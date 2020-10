Otros 11 formoseños varados en Florencia esperan que el Gobierno se apiade de ellos, resguardados en la garita de una Virgen

8

11 formoseños varados que fueron llegando desde hace 45 días de distintos puntos del país coincidieron en la localidad santafesina de Florencia, en el límite con Chaco. Primero se alojaron en una estación de servicio y luego se trasladaron hasta la garita de una Virgen al costado de la ruta, a la espera de que el Gobierno los autorice a ingresar a la provincia. Todos tienen sus permisos gestionados.

Carlos Cáceres, un formoseño del barrio Antenor Gauna que salió de la provincia en febrero por un trabajo temporario en Buenos Aires, habló con La Mañana en Vivo sobre las condiciones que están atravesando desde hace varias semanas en la localidad de Florencia, Santa Fe.

“Somos 11 personas que por distintos motivos tuvimos que salir de Formosa antes de la cuarentena. Todos tramitamos los permisos de ingreso con anticipación, sin embargo, ninguno recibió una respuesta oficial a la solicitud. No nos dejaron otra opción que regresar. En mi caso gestioné la autorización por la página hace cinco meses y sin nunca llegó un informe de cuándo ni cómo entraría a mi provincia. Llegó un momento que no pude más y me largué. La espera se hizo muy larga”, refirió el entrevistado.

Con respecto a la estadía al costado de la ruta, Carlos comentó: “Primero estábamos juntos en un parador de camiones de una estación de servicio, de allí nos corrieron y tuvimos que refugiarnos en el único lugar posible que teníamos con techo. Desde el lunes que nos ubicamos en la garita de la virgen de Itatí, que está a unos 300 metros del límite con Chaco.

Acá comemos todos juntos, nos organizamos para cocinar. Sólo recibimos ayuda de los vecinos solidarios que nos prestan sus baños para poder higienizarnos”, relató.

