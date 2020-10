Malgarini solicitó informes al Ministro Jorge González sobre la brutal represión policial y la detención de los originarios en El Chorro

3

El diputado provincial del Frente Amplio-UCR Adrián Malgarini, solicitó informes al Ministro Jorge González y al Gobierno de la provincia sobre la brutal represión policial y los enfrentamientos con los originarios de la Localidad de El Chorro, que por momentos tomaron como rehenes a los habitantes de esa localidad, que quedaron en medio de una casi batalla librada en la vereda de la Comisaria local.

Ni bien anoticiado de los hechos y luego que el Vicario Episcopal para los pueblos originarios de la diócesis de Formosa, Francisco Nazar, advirtiera por actitudes racistas en el oeste de la provincia que se vieron reflejadas en el enfrentamiento que hubo entre wichí y policías, el legislador provincial requirió informes los pormenores y motivaciones que desencadenaron los enfrentamientos ocurridos en la Localidad de El Chorro.

Nazar aseguró que “esto no se corrige con palo, esto se corrige con el diálogo donde todos seamos respetados en nuestra dignidad de seres humanos y de ciudadanos porque no somos meramente habitantes, sino que somos ciudadanos, todo ciudadano, más en democracia, tenemos derecho a ser escuchados”,

“Formosa tiene un gobierno que lleva muchos años en el poder y “cada vez desoye más la voz del pueblo, tomando ciertas actitudes que son demasiado altaneras y nosotros tenemos que sentarnos a dialogar con el respeto”. propuso en la entrevista con Radio Uno.

Por su parte Adrian Malgarini informó “Hoy le solicité, al Ministro González, un informe sobre los hechos de público conocimiento en la localidad de El Chorro. No solamente me interesa saber cuántos heridos hay entre los habitantes, sino también, cuántos efectivos policiales resultaron con lesiones y si fueron asistidos por profesionales médicos. Espero que estos sucesos, queden esclarecidos lo más pronto posible, no busquemos culpables ni responsables, busquemos la manera de resolver con el poder irremplazable del diálogo, ya que todos somos habitantes, de está hermosa tierra que se llama Formosa.

En su Pedido de Informes Malgarini solicitó que entre otros puntos se le informe si el Sr. Ministro Jorge González, tiene conocimiento fehaciente de los motivos reales del feroz enfrentamiento ocurrido en la Localidad de mención, y sobre cuál fue el informe policial.

Cuantos Policías se encuentran lesionados, si fueron atendidos en centros de asistencia de salud, estado actual de su salud.

Cuantos Originarios fueron lesionados en el enfrentamiento, si ya fueron atendidos en centros de asistencia de salud, estado actual de la misma.

°Cuáles son los cruces, en los límites provinciales controlados por la Policía de la Provincia de Formosa.

Si el personal policial cuenta con todo lo necesario para llevar adelante la tarea que le fuera encomendada.

Si el operativo llevado a cabo fue dentro de los límites razonables, humanos y esperados, o existe un abuso del uso de la fuerza, sobre los Originarios.

Qué medidas de tipo Administrativa o Técnica han resuelto tomar, a efectos de lo ocurrido en la Localidad de El Chorro.

