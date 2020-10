La Justicia Federal ordenó el ingreso de otros 49 varados que se deberá efectivizar en un plazo máximo de 72 horas

788 total views, 788 views today

La concejal Gabriela Neme (bloque “Floro Eleuterio Bogado”) detalló que de acuerdo a un nuevo fallo judicial del juez federal subrogante Fernando Carbajal, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 tiene 48 horas para fijar “fecha cierta” de ingreso para 49 personas de Formosa que se encuentran varadas en diferentes lugares. A su vez, esa fecha no debe superar un plazo de 72 horas.

Entre las 49 personas beneficiadas con la medida se encuentran quienes permanecen en San Martín (Chaco), La Leonesa (Chaco) y Paso de los Libres (Corrientes), y en diferentes puntos de Chaco, Corrientes, Jujuy, Santa Cruz, Córdoba, Misiones y Buenos Aires.

En lo concerniente a este tema, la edil precisó a La Mañana que el viernes último, junto con el doctor Daniel Suizer, presentó un pedido de habeas corpus por 49 formoseños, incluyendo los casos de Camila e Hilda, personas que se encuentran frente al Puente Libertad, a pocos metros de la localidad de El Colorado. “A Hilda le dieron como fecha de ingreso el 18 de diciembre, que es una locura, sobre todo teniendo en cuenta situaciones como la tormenta del domingo último”, acotó.

Asimismo, la doctora Neme indicó que la Fiscalía de Estado de la Provincia apeló el fallo judicial, en una actitud “chicanera” y “de espaldas a la gente”; y agregó: “Apelar de nuevo, sabiendo cuál es el criterio de la Cámara Federal, nos parece algo miserable desde lo jurídico”.

Protocolos

Por otro lado, la letrada recordó que como aclaró en un momento el juez Fernando Carbajal, estos fallos incluyen el cumplimiento de todos aquellos Protocolos que resguarden la salud de los 640.000 formoseños. “Acá se cuida la salud de quienes estamos dentro de la Provincia, mientras aquellas personas que están afuera se pueden morir, porque no les importa”, opinó.

“Se trata de cumplir con las normas vigentes referidas a los derechos humanos. El Estado tiene que impedir que cualquier ser humano pase por tratos inhumanos; y estamos viendo a través de las redes y en los noticieros lo que sucede con los varados”, añadió.

Nueva magistrada

A continuación, Neme comentó que el Gobierno nacional presentó “aceleradamente” en el Senado de la Nación el pliego para aprobar la designación de una nueva jueza federal en Formosa, la doctora Belén López Macé. “Yo no tengo nada en contra de la magistrada, pero es un nuevo ataque, pretendiendo que el doctor Carbajal no entienda en estas causas. Pero la Cámara se ha expedido. Por lo tanto, haya o no haya un nuevo juez, el criterio de la Cámara debe cumplirse y tiene que existir un tratamiento humanitario para todos los formoseños”, subrayó.

“El Estado tendrá que ver cómo garantizar que todos los formoseños puedan estar en sus hogares, y no discutir si tienen domicilio afuera o por qué salieron de la Provincia. Nosotros vamos a seguir en esta lucha, digan lo que digan. Lo único que queremos es el respeto de los derechos humanos, y que se cumplan los Protocolos, en condiciones de dignidad. No pueden llevar a las personas que ingresan a lugares llenos de cucarachas y de alimañas”, manifestó Gabriela Neme.