Trabajadores no cobraron haberes adeudados y continuarán este jueves con el paro en Crucero del Sur

El secretario general de UTA-Formosa, Diego Mendoza, adelantó a Radio Parque FM 89.3 que la medida de fuerza con paro total de actividades del servicio de transporte urbano, continuará este jueves hasta que los empleados de Crucero del Sur cobren lo adeudado por la empresa.

El miércoles, en horas de la mañana, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) definió un paro por tiempo indeterminado en el transporte público de pasajeros en la ciudad. La medida de fuerza es en reclamo del pago de dos bonos de 4.000 pesos que la empresa Crucero del Sur adeuda desde el año pasado a unos 260 trabajadores.

UTA Seccional Formosa llamó a un paro que en principio es por 24 horas pero seguirán este jueves ya que la empresa Crucero del Sur que tenía su plazo vencido ya este martes para pagar; tampoco depositó el dinero en la cuenta ayer por la tarde. “Sigue todo igual”, confirmó Diego Mendoza, Secretario General de UTA Formosa.

Hoy tampoco habrá colectivos urbanos en la ciudad de Formosa, ya que no hubo acuerdo entre las partes. La empresa Crucero del Sur no depositó los 8000 pesos adeudados entre aguinaldo y una diferencia de un aumento salarial de 2019; por lo que los trabajadores del volante no saldrán este jueves a las calles.

“Esa diferencia era pagadera en enero de 2020 pero ya estamos por cumplir un año de la deuda y no tenemos noticias. Nosotros les dimos a la empresa un tiempo prudencial para esperar, si no nos pagan, no levantamos la medida. Lamentablemente tenemos que ponernos firmes porque si hay algo con lo que no negociamos en UTA es con los salarios del trabajador” dijo Diego Mendoza a Radio Parque FM 89.3.

Criticó algunos rumores e informaciones que circularon en torno a la empresa Crucero del Sur, desde donde se excusaron en no pagar este martes la suma exigida por un problema en el sistema bancario. “Hace un año que vienen con la deuda y justo ayer (por este martes), que era el día del vencimiento del plazo que les pusimos, tuvieron el problema con el banco, me suena raro. Tuvieron mucho tiempo y tienen que cumplir”.

Sin servicio de Emergencia

Por último, el gremialista dijo que “hemos hablado con los compañeros si es que querían prestar el servicio de emergencia pero todos coincidieron en que no saldrán hasta que se les pague todo lo que se les debe. Esperemos que en el transcurso de la mañana esto se resuelva”.

“La empresa no pagó nada, así que no hay servicio. Ni siquiera Servicio de Emergencia”, indicó Mendoza.

