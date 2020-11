“Hoy, poder estar en mí Provincia cuesta más de $70.000 y después te dicen que les importan todos los formoseños y que “la patria es el otro””

5

Taxi para ir hasta Fsa desde Buenos Aires (ya que no dejan entrar colectivos ni aviones) $12.000

Hisopado $7500

Hotel más económico 2500 por día, es decir $35.000 por 14 dias (aclaro que pagar el hotel no es opción, es requisito indispensable para ingresar) Digo esto porque me parece perfecto que el que lo pueda pagar lo haga, pero por qué obligan a hacerlo a los que no?

2 hisopados al ingresar y salir de aislamiento $10.000

Esto multiplicado por dos ya que somos 2 personas en este caso. Todos los comprobantes de pago deben ser enviados al consejo Covid ANTES del 8/11 para que recién te den el permiso oficial.

Mi audiencia con el Juez Carbajal, al que agradezco profundamente, fue la semana pasada donde él expuso que no se puede exigir el pago de estadía ni hisopados.

Aún así, este mail me lo enviaron ayer. También se comunicaron vía WhatsApp dónde les dije que el juez dictaminó otra cosa, de todas formas insistieron en que si no pagamos no entramos.

Por otra parte, si decidí ingresar a un habeas corpus fue porque pasaron 4 meses desde que inicie el permiso y JAMAS me contestaron un mail diciéndome por lo menos una fecha estimada de ingreso. Hay gente en el mismo escrito que espera respues desde ABRIL, de que ingreso administrado me están hablando?

Siendo consciente de que tengo una posición privilegiada ante algunas personas que incluso están en situación de calle que están intentando entrar, estas cifras son realmente impagables y no tienen sentido.

No tiene sentido primero, porque es un incumplimiento a lo que dictaminó el juez federal y segundo, en qué cabeza cabe que un estudiante o laburante que no puede sostener su vida en otra provincia y está esperando el permiso hace meses para ingresar pueda pagar su estadía EN EL HOWARD JOHNSON como dice en el mail.

Que van a hacer las familias con varios hijos? Que van a hacer los varados en la ruta?

Por qué no nos dejan ir a nuestros domicilios COMO EN EL RESTO DEL PAIS? Que pasa con todo el dinero que envió nación al gobierno provincial para afrontar estos gastos? 8 MESES no fueron suficientes para preveer estas cosas?

MAS DE 25 AÑOS DE GILDO INSFRAN EN EL PODER NO FUERON SUFICIENTES PARA TENER UN SISTEMA DE SALUD COMO LA GENTE para que hoy no tengan que cerrar la Provincia?

Por qué no desbloquean de una vez Clorinda y nos dejan hacer el aislamiento en los centros que están ahí vacíos?.

Por qué si estamos dispuestos a hacernos los hisopados necesarios para constatar que no estamos enfermos ni vamos a contagiar no nos dejan circular libremente como lo dice la ley?

Cómo puede ser que el Gobierno Nacional ya habilitó el ingreso al país de TURISTAS y nosotros no podemos ingresar a Formosa?

Un hombre FALLECIÓ ahogado intentando entrar para estar con su hija. Realmente dimensionamos eso? Es una locura y un sin sentido constante.

Nadie quiere ir a romper el “estatus sanitario” de la provincia porque para eso están los testeos, los cuidados sanitarios y la responsabilidad de cada uno.

O acaso piensan que queremos poner en riesgo a nuestros familiares y amigos?. Queremos ir a ver a nuestra familia, la gente quiere estar en su casa.

Y recuerdo, que hasta ahora la mayoría de casos positivos fue por gente que entro ilegalmente… Acaso no era que controlaban las fronteras?

Soy muy respetuosa de las creencias e ideología política de cada persona, podemos pertenecer a cualquier partido político y está perfecto.. pero avalar esto?…

En fin, hoy, poder estar en mí Provincia tiene un costo de más de $70.000 y después te dicen que les importan todos los formoseños y que “la patria es el otro“.

Por último, ya que al Ministro González le gusta tanto parafrasear a los Redondos en la mesa Covid le dejo una frase que a mí también me gusta mucho: “Cuando más alto trepa el monito, así es la vida, el culo más se le ve”.

Doctora Belen Zabala

