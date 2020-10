Formosa convertida en Gildolandia totalmente Venezolanizada

4

Los formoseños estamos sorprendidos al levantarnos a tomar mate y encontrarnos con estos carteles con lemas de apriete, como si fuera una campaña política, mientras muchos han mutado de rubro intentando llevar el pan a la mesa, y quienes son asalariados, han tenido que hacer varios recorte de gastos para llegar a fin de mes, alguien de billetera abultada y seguro que con plata del pueblo salió a colocar estos seudos pasacalles.

Es tan difícil entender que todos los formoseños tenemos derechos, no solo los amigos del poder, quienes se arrogan derechos como si fuesen los únicos dueños de la verdad y todopoderosos de la justicia.

Si los jueces son impartidores de Justicia, les piden cárcel, como a un conocido juez que era el Ministro del Superior Tribunal de Justicia, máximo cargo dentro de la misma, con ascendencia peronista, pero no les gusto su fallo, y ahora plagan de carteles la ciudad con agravios a otro Juez, escrachándolo como de cambiemos, solo porque no les gusta y no puedan usarlo como están acostumbrados.

Existen división de poderes, escrito en nuestra Constitución, si seguimos como ciudadanos corporizando con normalidad que se avasallen los poderes, estamos permitiendo que la democracia desaparezca, no tomemos con normalidad el avance de la Falsa Democracia, defendámosla, esta es la que vemos manejar una pandemia ,con reglas de dictadura y los mismos que manejan el estado como si ellos fueran patrones de estancia, si te sometes seguís y si se te ocurre pensar, tan solo pensar estar afuera del sistema que ellos imponen.

Hoy no tienen un muerto por la pandemia, pero quien se hace cargo del chico que se ahogó, en su desesperación por llegar a ver a su familia, por los muertos por falta de atención en los hospitales, por falta de medicamentos , respuestas en las obras sociales y tantos otros, que alguien me diga cuantos muertos hay, por miles de otras cosas, violencia, accidentes; pero resulta que todo queda como olvidado. Lo único es seguir sosteniendo el poder, sin importar la consecuencia y el llanto del pueblo.

Hoy más que nunca todos somos formoseños.

Cesar Alejandro Marangoni

