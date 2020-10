Clorindenses marcharon para pedir que abran el bloqueo que lleva dos meses

2

1,286 total views, 1,286 views today

Los vecinos Clorindenses marcharon pacíficamente con antorchas y enarbolando la bandera de Argentina por las principales avenidas de la segunda ciudad, en abierto rechazo al autoritario e inexplicable bloqueo que lleva dos meses en esa localidad.

Los vecinos autoconvocados marcharon pacíficamente caminando por al calles de Clorinda, dando un abrazo simbólico a la justicia y luego se ubicaron frente al Juzgado de la localidad frente a la Plaza San Martín para posteriormente marchar por las dos avenidas principales que son las avenidas 25 de Mayo y San Martín, reclamando al Gobierno provincial y la mesa del COVID19 que les restituyan sus libertades y derechos al pueblo clorindense.

Hace más de 60 días estamos inexplicable y totalmente bloqueados

Como pocas veces antes, la concurrencia fue masiva y sorprendió a propios y extraños, se trató de una participación espontánea que llevó un soplo de aliento a muchos corazones clorindenses, residentes y no residentes en esa costado norte de la provincia, muchos en otros lugares de la provincia y de la nación, que compartían fotografías y videos en vivo, mientras se marchaba o se rezaba por los muertos y enfermos durante la pandemia.

Decenas y centenas de participantes transmitieron la protesta en vivo por las redes, y tuvieron “compartidos” que recorrían la provincia y el país en idas y vueltas propias de las redes, desde Neuquén a Tierra del Fuego y desde Ingeniero Juárez al exterior los compartidos en vivo fueron la nota de la protesta del 29 de octubre. En varias filmaciones llamó la atención, para quienes no son clorindenses, “el techo de luces” callejeras que iluminaba la marcha y se preguntaban si las mismas eran permanentes o circunstanciales.

Una vecina Claudia contó a Expres que la movilización se realizó, “porque nos sentimos realmente que estamos muy desprotegidos y a la deriva hace más de 60 días estamos totalmente bloqueados”.

“La ciudad de Clorinda está totalmente vallada, no podemos salir hacia los pueblos del interior, hacia el campo y menos hacia Formosa que es donde necesitamos acceder a tratamientos médicos”, señaló la mujer.

Cobramos una miseria y tenemos un servicio de salud deplorable

Asimismo Claudia lamentó la situación que está viviendo, “soy una trabajadora que hoy me siento abrumada, entristecida, no encuentro palabras que definan el estado de ánimo que tengo, estamos muy desprotegidos y a la deriva”.

“La ciudad de Clorinda está totalmente vallada, no podemos salir hacia los pueblos del interior, hacia el campo y menos hacia Formosa que es donde necesitamos acceder a tratamientos médicos”, señaló la mujer.

Soy una docente jubilada, que trabajó 32 años y hoy me siento abrumada, entristecida, no encuentro palabras que definan el estado de ánimo que tengo”. “Cobramos una miseria después de haber trabajado tanto tiempo y nos encontramos de que esta todo centralizado en la capital, y en Clorinda no contamos con un buen servicio de salud pública porque la salud pública de Clorinda está en un estado deplorable, no tenemos absueltamente nada, cuando vas a l hospital no conseguís médico de guardia y da lo mismo que te atienda un pediatra o un tráumatelo sea la dolencia que tengas, sea adulto o niño y no tenemos forma de llegar a Formosa”, indicó.

Aseguró que necesita salir de la localidad porque tiene que continuar con el tratamiento médico tras una cirugía que se realizó hace dos meses. “Tengo una dolencia cardiológica, donde me tuvieron que hacer una intervención quirúrgica, y necesito hacerme los controles y seguir con el tratamiento; por eso necesito ir a Formosa por mi problema de salud”, contó.

Comments

comments