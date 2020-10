Naidenoff contestó a Insfran: “Formoseños somos todos, también los varados y sus familias que los esperan”

3

Esto no es ni golpe blando, ni la derecha, es una cuestión humanitaria de respetar la salud, la vida y de permitir el ingreso de nuestros comprovincianos

El Senador Nacional Luis Naidenoff respondió al ataque del Gobierno Provincial por los informes periodísticos sobre los ciudadanos que no pueden ingresar a Formosa. “Esto no es ni golpe blando, ni la derecha, es una cuestión humanitaria”, afirmó.

Quedó en evidencia que el Gobierno no pudo o no tuvo la voluntad de preparar un sistema sanitario ni de ingresos acorde a la demanda de los formoseños

El legislador sostuvo que “los esfuerzos del gobierno para proteger a los 640000 formoseños es una mirada colectiva que uno puede valorar, pero también integran ese colectivo los más de 4600 formoseños que quieren ingresar a la provincia”. “Detrás de ellos hay familias, que en este contexto difícil viven incertidumbre, zozobra y temor esperando por tenerlos cerca”, agregó.

La política de ingresos fracasó

“El Gobierno tiene que reconocer que utilizó una herramienta de ingresos que pudo ser eficaz en un primer momento, para preparar los centros de alojamiento y el sistema sanitario, pero a esta altura es una política que fracasó”, indicó Naidenoff.

“Durante estos 7 meses, quedó en evidencia que el Gobierno no pudo o no tuvo la voluntad de preparar un sistema sanitario ni de ingresos acorde a la demanda de los formoseños. La protección de la vida no viene de la mano del cercenamiento de libertades”, añadió.

Para el Senador “el Gobierno contó con tiempo suficiente para que cada formoseño que se encuentra afuera de la provincia pueda ingresar desarrollando otro tipo de protocolo, mucho más ágil, dinámico, transparente, serio, responsable y eficaz”.

Nuevo sistema de ingresos

En esa línea, Naidenoff planteó que “cada formoseño que quiera ingresar a la provincia debe ingresar con un PCR negativo, con ese resultado tiene el derecho, no la imposición, de continuar el aislamiento en el domicilio que determine. Si en el transcurso de los 14 días se activa el protocolo, recién se lo debe trasladar a un centro de salud”.

“Es la única manera de descomprimir esta situación, y de evitar por sobre toda las cosas, los contagios que se han dado en centros de aislamiento como el Juan Pablo II”, comentó para recordar que “los primeros contagios allí se dieron porque concentraron a formoseños que provenían de diferentes puntos del país, con diferentes status sanitarios”.

“Quedó demostrado que esa no es una política sanitaria adecuada”, aseguró.

En ese sentido, Naidenoff instó al Gobierno “a dejar de utilizar el miedo, la idea de que con el ingreso ordenado se sostiene el status sanitario es falsa. Hasta que no aparezca la vacuna, el virus vino para quedarse”.

“El Gobierno tiene que meter menos miedo y apostar al criterio de responsabilidad individual en el marco de la concientización social con el uso responsable de las medidas preventivas. Hay que recuperar la normalidad, permitiendo el desarrollo de todas las actividades con los protocolos correspondientes”, aseveró.

“El deber de un gobierno es demostrar solidaridad y empatía permitiendo el ingreso de nuestros comprovincianos, no estigmatizándolos con criterios de exclusión como posibles portadores del virus”, expresó.

Por último, el Senador reafirmó que “los 640000 formoseños somos todos, los más de 4600 que están afuera, y sus familiares angustiados esperándolos”. “Esto no es ni golpe blando, ni la derecha, es una cuestión humanitaria de respetar la salud, la vida y de permitir el ingreso de nuestros comprovincianos”, concluyó.

