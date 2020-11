¿Los políticos qué hacen? ¿Y la oposición qué hace?… frente a la eterna cuarentena y al eterno bloqueo

5

¿Los políticos qué hacen? ¿Y la oposición qué hace?… amigos … a diario leo y escucho estas dos preguntas por parte de los vecinos a raíz de esta eterna cuarentena y de este eterno bloqueo a la ciudad y en general sobre muchos otros temas… bueno, hablemos de política, de elecciones, de ciudadanos y políticos… sé que no será del agrado de muchos y tampoco pretendo que estén de acuerdo con lo que voy a expresar a continuación, pero considero aclarar algunas cosas que muchos no entienden y otros deciden no entender:

“Los políticos”: Los políticos somos vecinos, como ustedes, sólo que militamos en los partidos que creemos más cercano a nuestro pensamiento, forma de ser y a la solución de políticas públicas que persigue ese partido… sepan diferenciar… están los “políticos” del “oficialismo” que ejercen el gobierno, son quiénes la mayoría ciudadana le dio el voto en las elecciones Ejecutivas para que administren el dinero y las políticas de gobierno (son el Presidente, Gobernador, Intendente y agregaría Senadores, Diputados y Concejales oficialistas)… Y, estamos los “políticos” a quienes el voto no nos ha elegido para la administración ejecutiva de los problemas, entonces aportamos, criticamos, opinamos y colaboramos desde la “oposición”… no nos corresponde partidas presupuestarias ni ejecutamos las políticas de Estado. Las responsabilidades de los políticos “oficialistas” son una cosa, las de la “oposición” son otras… entonces cuando se pregunten ¿qué hacen los políticos? aclaren a cuál de estas dos categorías se refieren… a los que la mayoría votó para que gobiernen o a quienes la mayoría no votó para que gobiernen. No somos todo lo mismo…

¿Y la oposición qué hace? Los políticos que hoy estamos en la oposición, por decisión del voto, somos quienes entendemos que la administración Ejecutiva del Gobierno se debe realizar de otra manera, otras formas, otros métodos, otras soluciones. Aportamos a través de proyectos, notas, opiniones, en nuestras bancas en el Senado, la Cámara de Diputados de la Nación, la provincia y en el Concejo Deliberante o a través de nuestras autoridades partidarias… Hoy la composición de todas las Cámaras y el Concejo Deliberante cuentan con una abrumadora mayoría de “políticos del oficialismo” (que están ahí porque la mayoría metió sus boletas) y con representación muy minoritaria de “políticos de la oposición” ya que no supimos captar muchas voluntades y recibimos muy pocos votos por parte de la ciudadanía… Cuando el “oficialismo” cuenta con una abrumadora mayoría en los cuerpos legislativos avanza en muchas cosas ostentando un poder extraordinario que creen propio gracias al número de legisladores que los votantes le otorgaron… y muchas veces los que estamos en la oposición vemos con impotencia, atados de pie y manos, perdiendo votaciones en los recintos por los escasos Senadores, Diputados y Concejales que contamos. Para citar sólo a nuestra provincia, en la Cámara de Diputados hay 30 diputados… por decisión del voto ciudadano 22 son del “oficialismo” y sólo 8 de la “oposición”. En el Concejo Deliberante de Clorinda hay 9 Concejales 8 del “oficialismo” y 1 de la “oposición”… entonces cuando reclamen por los “políticos” háganlo primero con mayor efusividad y responsabilidad a los que pusieron a gobernar y no les dan respuestas y después reclamen a los “políticos” que estamos en la oposición para que propongamos algo.

Qué hicimos o hacemos los opositores es muy fácil y simple de averiguar… hoy en día a través de las redes sociales prácticamente pueden encontrar las páginas de todos, generalmente ahí volcamos nuestra tarea legislativa, nuestras opiniones, posiciones, lo que hacemos y lo que no hacemos y muchas cosas más… a veces algunos pocos medios nos entrevistan y ahí nos expresamos, también incluso pueden hablar con nosotros enviándonos mensajes o visitándonos en nuestras oficinas. Nos pueden sugerir temas y contarnos también todo lo que les molesta y están en desacuerdo con nuestro accionar, sin ningún problema.

Respecto al enojo de los vecinos por todas las cosas que suceden a diario simplemente les digo una vez más no esperen de mi parte violencia, ilegalidad o falta de respeto… si lo que quieren es que la “oposición” salga a romper todo no cuenten conmigo… sí voy a estar pacíficamente en los reclamos, sí cuenten conmigo para proponer, sí cuenten conmigo para hablar en los medios provinciales que nos dan espacio, sí cuenten conmigo para acompañar denuncias, sí cuenten conmigo para el diálogo, etc. El partido al que pertenezco persigue la paz y el diálogo y los cambios a través de la urna, no de la violencia…

Por último, sé que se están dando cuenta de lo muy necesario que es equilibrar las fuerzas del oficialismo y la oposición en las Cámaras y Concejos Deliberantes… el año que viene tendrán la oportunidad ya que son elecciones legislativas… sólo espero que si deciden equilibrar en serio no escojan cualquier boleta del color que propone el oficialismo. Estarían votando a oficialistas, llámese como se llame el candidato… amigos… a cuidarse y sigamos pidiendo el desbloqueo de Clorinda… y otras cosas más… ! Abrazo!

Rubén Acosta Concejal de Clorinda

