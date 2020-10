Suizer: Hoy denunciamos y presentamos pruebas a Amnistia Internacional de las gravísimas violaciones a los Derechos Humanos en Formosa

4

YA ESTAMOS EN EL ÓRDEN INTERNACIONAL “TODO POR LOS FORMOSEÑOS”…

Hoy tuve el honor de denunciar en Amnistia Internacional y presentar todas las pruebas violatorias de los derechos humanos en Formosa. Así también las presentaciones judiciales y sus respuestas.

Y eso lo voy a seguir hasta las últimas consecuencias, aquí tiene que haber un responsable…

La síntesis de la presentación:

1.- Habeas corpus ante la justicia federal, en cuanto a las pauperrimas condiciones de alojamiento de los que cumplen cuarentena, en una escuela de policía. Parcialmente dado, el juez ordena mejorar las condiciones “nunca se cumplió el mandato judicial” hasta la fecha, sino que empeoró.

2.- Denuncia ante la justicia federal, contra el gobernador y funcionarios de gobierno, dado a que hacinaron a personas en un centro de alojamiento, sin respetar las condiciones mínimas de prevención, ni realizar hisopados al ingreso a la provincia, produciendose allí un contagio masivo de los alojados.

3.- Habeas corpus ante la justicia provincial, por la situación de 15 personas que ingresaron sin autorización, y fueron encarcelados, cumpliendo la cuarentena (15 días)”en calabozos” de la policía de Formosa, sin ningún tipo de protocolo ni medida de prevención. El habeas corpus fue rechazado por la justicia provincial.

4.- Excarcelación ante la justicia provincial, por uno de los varados que ingreso sin autorización y fue trasladado a cumplir cuarentena en un calabozo, al arribar al lugar, pese a ser su abogado, el policía no me permitió hablar con mi cliente, argumentando que debía pedir permiso al ministro de gobierno, dado a que se encontraba a su disposición “no del juez”.

5.- Habeas corpus presentado ante la justicia provincial, por 96 originarios a quienes se los alojó para el cumplimiento de cuarentena en un campamento de entrenamiento de supervivencia policial, en el monte, sin luz, sin ventiladores, sin baños, ni comunicación, dormían de a dos en carpas. El habeas corpus fue rechazado por la justicia provincial, aduciendo el juez que se encontraban adecuadamente alojados.

6.- Habeas corpus ante la justicia federal, por 81 estudiantes varados, resultado positivo, la justicia ordenó al gobierno de Formosa, que ingresen, ya que se estaba vulnerando de forma irrazonable su derecho a la libertad individual y de tránsito. El juez argumentó que las medidas de restricción de ingreso impuesta por el gobierno de Formosa no supera el test de racionalidad.

7.- Denuncia penal ante la justicia federal, contra el gobierno de la provincia de Formosa, por resultar a prima facie responsable de la muerte de Mauro Ledezma, dado a que el mismo en un estado de desesperación por no poder ver a su familia se arrojó al río para intentar llegar a Formosa y murió ahogado. De no existir la medida impuesta por el gobierno de Formosa, Mauro estaría con vida. Fiscalía emitió dictamen de incompetencia, el juez aún no se expidió.

8.- Habeas corpus ante la justicia federal, por Camila Suarez, Hilda Paredes y otros 47 formoseños varados en diferentes puntos del país, el juez ordenó su ingreso, pero el gobierno de Formosa fijo una fecha irrazonable, “18 de Diciembre”, irrazonable por cuanto Camila e Hilda se encuentran a la interperie en situación de calle, sin alimentos, techo ni recursos monetarios para sostenerse durante casi un mes. Aún así, el gobierno de Formosa apeló el fallo.

9.- Habeas corpusante la justicia federal, por 171 formoseños que se encuentran varados en diferentes puntos del país, sin poder ingresar a la provincia de Formosa, dado a que el gobierno no los autoriza durante meses y de intentar ingresar sin permiso, corre la amenaza de ser encarcelados como los casos anteriores EN TRÁMITE, AUDIENCIA PARA EL DÍA 29/10/2020.

10.- Habeas corpus ante la justicia federal, por un grupo estimado de 150 formoseños, que tuvieron que salir de la provincia para estudiar, trabajar y por problemas médicos EN TRÁMITE – SIN FECHA DE AUDIENCIA.

11.- Habeas corpus ante la justicia federal, por estimadamente 170 formoseños varados en diferentes provincias por motivos laborales, académicos y médicos. EN TRÁMITE – SIN FECHA DE AUDIENCIA.

