Guardia Mendonca como abogada aclaró que en Formosa la administración de Justicia es atribución de Gildo Insfrán

La ministra Secretaria General del Poder Ejecutivo, Dra. Cecilia Guardia Mendonca, en otras de sus disparatadas y desopilantes intervenciones, esta vez como abogada y como ministra Secretaria General del Poder Ejecutivo, desde la conferencia del Concejo consultivo del COVID19, aclaró a los jóvenes que perdieron el miedo y marcharon en defensa de sus derechos y libertades, que en Formosa la administración de Justicia es atribución del Poder Ejecutivo, no dejando ningún margen de dudas las imputaciones de Suma del Poder Público, y sometimiento judicial en manos de Gildo Insfrán, que desde hace tiempo vienen denunciando periodistas independientes, son verdades absolutas.

Si bien Cecilia Guardia Mendonca, ha tenido intervenciones muy poco felices y desde su misma irrupción en la Mesa del COVID19 esta acusada de no saber de los que habla, de enredarse y ser muy poco clara en sus exposiciones, en esta oportunidad fue muy clara y precisa en su mensaje a los jóvenes que marchan por una Formosa Libre (consigna vacia de contenido dijo el ministro González) y aunque no lo parezca, como abogada les aclaró que acá manda Gildo Insfran y el Gordo González, en esta provincia la división republicana de poderes pasa por el manejo discrecional de la Justicia, siempre y cuando no se les cruce un Juez Independiente como el excelentísimo Juez Federal subrogante Fernando Carbajal.

