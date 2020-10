Malgarini lamentó la miopía de Guardia Mendonca, le recordó que “el primer muerto” ya lo tienen y que miles de madres lloran la ausencia de sus hijos

21

El diputado provincial del Frente Amplio Formoseño Adrián Malgarini, rechazó la calificación de “oportunistas” que vertiera sobre la oposición la ministra secretaria general del Poder Ejecutivo, Cecilia Guardia Mendonca, lamentó su enojo por los epítetos desagradables que los formoseños viralizan en las redes sociales sobre el desempeño de algunos miembros del Consejo del COVID19, y le sugirió que más que preocuparse por que la gente expresa, se debería preocupar y ocupar de las causales que provocan el enojo ciudadano, y la acelerada pérdida de credibilidad, confianza y autoridad del Consejo que integra, y que algún medio hasta denomina como la “Locademia de la Pandemia”.

Ya tienen su primer muerto se llama Mauro, es un joven de 24 años que no era un CALAVERA

Lo que debe hacer el Consejo del COVID19, es empatizar con los reclamos de la gente, escuchar a la ciudadanía que quieren reencontrarse con sus familiares, dialogar con los diferentes actores económicos y sociales que necesitan desesperadamente volver a la actividad para sobrevivir, motorizar la economía y dinamizar la producción, y deben dejar de actuar como si fueran los dueños de las vidas de las personas, o como nenes malcriados y caprichosos, que hacen travesuras y no les gusta que los regañen, sugirió el legislador radical.

No deben enojarse por lo que generaron negando la realidad, abusando del poder, estableciendo aduanas internas, saturando con interminables conferencias circenses, atropellando las instituciones, las libertades y los derechos individuales, impidiendo a la gente trabajar, llevando a la quiebra a emprendedores o clausurando deliberadamente en plena pandemia comercios, objetó.

Y para colmo, continúo Malgarini, encaprichándose en castigar a algunos por “lo mismo” que alegremente perdonan a otros, o por la espantosa discriminación de enviar a hacer cuarentena a algunos en celdas en comisarías “¿incomunicados a disposición del Ministro de Gobierno?”, a otros hacinados en Centros de Alojamiento, a otros tirados en Carpas en medio del monte y a los paraguayos cómodamente alojados en hoteles, comparó.

No debe enojarse si los llaman “hipócritas y mentirosos” porque ya tienen su primer muerto se llama Mauro, es un joven de 24 años al que asesinaron cuando intentó cruzar a nado el Bemejo para ver a su hija y a su mujer, y sobre el cual MINTIERON descaradamente cuando quisieron dar a entender que se trababa de “esa persona”, un calavera que quería ver a su noviecita, como cree que debería calificarse esa actitud sin que usted se enfade, los censure o prohíba?, le preguntó Adrián Malgarini.

Mintieron como mintieron con Carmen, la formoseña a la que no le permitieron dar su último adiós en su lecho de muerte a su madre, por la que viajo tantos kilómetros, a quién luego difamaron y operaron políticamente para generarle una grieta familiar. Le parece injusto que se les reproche y se utilice epítetos poco agradables o elogiosos para calificar semejante comportamientos inhumanos?, se interrogó el legislador.

¿Como podría la gente de bien no condenar, el arresto de 15 ciudadanos formoseños, detenidos hacinados incomunicados en celdas de comisarias del interior, encarcelados por 14 por una jueza oficialista que públicamente incumplió con el mismo código por el que hoy los está juzgando en juicio abreviado?, no le parece una desfachatez, una caradurez y desvergüenza gigante, desobedeció Malgarini.

Una desfachatez institucional gigante, como salir a decir hoy “No vamos a permitir que nos tilden de mentirosos o hipócritas ni que nos ataquen con situaciones particulares ¿Vanina Basualdo, Karina Paz, Eunise, Bibolini, Blanca Denis, Pereyra, etc, etc?, se parece serió que defienda eso señora Ministra.

No es serio, como tampoco es serio, que estén permanentemente haciendo política con la pandemia, intentando sacar réditos buscando construir relatos “épicos, místicos y milagrosos” de cada hecho, que por lo cierto ya lo son con el status sanitario logrado, que nos enorgullece a todos y que queremos conservar, pero en base a la racionalidad, al respeto y a que no se excluya, margine, discrimine, ni prohíba el ingreso a ningún formoseño que tenga su análisis negativo, y este dispuesto a hacer la cuarentena del modo que lo establezcan las autoridades sanitarias, aunque estén comandadas por tres abogados, consideró el diputado radical.

