LA JUSTICIA SIGUE SIENDO UN PODER REPUBLICANO…? Del el juez Federal CarbajaL, al concejal López Pereira

Algunos se preguntarán que tienen que ver la últimas polémicas generadas entre la provincia y el juez federal Fernando Carbajal y por otro lado la tardía definición sobre la banca del Colorado para el profesor López Pereyra.

Los cito porque me parecen dos hechos emblemáticos que marcan un contraste entre un juez de la justicia federal que pretende ejercer con independencia y autonomía sus funciones y otro fuero el de la justicia provincial que siempre, aún fallando aparentemente en favor de la parte no oficialista terminan siempre siendo funcionales al gobierno.

Todos sabemos la concepción de poder del PJ por su firme vocación de partido único que lo emparenta muy de cerca con el PC chino según afirmaciones públicas del mismísimo gobernador de la provincia…para ellos en su concepción populista no debe haber una justicia concebida como poder republicano independiente.

Si por ellos fuera la justicia debería ser reemplazado por un simple sistema de administración de justicia dependiente del Poder Ejecutivo que atienda los problemas cotidianos y corrientes de los ciudadanos pero que responda a los caprichos y prioridades del modelo formoseño, nada puede estar por encima del enigmático modelo formoseño.

En los últimos tiempos y con el transcurrir de la pandemia hemos podido ver con más evidencia una profundización del instinto y la esencia autoritaria del modelo formoseño, existe por ejemplo la idea expresada en los carteles en la calle de que Gildo “NOS CIUDA” (¿…?) cual figura sobrenatural y omnipresente una especie de gran Hermano, que con esmero nos cuida a todos los formoseños y por lo tanto él con su selecto grupo de apóstoles decide unilateralmente como debemos vivir y comportarnos los formoseños.

Él decide también por encima de la constitución nacional y provincial, que derechos se aplican o nó y también para quienes esos derechos son válidos, razón por la cual los formoseños les debemos la vida y debemos estar agradecidos eternamente, él también es quien decide que formoseño puede entrar a su propia provincia respetando sus decisiones con el riesgo de morir en el intento como el joven Mauro ahogado en el Bermejo.

Producto de la Diáspora generada por el modelo formoseño, que ha obligado a emigrar a miles de formoseños que hoy están afuera y con todo el derecho quieren volver a su provincia, a su ciudad, a su casa y con su familia, con más razón aún ahora que se acercan las fiestas de fin de año.

Es así que esta demanda, absolutamente legal, avalada por la constituciones nacionales y provinciales por los derechos y acuerdos internacionales etc. en coincidencia con la aparición sorpresiva en el tablero político- institucional de un Juez independiente que solo pretende hacer correctamente u trabajo, o sea impartir justicia y corregir excesos y desigualdades, se ha tornado para ellos en galimatías indescifrables, se extravían no entiende nada… es que nunca le pasó algo semejante o sea que un Juez les falle en favor de la gente y en contra de su poder? Como se digiere? . Se preguntan.

Bastardean un debate que debería ser jurídico hasta rebajarlo a escraches callejeros

Y en lugar de hacer solo lo que corresponde, o sea cumplir sus fallos y decisiones en su Desatino comienzan a dar vueltas en círculos, se irritan y montan en cólera, agreden a la persona del juez, hurgan en su pasado lo humillan, mandan a la Fiscal de Estado a amenazar a los pobres pibes estudiantes o a los indefensos expulsados del modelo que están en la cabecera de los puentes, como si fuera un barra brava o un matón.

Bastardean un debate que debería ser jurídico hasta rebajarlo a escraches callejeros plasmado en patotas por las calles realizando pegatinas y colocando pasacalles, como si fuera una disputa electoral entre sublemas, descalificando al Juez por su pasado o pertenencia ideológica o política, mientras el oficialismo tiene “decenas” de jueces designados que fueron previamente apoderados del PJ o de los sublemas de la lista 2, a tal punto que yo diría que se ha constituido en requisito obligatorio y prueba de lealtad excluyente para ser designado miembro de la justicia federal y mucho más aún la provincial.

Y, les aseguro que los podría nombrar de memoria, de a uno y en hilera a los jueces provinciales afiliados al PJ.

Sin embargo lo que en un abogado afiliado del PJ es reivindicatorio para los demás mortales que no se hayan afiliado al Partido de Perón es totalmente descalificatorio. En fin actúan con la obsesión y necedad que solo emana de la mezcla de imbecilidad y el autoritarismo parecen no entender que esa decisión ya no es de ese juez al que intentan infructuosamente desautorizar, pues ya pasó a ser una medida ordenada por la cámara de Apelaciones del Chaco, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación o de instituciones privadas internacionales cuyo prestigio las vuelve insospechables de parcialidad partidaria como es Amnesty international, medios de prensa nacionales e internacionales.

En represalia como si fueran los berrinches de un niño “PICHADO”, el gobierno vuelve a apostar a la grieta y crea dos categorías de Varados , los que ingresan por la justicia federal que castigados deberán entonces pagarse sus hisopados, PCR, hotelería y demás gastos con montos que rondan los 80 mil pesos y los que entran por el Modelo que tendrán todo gratis.

