Mayans expresó su alborozo militante por el inminente reemplazo del Juez Fernando Carbajal, por López Macé

El jefe del bloque de senadores del Frente de Todos en la Cámara Alta del Congreso, José Mayans, informó con algarabía que la Comisión de Acuerdos del Senado dictaminó a favor de la aprobación de los pliegos de la doctora María Belén López Macé como postulante a cubrir el Juzgado Federal N° 2 de Formosa, en reemplazó del doctor Fernándo Carbajal, que tanto molestó al gobierno de Gildo Insfran por reconocerles Junto a la Cámara Federal sus derechos constitucionales a los ciudadanos varados fuera de los limites provinciales.

El senador Mayans explicó que la nominación de la doctora López Macé ya pasó por la audiencia pública “y ahora falta que el pliego sea tratado en el recinto de sesiones, lo que se concretará en el transcurso de la semana próxima”.

En caso de que el pliego sea aprobado y luego de cumplirse todos los pasos legales con el envío del expediente al Poder Ejecutivo Nacional, la designación formal de López Macé se estaría realizando antes de fin de año, reemplazando en el cargo al actual juez subrogante Fernando Carbajal.

María Belén López Macé está actualmente en la Secretaría Penal del Juzgado Federal N° 2, y lo que busca aceleradamente el Gildismo es impuslar su nombramiento para desplazar de la subrogancia al Juez Fernando Carbajal, que finalmente no se dejo intimidar por los ataques y las amenazas del ministro González.

La comisión de Acuerdos del Senado pasó ayer a la firma el dictamen de aprobación de once pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos de un listado de 30 nominaciones enviadas por el Poder Ejecutivo para su aval.

El gobierno luego de atacar la independencia del Poder Judicial y escrachar escandalosa e institucionalmente al magistrado, buscan forzar su alejamiento para que no entienda en las causas en que están en juego los derechos y garantías de los ciudadanos. Pero la Cámara Federal de apelaciones ya se ha expedido reiteradamente en igual sentido. Por lo tanto, haya o no haya un nuevo juez, le guste o no les guste a Gildo Insfran y a su imagen y semejanza Jorge González, el criterio de la Cámara debe cumplirse y tiene que existir un tratamiento digno y humanitario para todos los formoseños”.

El Estado tendrá que ver cómo garantizar que todos los formoseños puedan -como corresponde- estar en sus hogares, respetar los derechos humanos y no discutir si tienen domicilio afuera o por qué salieron de la Provincia., y que garanticen cuarentenas en condiciones de dignidad, no amontonando personas en a lugares llenos de cucarachas y de alimañas, ni en carpas en medio del monte y menos en celdas de comisarias incomunicados a disposición del Ministro González, una barbaridad, que no se puede repetir ni olvidar.

