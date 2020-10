Para atacar a un Juez enchastraron mi casa. Quien les da derecho a arruinarme mi casa???. Yo al único que tengo que agradecerle es a Dios y a mi familia!!! A nadie mas!!!!

2

362 total views, 362 views today

Autoritarismo senil, esclerótico e irreverente

El demencial, desmesurado y antidemocrático ataque al Juez Federal surogante Fernando Carbajal, por parte del poder Ejecutivo provincial en cabeza del Gobernador Gildo Insfran y del Ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia Jorge Abel González, pusieron en vidriera el autoritarismo senil y esclerótico de El Modelo Formoseño, que no solo afirma que Formosa no es Argentina y manda a su ministra Guardia Mendonca a dejar bien en claro como abogada que en Formosa la Justicia es atribución del Poder Ejecutivo provincial.

Sino que además de atacar irresponsablemente desde una Conferencia oficial a un Juez Federal, por unos Habeas Corpus que les molestaron porque les reconoce derechos denegados a ciudadanos castigados por la inoperancia, la insensibilidad y negligencia del régimen, encima salen a escracharlo por la Red de medios públicos que pagamos todos, y a utilizar los fondos públicos y recursos del Estado, para pagar costosos afiches y volantes y afiches con los que autoritariamente empapelaron la ciudad, en un claro ataque a la Independencia del Poder Judicial.

Las consecuencias las sufrieron los vecinos, como la contribuyen que publicó: Llego a mi casa y me encuentro con esto pegado EN LA PARED DE MI CASA,EN MI PROPIEDAD….LA QUE ME CUESTA MANTENER Y PINTAR. Mas allá de toda idea política me parece un abuso hacia mi persona. No tienen derecho a arruinarme mi casa. Que peguen en los postes de luz….en la calle…no tengo problema….pero quien les da derecho a arruinarme mi casa?????, manifestó indignada Cande Pastor en las redes sociales.

Yo al único que tengo que agradecerle es a Dios y a mi familia!!! A nadie mas!!!!.El derecho de una persona termina donde empieza el derecho del otro!!! ALGUIEN PUEDE DECIRME QUIEN ME VA A ARREGLAR ESTO??? Que impotencia que tengo!!!, denunció Cande Pastor.

Comments

comments