturar a los Formoseños

40

Es cínico, y lo es porque plantea una FALSA DISYUNTIVA para defender su erróneo accionar sanitario.

Presenta la disyuntiva: SALUD PUBLICA versus INGRESO ADMINISTRADO DE FORMOSEÑOS , para generar lógicamente adhesión de todos los que queremos que se mantenga el status sanitario.

Pero solo una mente enferma podría concebir la idea de que a alguien le “enoje” que acá no haya coronavirus o acuse de “politización animosa” a las decisiones judiciales.

Pero la realidad es que …más allá de que usted agriete y fracture a los Formoseños creando esa falsa disyuntiva de que optemos por apoyar a los puros por un lado o al ejercito de zombis por el otro, acá de lo que se trata es de que a esta altura y después de tantos meses YA DEJE VOLVER A TODOS LOS FORMOSEÑOS A SUS HOGARES !!!!¡ .

Lo que conspira contra la salud publica NO ES EL INGRESO REGULADO de formoseños previo hisopado y haciendo el aislamiento respectivo…..

NO SEA CINICO y reconozca que eso no pone en peligro para nada a la comunidad.

Deje de gritarnos, sermonearnos y tratarnos con soberbia y tono sobrador, despectivo y altanero y de estar atentando y faltando el respeto a la decisión de los jueces ….

Deje de abusar de su poder y de avasallar las instituciones, amenazando los juecs de hacerlos responsables de ” eventuales muertes” y en vez de eso RECONOZCA con la humildad que no tiene, que USTED no está arbitrando las medidas ni administrando los recursos que le sobran para aumentar la cantidad o la capacidad de receptividad de los Centros de Aislamientos para que ya puedan volver todos los Formoseños a su provincia.

Tiemblo al decir esto

Tiemblo al decir esto, pero no nací para ser cobarde y sabe una cosa ?? Usted (aun con sus gritos y amenazas de responsabilizar a todos menos a ud mismo de las injusticias y crueldades INHUMANAS que están ocurriendo) ya nos está liberando del miedo.

Porque aunque no tengamos muertos por coronavirus igual tenemos sillas vacías en nuestros hogares por todos a los que no podemos ver por qué ud no instrumenta de una vez por todas un ingreso ADMINISTRADO EFICIENTE.

Deje de tratarnos como infantes estúpidos:

Los que ingresan regularmente no pondrían para nada en peligro la salud pública porque para eso vienen con resultado negativo y luego se someten a aislamiento.

Lo que nos pone en peligro son todos los IRREGULARES de “comerciantes” alberdeños que diariamente entran y salen graciosamente, mientras nuestros comerciantes, gimnasios y confiterías se funden culpa de las restricciones del Gobierno.

NO!!! A los ingresos irregulares y desordenados que ud maneja a su antojo y con descarada falta de transparencia

FIRMA : Marisa, una mama que espera volver a ver a su hijo estudiante (deje de ver fantasmas de política y malintencionalidad en todo.. ESTAMOS SUFRIENDO, si dice que nos cuida, cuide los ingresos IRREGULARES, y haga volver a todo el que quiere ingresar REGULARMENTE pidiendo su bendecido permiso).

