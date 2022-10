Carla Zaizer solicitó la adhesión legislativa a la “Ley Nacional de Prevención del Suicidio”

06/10/2022

La diputada provincial UCR Carla Zaizer presentó un proyecto de adhesión a la Ley Nº 27.130 “Ley Nacional de Prevención del Suicidio” que declara de interés nacional en todo el territorio de la República Argentina, la atención biopsicosocial, la investigación científica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección y atención de las personas en riesgo de suicidio y la asistencia a las familias de víctimas del suicidio.

Dicha ley se sancionó en marzo del 2015, el proyecto que presente se basa en la adhesión de dicha ley a la provincia, en la cual no existen datos estadísticos específicos, ni de hechos consumados, mucho menos de intento de suicidio. No se cuentan con estos específicos, fundamentales para poder trabajar en públicas que respondan a esta problemática.

En la provincia se cuenta con líneas telefónicas en el caso de ser niño o adolescente Llamando al 102 en el caso de ser adulto Llamando al 107 o al 911 dónde son atendidos por personal de SIPEC o por la fuerza de seguridad que responden a las emergencias.

El cuestionamiento es que, si ben tienen la buena predisposición no hay una preparación específica para dar primeros auxilios en lo que respecta a Salud Mental entonces, lo que solicita es una línea de emergencia de manera directa sobre todo con un personal especializado en todo lo que tenga que ver en primeros auxilios en salud mental. No forma parte de un problema de salud pública, no es considera como tal, y con la adhesión de esta ley se va a considerar de interés de salud pública

La línea de emergencia es necesaria para que se comunique una persona qué se encuentra en esa situación, para que a través de la cual pueda recibir las primeras orientaciones acerca de qué es lo que puede hacer, o para que pueda comunicarse algún Familiar alguna persona del entorno, para que lo puedan orientar al respecto. Esa sería la función de la línea de emergencia en Salud Mental.

Hablemos de prevención del suicidio, hay actitudes, conductas, señales, en que las personas están pensando en terminar con su vida, la familia la sociedad puede ayudar a evitar una terrible decisión.

Esto se puede predecir a través de la conducta o muchas veces minimizamos cuando una persona advierte respecto a esto, Por qué decimos “la persona que dice no lo va a hacer” y sí lo está diciendo, o es porque está pidiendo ayuda o auxilio, muchas veces detrás de una sonrisa se esconde una persona que a veces está sufriendo mucho. En Formosa tenemos especialistas en suicidología que estudian el comportamiento suicida como de la prevención del suicidio.

Me parece muy importante a la prevención, trabajar en las escuelas, la población más vulnerable en este momento es los adolescente y también hay estudios que indican que en momentos donde nuestro país también sufrió una crisis económica fuerte, cómo se vuelve a repetir en este momento, muchas de las personas no saben cómo manejar este tipo de situaciones, y muchos optan por ese camino, está comprobado qué de septiembre a diciembre estos casos se acentúan con mayor énfasis, se acentúan más las enfermedades mentales.

Los ejes de esta ley específicamente se asientan en la tensión interinstitucional, interdisciplinaria donde tiene que haber un equipo de profesionales como psicólogos, terapistas ocupacionales, asistentes sociales, y demás todos los que estén en marcado dentro de la Salud Mental para poder trabajar con esta problemática, para trabajar sobre la sensibilización de la problemática, porque esto ya va a pasar a ser de salud pública entonces también vamos a trabajar mucho en lo que es la concientización y la sensibilización, se va hacer un tema que va a ser abordado, porque muchas veces si no ocurren estos hechos, de esto no se habla.

Al pasar a formar parte de salud pública, trabajar en la concientización y sensibilización, será un tema que va a ser abordado por que muchas veces “si no ocurre el hecho de esto no se habla” contar con centros y redes de contención dentro de la población, dónde se pueden formar redes de apoyo y contención. Hace 10 años nuestra provincia no se recibe capacitación respecto a esto. Sí bien es atendido por la fuerza de seguridad o por personal de SIPEC no se registran en nuestra provincia aproximadamente respecto a esta problemática, entonces esto va a obligar a que se aborde esta problemática y se prepare al personal encargado para atender.

Estos son los ejes en los cuales se basa esta ley en el perfeccionamiento, en la capacitación, en la existencia de una línea telefónica, datos estadísticos y todo un sistema que este encargado de Salud Mental y se pueda desarrollar este tipo de políticas, pero a través de datos estadísticos que en nuestra provincia no existen.

En la provincia no se habla ni se publica datos de, suicidio, desnutrición, educación, en salud no hay datos estadísticos de distintas patologías. si no tenemos datos de cuantas personas se suicidan entonces es imposible trabajar en la creación de políticas públicas eficientes para avanzar sobre las problemáticas.

Esto es otro de los cuestionamientos también es que tenemos que tener datos estadísticos en la cantidad de suicidios, sobre los hechos no consumados de intentos de suicidio, porque esto también va a hacer que las obras sociales también tengan que hacerse cargo. Es decir, cubrir la prestación de una persona que esté enmarcada dentro de un problema de salud mental, y tenga que recibir asistencia tanto como de un psicólogo, psiquiatra y demás es importantísimo trabajar esto con la población adolescente.

Días pasados me sorprendía gratamente el presidente del centro de estudiantes del interior uno de los chicos que decían que ellos como centro de estudiantes tienen una gran preocupación respecto a esto, y que le gustaría poder interiorizarse y tener charlas respecto a esta problemática. Con equipos preparados para el abordaje, porque no todos están preparados para hacerlo, en la escuela los equipos interdisciplinarios sobre todo en el interior de la provincia no existen los psicopedagogos ni psicólogos dentro de la escuela.

Hay mucho para trabajar, porque es algo pendiente, hay muchas cosas que deberían formar parte del currículum de la escuela y ser temas que deben ser abordados siempre no solamente cuando hay un problema. En el hospital Central Contamos con dos psiquiatras que están con guardias pasivas y obviamente que no dan abasto para atender toda la problemática, es importante poder trabajar en la administración de los recursos con los que se cuenta también, dar con profesionales que se especializan en esto sobre todo para atender desde una llamada de emergencia qué es muy importante.