Buryaile: Formosa es una sociedad con miedo, pero los jóvenes son la luz de esperanza que se tiene ante un gobierno intolerante

El diputado nacional de la UCR Ricardo Buryaile hizo referencia a la cuestión sanitaria de la provincia de Formosa, la posición con respecto a la justicia y las críticas a la prensa por parte del gobernador de la provincia.

El legislador expresó que Formosa hizo bien los deberes previos cuando cerró el 10 de marzo sus fronteras ante una amenaza desconocida y se estuvo 90 días sin casos con un cerco muy férreo, pero esto es una cuestión dinámica y no se puede pensar en que lo que se hizo antes se debe hacer ahora, la realidad pide modificaciones, después de ocho meses la situación epidemiológica es muy buena, pero si se analiza cómo seguir hasta que aparezca la vacuna y será este el planteo ya no.

En este sentido expuso “no se puede estar más de un año con este régimen, ni tener la gente fuera de la provincia, no se puede, o los restoranes los bares cerrados, los clubes y gimnasios, entonces la solución es mayor control administrado, es decir que entre más gente por este control y no tener la pésima noticia de un chico que muere ahogado, de gente que está del otro lado y no puede entrar de estudiantes que no pueden hacerlo y yo escucho las conferencias de prensa del Concejo y nadie quiere que muera nadie, eso es una estupidez, porque se puede preservar el estatus sanitario haciendo correctamente el control del ingreso”.

Además señaló que al solicitar el ingreso nunca dicen la fecha en que se podrá volver a la provincia hay gente que está esperando desde el mes de abril, son cosas para corregir nadie quiere que pase nada, pero la biología no es matemática y no se puede garantizar que si se toma tal medida no pase tal cosa, por eso hay que tener más agilidad en el ingreso porque existen muchas personas varadas.

Explicó el referente radical “no puede ser que un formoseño que quiera ingresar a su casa no lo pueda hacer, me sorprendió la marcha de los jóvenes pero es la luz de esperanza que tenemos los formoseños, las generaciones han crecido a la luz de un sistema político intolerante a las disidencias, porque es una sociedad con miedo Formosa, se tiene miedo a perder el trabajo, a que te vean, en el 2009 en mi primera incursión en la política se acercaba gente y me hablaba, me daba fuerza, pero se tapaba la boca para hablar por miedo, pero la juventud no tiene miedo es un despertar, porque quienes más están sufriendo esta cuarentena en Formosa son los jóvenes y los viejos”.

En ese contexto acentuó que se sufre por no poder reunirse, ahora si un vecino denuncia REFSA te puede cortar la luz, los chicos no pueden ver a sus amigos que están afuera, y los mayores porque saben que son población de riego, se ven vulnerables, entonces el mensaje no debe ser de miedo sino que el virus y su propagación depende de nosotros no hay ninguna ley que te hará responsable sino la propia responsabilidad, al cumplir los requisitos sanitarios esa es la responsabilidad social, el gobierno debe escuchar más.

“Nosotros no discrepamos con la situación sanitaria sino con las decisiones como las consecuencias de cerrar 10 meses, o lo expresado por el gobernador sobre los medios y la campaña en contra, mirá si habláramos de canal 3 y canal 11 para conmigo, o de radio oficiales, la libertad de prensa existe, lo que no existe es la difamación y para eso está la justicia, pero a nadie le cae bien que haya gente varada de esa manera, cuando se ven las conferencias que se refieren despectivamente a un juez de la nación, en realidad no creen en la justicia, porque los que están ahí saben porque son abogados, entonces saben que el derecho a transitar está, si bien no hay derechos absolutos, saben que una persona no puede estar 50 días del otro lado, es inhumano entonces se debe ampliar los centros de aislamiento, pero lo de Gran Guardia es penosos con reptiles y entraba agua, pero nadie se tiene que enojar porque todos recibimos críticas”, remarcó el diputado.

Buryaile dijo “la gran debilidad de los políticos son dos cosas, controlar la justicia y la prensa, y la gran fortaleza de un país es cuando hay prensa libre y justicia independiente, entonces el gobernador no se tiene que enojar sino tomar esto como un llamado de atención sobre las cosas que se hacen con una mayor apertura y transparencia de mostrar las cosas que se hacen, porque no se pueden acceder a los números de los que ingresan ni los que se inscriben saben cuándo pueden ingresar, porque esto no lo dicen, y hay gente que hace cinco meses está esperando, y el gobernador no se tiene que enojar porque no hay golpe de la derecha no hay tal cosa, lo que es una prensa crítica, aunque me gusta más una prensa que informe más que una que tome partido”.

Para culminar añadió que está bien que todos deban hacer las cosas que corresponden como la cuarentena como en su caso, el PCR, el hisopado para ingresar pero si extender los días para abrir más las chances de verificar la situación epidemiológica, pero siempre va a ser un riego, mientras haya gente viviendo y no haya vacuna siempre habrá riego pero para eso hay un sistema sanitario, lo que se debe hacer es mejorar estas cuestiones, ampliar los centros de aislamiento porque o sino el fin de año a la costa del Río Bermejo por las personas que quieren regresar será un caos.