Por último el gobierno logró presionar al STJ para que declare la competencia de la provincia en fijar la política sanitaria de la provincia, algo que seguramente no les habrá agradado a los jueces pues es obvio de obviedad absoluta que esto no estuvo nunca en discusión, lo que se debate son los derechos y garantías y el concepto de igualdad ante la Ley de ciudadanos de formoseños.

Ahora yendo al paradigmático caso de la banca usurpada en el Colorado, la pregunta es… se puede mantener en anomalía una comuna de 15 mil de habitantes y sus intereses, por que a un intendente que no le agrada el concejal electo por la oposición puede sobornar a una desleal integrante de la lista del concejal electo por el 40 % y usurpar ilegítimamente ese lugar impostando una representación que nunca tuvo, cobrar dietas, viáticos y gastos que no le corresponden, participar en el debate y votar medidas que influyen sobre los intereses de toda la comunidad y después de que esta situación, ilegal e ilegítima cumpla UN AÑO ( 309 DÍAS ,11 MESES Y 3 DÍAS) recién entonces y solo entonces, la justicia ante tan escandalosos y ostensible caso de impunidad, dictaminar en favor de los casi 15 mil Coloradenses afectados, pues ya no debemos contar solo al 40 % que votó por Pablo López Pereyra …porque fue la totalidad de la ciudadanos del Colorado quienes fueron afectados por la conformación ilegal e ilegítima del parlamento municipal. Podemos concluir así que si bien hay un actor intelectual en este caso el intendente Brígnole con un cómplice, la usurpadora Portillo esto no podría concretarse si no hubiera también un Poder Judicial que sostenga esta situación irregular en el tiempo con más razón cuando su resolución no implicaba un gran esfuerzo procedimental, ni de criterio jurídico, ni intelectual o de antecedentes porque la justicia solo debía sostener su propia decisión tomada para la consagración y la entrega de Diplomas de legisladores electos no había mucho más que discutir, sin embrago esto termina recién un año después , sin sanciones para los autores responsables … entonces desobedecer los mandatos de la justicia no tienen costo alguno? Perjudicar a Personas en su buen nombre y honor, en su patrimonio, en sus derechos, estafar y usurpar la voluntad popular , solo por un capricho y ambiciones personales, no tiene ningún costo? Discúlpenme entonces que no comparta algunas manifestaciones de agradecimiento y gratitud por el fallo del STJ, que hizo todo lo posible por posponer un dictamen que debía haber hecho respetar desde un principio, no me resigno a normalizar cosas que son anormales, me niego a interpretar esto bajo el concepto del síndrome de Estocolmo… algo así “que como me pega todos los días debo estar agradecido y contento porque hoy no me pegó ”…, hay una doble Vara de la justicia para resolver tan rápida y sumarísimamente los casos de conflictos de poderes cuando están involucrados intereses del oficialismo(caso Taacaglé) y otra cuando se trata de la oposición…? Es descabellado pensar en cierta connivencia entre intendentes y operadores del gobierno con la Justicia, para impedir el normal ingreso en tiempo y forma de concejales de la oposición, que si bien no alcanzan para anular la designación de candidatos electos si es útil para prolongar en el tiempo su asunción efectiva, porque nunca estos casos son sancionados con severidad, para que nunca más alguien se atreva a usurpar una banca desobedeciendo a la justicia? Porque la justicia a sabiendas de que si esto queda impune, seguirá ocurriendo en la próxima elección, no le da un corte definitivo …Y lo vuelve a dejar impune, como invitando a la reincidencia.

Los intendentes tienen entonces una herramienta más para someter a la oposición. Primero y durante la campaña con el uso y abuso de los recursos del estado, la manipulación de padrones , de los circuitos electorales, votantes de afuera, planes sociales, clientelismo etc. y si a pesar de todo esto se cuela algún candidato “indeseado”, la justicia les puede dar una mano para mantenerlo afuera por lo menos un año…y en un año el intendente tiene tiempo para ocultar pruebas cambiar decisiones y usar la conformación ilegitima y mayoría calificada del cuerpo para hacer aprobar ordenanzas que el considera necesarias. Simultáneamente ese concejal de la oposición que debe usar sus propios recursos para financiar la campaña que termina destrozado por las deudas y los compromisos asumidos, como producto de esta manganeta judicial/comunal, tiene que agregar a sus gastos, los costos de honoraros de abogados , viajes , viáticos en su peregrinar incansable del litigio, así a medida que pasa el tiempo se cansa, se quiebra y termina desahuciado…”en el campo dicen que es mucho más fácil enlazar y ensillar un caballo cansado, antes que uno brioso”.

La justicia tardía no es justicia, la justica con impunidad tampoco lo es. Todos deberíamos respetar a la justicia, aceptar sus fallos y decisiones por más que no sean de nuestro agrado y conveniencia, el oficialismo provincial no tiene una visión republicana y democrática del poder judicial, cree que todo inclusive la justicia deben ser funcionales a su modelo formoseño, y la justicia no hace mucho por demostrar lo contrario.

BLAS HOYOS.

