Se “rebeló” Celauro” con apoyo del Concejo y de gastronómicos: a pesar del bloqueo abren bares y comedores

En la conferencia diaria del Consejo del Covid19 de Formosa, el vocero oficial del mismo, el Ministro de Gobierno Jorge Abel González había manifestado, en referencia a la apertura de la actividad gastronómica en la provincia,que en cuanto a las ciudades de Clorinda y de General Belgrano “Eso requiere un mayor cuidado respecto de este tipo de aperturas. Por lo tanto, es una cuestión de ir conversándolas con sus respectivas autoridades antes de tomar una decisión”. Sin embargo Clorinda decidió realizar también su propia prueba piloto y abrirá bares y comedores.

La Municipalidad de Clorinda decidió rebelarse y levantarse en contra de las decisiones, consideradas arbitrarias y discriminadoras para con la segunda ciudad de la provincia, adoptadas de modo unilateral e inconsulto por la burocracia del Consejo del Covid 19 de la provincia y pondrá en práctica una prueba piloto de apertura de los locales gastronómicos clorindenses.

Se comenta en la rueda de comunicación comunal no oficial, que dada la autonomía municipal, en el seno de los poderes municipales locales crece la idea de conformar un Consejo de Covid19 propio, integrado por representantes de la intendencia, el Consejo, la comunidad médica local, representantes de trabajadores y del mundo empresario. Se fundamentan, entre otras cosas, en el apoyo que se observa en las protestas sociales que tienen las peticiones populares, las que no tienen cauce a nivel provincial. El Consejo propio cumpliría esa misión y sería una voz potente y propia de la lucha local contra la pandemia, no se trata de confrontar aseguran los mismos voceros oficiosos, sino de consensuar con el Consejo Provincial.

El presidente del Concejo Deliberante Jorge Ariel Caniza, convocó en la mañana del viernes, a un importante grupo de empresarios del sector gastronómico, a fin de avanzar en la reapertura de esta actividad, en idéntica modalidad que en la capital provincial, según explicó a los presentes en el SUM municipal.

Caniza brindó detalles del protocolo y de hecho los empresarios del sector recibieron textos referidos a esta cuestión a fin de que sean tenidos en cuenta para la vuelta de los bares y restoranes.

Entre ellos, se exigen las reservas previas y todo lo relativo a la higiene, tanto del personal gastronómico como de los comensales, y que las mesas se encuentren obligatoriamente al aire libre y a una distancia de dos metros cada una.

De estar en condiciones de adecuarse al protocolo, estaba previsto que anoche mismo se abrieran los primeros locales, que volverán a la actividad después de siete meses de cierre en esta ciudad.

Caniza recalcó que la apertura de los locales gastronómicos de Clorinda será “con el mismo protocolo del Consejo del COVID-19 de la provincia” y que esto fue una “decisión política del intendente para aplicar esta misma iniciativa anunciada en la conferencia ya que el protocolo del Consejo del COVID habla de Formosa, no de la ciudad de Formosa, y por ello el intendente decidió esto”.

Aclaró que “se aplicarán las mismas pautas que se requieren a los gastronómicos de la ciudad capital. Esto será también una prueba piloto durante este fin de semana. No se tomó esta determinación como algo contrario a lo anunciado para la ciudad de Formosa, sino teniendo en cuenta todo el protocolo que se requiere para la reapertura de la actividad y para ello saldrán inspectores, tanto de la Dirección de Comercio como de Inspección Urbana, para recorrer y ver que se cumpla con el protocolo en los locales que cuentan con la habilitación comercial. Esto no es para cualquiera”, concluyó.

En Formosa mientras tanto, se debatía hoy, incluso, en el gobierno provincial si sale o no la orden de clausura policial de los locales gastronómicos que la fuerza policial encontrara abiertos en Clorinda, La rebeldía de Manuel Celauro tenía varios respaldos dentro del buró gildista, siendo el más “pesado” el del Jefe de Gabinete de Ministros, el hacedor político de Insfran, que pedía comprensión y espera, para el intendente clorindense.

En Clorinda, voceros de la oposición señalaban que todo era un “circo de Manuel” y que ya estaba autorizado, bajo cuerda, a organizar la prueba piloto gastronómica, porque la juntada del jueves lo viene dejando afuera de los reclamos, dada la independencia y la pluralidad de la misma.

