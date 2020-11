Lee: “Es lamentable que el Ministro de Gobierno salga de manera tan vulgar y pendenciera a atacar nuestra profesión”

4

El doctor Carlos Lee abogado patrocinaste de los varados lamentó el modo vulgar; chabacano y pendenciero con que el Ministro de Gobierno, la Fiscal de Estado y el Gobierno de la provincia intentan avasallar y doblegar a la Justicia Federal, y de paso desprestigiar a los abogados que defienden a los miles de comprovincianos olvidados despiadadamente por el Gobierno formoseño, a quienes González llegó a acusar de conformar una PYME para lucrar con los Habeas Corpus.

No interesa defender a los formoseños que tienen conculcados sus garantías y derechos constitucionales, no existe en ninguno de los abogados defensores un interés por fuera de hacer cumplir la ley y que se respeten los derechos de los ciudadanos; aseguró.

“Nosotros tuvimos que acudir a la Justicia para que comiencen a ingresar las personas varadas, el primer Habeas Corpus presentado fue el caso de la Escuela de Cadetes. A nosotros recurren los padres que tienen a sus hijos impedidos de ingresar a la provincia, y lamentable el avasallamiento al poder judicial y los ataque que sufrimos en nuestra profesión los que simplemente queremos corregir algunas cosas que se están haciendo mal, ellos hablan de Estatuto del Contagio, pero lo que implementan es el “Estatuto de la discrecionalidad y de la conculcación de derechos”, señalo el letrado.

“En la última audiencia la Fiscal de Estado se enojó conmigo porque le recité los artículos de la Constitución Nacional que se estaban vulnerando, pero si yo pongo las reglas claras en mi casa tengo que saber cómo voy a hacer cumplir esas reglas y cuáles son los beneficios y obligaciones de los integrantes de la casa”, afirmó.

Se están vulnerando derechos

“Lo que cuestionamos es que están restringiendo el libre tránsito de los ciudadanos formoseños, han creado una frontera interna, se están vulnerando derechos. Entonces, no creo que alguien se pueda enojar porque estamos haciendo valer la Constitución Nacional”, indicó Lee.

“Se debe entender que hay una ley suprema, y que nosotros podemos implementar 50.000 medidas sanitarias, pero no tienen por qué restringir ningún derecho de las personas”, lanzó y agregó que “se vulneran muchísimos derechos comenzando con el Preámbulo, donde dice que tenemos que construir la unión nacional, afianzar la Justicia y asegurar los beneficios de la libertad”.

“Puntualmente los artículos que estas medidas están violando son: el Art. 1 de nuestra Constitución Nacional donde habla de la forma representativa, republicana y federal que adopta el Gobierno nacional, tiene que ver con el respeto a los distintos poderes del Estado; asimismo en el Art. 8 se deja en claro que los ciudadanos de cada provincia gozan de los derechos y privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano, somos ciudadanos en cualquier punto de este país y los derechos van para todos”, afirmó.

“Todos los habitantes gozan de los siguientes derechos: de peticionar ante las autoridades que lo están haciendo ahora, primero pidieron al Gobierno de Formosa su correspondiente petición para volver a su casa, ante el silencio o la negativa acudieron a la Justicia. El mismo Art. 14 dice que tienen derecho de entrar, transitar, permanecer y salir del territorio argentino. Por otro lado, el Art. 14 Bis se refiere a la protección integral de la familia, con estas medidas no creo que se esté protegiendo a la familia”, señaló.

“El Art. 16 no admite prorrogativa de sangre, ni de nacimiento, no hay fueros personales y somos todos iguales ante la ley”, afirmó aseverando que es muy claro “porque dice que no existe prerrogativa ni algún beneficio para nadie. En el habeas corpus que plantee ayer -viernes- tenía el numero 2000 o 3000 de solicitud, y han ingresado gente que tenían 10.000 u 11.000, habiendo realizado hace 15 días atrás el permiso; entonces cómo se entiende, evidentemente no tenemos un criterio”.

“En el Art. 17 de la Constitución Nacional está claro que ningún servicio personal es exigible sino en virtud de sentencia fundada en ley. Porqué le tenemos que decir a nuestra gente que espere porque el sistema de salud no está preparado, es vergonzoso que sigamos discutiendo esto desde el mes de abril. Que adapten el sistema de salud y los centros de alojamiento, creo que el Gobierno de Formosa si tiene para invertir en otras cuestiones también debe tener para invertir en la salud de los formoseños”, dijo.

Y prosiguió: “el Art. 18 dice que nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente”.

“En el Art. 19 se expresa que ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe”.

“El Art. 28 dice que los principios y garantías reconocidos en los artículos anteriores no podrán ser alteradas por las leyes que regulan su ejercicio. Acá directamente aniquilamos los derechos”, disparó el abogado y reiteró que “esta Constitución, las leyes de la Nación, los tratados con las provincias extranjeras son la ley suprema de la Nación y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella”.

“El Art. 33 reza que las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidas como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno”.

Lamentable

“Me causa mucha tristeza que el Ministro de Gobierno salga en forma tan chabacana a acusar siendo que conoce las leyes; evidentemente un libro tan importante para nosotros que es la Constitución no lo leyó, es vergonzoso lo que están haciendo”, continuó enfatizando Lee e indicó que lo que ocurre en Formosa es lamentable.

Al ser consultado por los patrocinios sostuvo: “a través de las primeras presentaciones que realizamos con el Dr. Fabrizio Villaggi comenzaron a contactarnos vía redes sociales, también conseguían nuestros teléfonos, y nos pedían si podían participar de los habeas. Tal es así que primero tratamos de conseguir una Resolución más acorde a las necesidades de esta gente, cuando obtuvimos los precedentes -los primeros fallos- muchos de los colegas se inmiscuyeron en estas cuestiones y comenzaron a trabajar.

La verdad que muchas veces por más que uno quiera tiene que hacerlo de a poco, o sino también corre el riesgo de que haya alguna persona que tenga mala fe que se meta en el habeas corpus para tratar de hacernos quedar mal ante esta situación que estamos planteando”, finalizó diciendo Lee.

