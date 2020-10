FAA pidió al gobierno que reconozca los alcances reales de la emergencia

6

594 total views, 594 views today

Un nuevo documento de la filial Laguna naineck de la Federación Agraria Argentina (FAA) reafirma la presencia de un escenario desolador entre los pequeños productores formoseños, y recomienda a funcionarios del Gobierno provincial que recorran los campos para armar una opinión real y franca de las chacras, aplastadas por la sequía, las heladas, y los incendios.

“García no se acordó de los pequeños productores de la provincia, no estamos en la agenda con la intención de ayudar a los productores, no saben o no quieren saber que la agricultura que practican las familias de productores fue afectada por la sequía, las heladas y los incendios, provocando pérdidas de bananas y muchos otros cultivos”, embistió el comunicado de FAA, en respuesta a declaraciones del subsecretario de la Producción Sustentable, Alejandro García, quien, en recientes declaraciones periodísticas, trazó un balance critico de las actividades agropecuarias de “

“Es lamentable que se haga oídos sordos a los innumerables reclamos que hacemos al Gobierno provincial; seguimos reclamando la ampliación de la emergencia ya que la situación lo amerita; las susodichas sequias, incendios y heladas no solo causaron daños sobre la producción enumerada por el presidente de la Comisión de Emergencia, como el maíz y a la ganadería, sino también que perjudicó a la actividad de las familias de los pequeños agricultores: ojala revean sus pensamientos, y la decisión que tienen que tomar la adopten cuanto antes; tienen que dejar de mirar a otro lado y detenerse en la totalidad de la situación que se generó”, sostuvo la entidad federada.

“Pedimos personalmente que venga a hablar con los productores, que solo en esta región hay más de 2.000 familias de pequeños productores que han sufrido grandes daños a su producción; es necesario que el presidente de la Comisión de Emergencia venga a recorrer la zona así ve, en vivo y en directo, que paso y que está pasando además para que dimensione cómo viven estas familias”, agregó.

“Como consecuencia de este escenario, que alcanzo también a la banana, el tomate, la mandioca y la batata, nos ponemos a disposición para recorrer con el funcionario toda la zona de las colonias, no solo el municipio de Naineck sino también de la vasta región de la zona este de la provincia, así vera cual es la realidad y así lograr incluir todos esos cultivos dentro de la emergencia”, reafirmó FAA, mientras sigue esperando respuestas oficiales.

Comments

comments