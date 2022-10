Capeletti Puyó destacó el triunfo de la Lista 3 y aseguró que «los abogados no debemos convertirnos en soldados del Gobierno»

18/10/2022

La doctora Bianca Capeletti Puyó en “Sin Censura” condenó los dichos del gobernador Gildo Insfran en el operativo Por nuestra Gente todo afirmando despóticamente: “a los enemigo, ni Justicia”.

Gildo Insfran se olvida que estamos cumpliendo 40 años de democracia

“Me parece increíble escuchar una frase así, del gobernador en modo supuestamente de broma, en broma se dice las cosas diría la abuela o Freud, esa supuesta broma es una advertencia, él está diciendo lo que piensa, no es ni políticamente correcto ni debería pensarlo”. expresó

“Se está olvidando que nosotros ya estamos cumpliendo más de 40 años de democracia, es un gran logro para nuestro país la gracia de vivir en una República, eso le tenemos que recordar a la gente, que el voto tiene que ser libre, las expresiones tienen que ser libre. Sí a mi no me permiten decir lo que pienso, porque después me aplican una sanción en mi trabajo o con el trabajo de mis hijos, no estoy siendo libre«, manifestó

“Entonces lo primero que tengo que hacer es, deshacerme de ese gobierno que me está impidiendo ser libre, lo que están haciendo es instalar una tiranía, eso es lo que nosotros como ciudadanos debemos impedir a través del voto, que es la herramienta que nos da la democracia”. Aseguró

Queremos es justicia independiente del poder de turno

“La elección celebrada en el Colegio de Abogados para elegir a los 4 representantes en el Consejo de la Magistratura, fue fundamental porque el triunfo de la Lista 3 es trascendental para la institucionalidad, porque ese organismo se ocupa de elegir a los jueces, hacer los concursos de jueces, y de sancionar a los magistrados.

Es un organismo muy importante y en contraposición a lo que dijo el Gobernador lo que nosotros queremos es justicia independiente que funcione y que sea independiente del poder de turno. Fue importante la participación de los abogados, porque sí pretendemos tener una mejor justicia que funcione debemos estar bien representados en este organismo”, agregó

“El problema es que mucho de los abogados no van a votar, abogados libres no votan, y los abogados que están dentro del organismo Público de la provincia son obligados ir a votar a la lista que responde a este gobierno. Todos fueron presionados reciben un mensaje del gobierno invitándolos a acompañar a este modelo”, criticó.

Debemos ser abogados independientes y no soldados del Gobierno

“Más allá de las presiones del gobierno, los abogados que trabajan en el estado deberían ser conscientes de lo que estamos eligiendo, y hacerlo conforme al juramento de cuando nos matriculamos que es defender la justicia”, añadió.

No podemos ser indiferentes ante una justicia que está totalmente manipulada, digitada desde un poder ejecutivo por eso estamos dejando de tener república. Nuestro compromiso como abogado debe ser siempre para tener una justicia independiente. Y no convertirnos en empleados y soldados de un gobierno”. Detalló

“Defender la justicia significa defender la independencia defender la república, hay tres poderes que tiene que ser independiente marquemos, así como nosotros marcamos el año pasado la importancia de tener una justicia que funcione, con la pandemia que nos obligaron a salir a las calles en vez de estar litigando, pateando la calle de un juzgado al otro, tuvimos que ir frente al tribunal de justicia, así como salimos recordemos que nosotros acá es donde tenemos que marcar la diferencia”.

“Hoy vamos a presentar una nota a la junta electoral, porque hay aproximadamente 10 abogados que trabajan en el Poder Ejecutivo en cargos jerárquicos como ser ministros que no pueden votar. Por ejemplo, el ministro González que está en el padrón debe ser tachado, porque están excluidos para votar, el vicegobernador, ministros, subsecretarios esperemos que la junta tome las medidas correspondientes para tercer hasta personas que no pueden votar porque están inhabilitados. Qué las mismas personas que saben que no corresponde que voten no sé dirijan a votar, qué no ensucien unos comicios que debe ser transparente no avasallan los derechos de los demás profesionales que estamos ejerciendo la profesión”. Concluyó