Amarilla defendió a Carbajal: “Quieren dar el mensaje de que contradecir los caprichos feudales del Gildato, te puede costar salir escupiendo sangre del cargo”

Al conocerse la información periodística de que el oficialismo provincial impulsa el juicio político contra el Juez Federal Fernando Carbajal, el diputado provincial, Juan Carlos Amarilla, dijo que “ahora quieren adoptar una medida “ejemplificadora” contra el único juez que se animó a dictar un fallo para que la política de ingreso al territorio por parte de los varados vaya de la mano del respeto a los derechos individuales”.

Quieren dar el mensaje de que proteger los derechos ciudadanos en contra de los caprichos seniles y autoritarios del Gildismo te puede no sólo costar el cargo, sino además te pueden sacar escupiendo sangre sin el menor respeto

“Obviamente, Gildo Insfrán y sus legisladores saben que el juez Fernando Carbajal está subrogando el cargo de manera absolutamente temporal, en unos días o a lo sumo en un par de meses deja el cargo en manos de una jueza que goza de la bendición del Gildismo”, expresó.

Amarilla, afirmó que “a pesar de lo temporario del cargo, impulsan un juicio político para amedrentar al resto de los jueces. Quieren dar el mensaje de que proteger los derechos ciudadanos en contra de los caprichos seniles y autoritarios del Gildismo te puede no sólo costar el cargo, sino además te pueden sacar escupiendo sangre sin el menor respeto”.

Quieren demostrar que pueden hacer lo que les venga en gana con total impunidad

El Diputado provincial, repudió a la medida tomada en la tomada en la provincia, y aseguró que “obviamente que habrá todavía en el congreso legisladores dispuestos a decir no a esta alocada aventura feudal, cuyo objeto es demostrar que pueden hacer lo que les venga en gana con total impunidad”.

“Esto es una clara demostración de que el Poder Judicial en el modelo del “Gildato” y el Kirschnerismo debe ser manejado por el poder ejecutivo y todo aquel que no lo entienda así, lo paga con el cargo. Recuerden al ex Juez Gerardo González o la Jueza Amanda Sevilla lo mal que la pasaron porque sus fallos no gustaron al poder imperante. Ojala todo esto cambie lo antes posible porque han enfermado todo el sistema institucional”, concluyó Juan Carlos Amarilla.

