La UNaF cedió el Módulo V y el albergue estudiantil al Consejo del COVID-19

3

228 total views, 228 views today

La Universidad Nacional de Formosa (UNaF), por disposición del rector Prof. Esp. Augusto Parmetler, cedió al Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19 de la provincia las instalaciones del albergue estudiantil y el Módulo V, donde funciona la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN).

Este lunes 26, en horas de la mañana, el titular de la UNaF y varias autoridades de la Universidad como la decana de la FAEN, Lic. Marta Botterón, la vicedecana de Humanidades, Lic. Nélida Miranda, el subsecretario de Planeamiento de Obras, Ing. Carlos Martínez, entre otros, efectuaron una recorrida por dichas instalaciones, de la que participó la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, Dra. Silvina Aráuz.

“Pusimos a disposición del Gobierno de la provincia instalaciones de la Universidad, así que cuando vinieron a inspeccionar les mostramos el albergue estudiantil y el edificio del Módulo V, que lindan con la avenida Pueyrredón y tienen un fácil acceso. A la vez, se los puede vallar para separarlos del resto de la institución”, explicó Parmetler.

Refirió que “se trata de un complejo bastante nuevo que posee aire acondicionado y duchas y al que el Gobierno provincial sumó camas y colchones”.

“En la tarde de este lunes haremos la entrega formal al Consejo del COVID-19, de manera que ya quedará a disposición todo el edificio. A partir de allí, la Policía Provincial se hará cargo del este predio para que los estudiantes o quienes estén afuera de la provincia puedan albergarse ahí”, indicó.

Hizo notar que “estamos muy contentos de poder contribuir y colaborar con la provincia porque nos encontramos en una situación particular que no se da en otras partes del país. Formosa posee un estatus sanitario único, ya que no tiene circulación de coronavirus y ningún fallecimiento por este virus”, destacando que el Gobierno de Formosa “llevó adelante una estrategia sanitaria muy buena para cuidar la vida de los formoseños”.

“En este sentido felicito a la mesa del COVID-19 y al señor gobernador Gildo Insfrán, quien es el que conduce todo esto. Estamos muy contentos y conformes con todas las actividades que desarrolla el Gobierno de la provincia en materia sanitaria y desde la UNaF estamos para contribuir y colaborar en lo que se pueda”, aseveró.

Detalles

Por su parte, respecto de las instalaciones de la UNaF cedidas al Consejo del COVID-19, el subsecretario Martínez precisó que “tuvimos que readecuar los baños, se adaptaron ocho duchas para las personas que se alojarán. Están colocados las camas, los colchones y los dispensers, así que ya está todo en condiciones”.

Según estimó en cuanto a la capacidad de alojamiento, “en principio estarían entrando 32 comprovincianos en su retorno a la provincia de Formosa”.

“Demostramos que desde la UNaF estamos comprometidos con el Gobierno provincial y la sociedad formoseña en la lucha contra el COVID”, concluyó.

Comments

comments