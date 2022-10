Casadei: «La crisis del transporte público obedece además de la decidía a la interna del PJ»

13/10/2022

El concejal de la ciudad, Enzo Casadei, en comunicación con Radio Parque se refirió al paro de transporte público de pasajeros “El contexto y el futuro es bastante negro con respecto a este tema la crisis está presente y no se avizora una solución a corto plazo.” Expresó

“Hoy nos encontramos nuevamente con una ciudad sin transporte público, miles de familias trabajadoras que se ingenian para llegar a sus lugares de trabajo o a la escuela. Al menos esta vez tuvieron la amabilidad entre comillas, de anunciar que había un paro de transporte con bastante tiempo. Lamentablemente el que siempre paga las consecuencias es el usuario.” aseguró

“Se está dando una discusión en un contexto bastante complicado con respecto al transporte público de pasajeros del interior del país. A la cámara de diputados asistió en el marco del debate el presupuesto 2023 el ministro de transporte de nación Alexis Guerrera, allí diputados de la oposición le exigían la actualización de los subsidios de transporte, de acá a fin de año pasar de 40 millones a 62 millones y que para el año que viene sea de 100 millones solo para el interior”. detalló

“Ahí comienza el debate donde dice que las provincias firmaron el consenso fiscal del 2018 que deberían hacerse cargo también de esta suma, entonces la nación dice, el fondo compensador que nosotros creamos en pandemia para el transporte, tenía una finalidad que era la pandemia pero las provincias deberían hacerse cargo, las provincias dicen que eso lo tiene que poner el gobierno nacional que concentra los subsidios en el AMBA y en ese medio están los trabajadores las empresas, y 9 millones de usuarios del interior que hoy no tienen transporte público”. Explicó

“Lo llamativo es, en este caso particular que Formosa tiene un gobierno municipal, provincial y Nacional del Frente de Todos y que no se pongan de acuerdo en cómo solucionar este problema y que al menos en Formosa no se sienta tanto esta crisis, remarco esto porque todo debería ser mucho más fácil uno tiene un gobierno del mismo signo político en los diferentes niveles.” Añadió

“Sería bueno que el intendente Jofré diga que está haciendo al respecto, debería aportar su granito de arena para destrabar este conflicto del transporte, que gestiones está llevando adelante desde el Ministerio de transporte, solamente están esperando que la provincia lo resuelva, sentado mientras la gente queda varada en la parada de colectivos, que esta haciendo el gobierno municipal y provincial contra este esquema de subsidios profundamente unitarios del gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa. “agregó

“El intendente de la ciudad había pedido el segundo aumento del boleto en lo que va del año alegando que el boleto tendría que ir de la mano con la inflación. Desde el bloque de la oposición nosotros nos opusimos al aumento del boleto, determinamos que sea el propio concejo deliberante quien en el marco de tres meses envié un subsidio extraordinario para paliar la crisis del transporte público en la ciudad.”

“De esta manera evitar el nuevo golpe al bolsillo, seguramente el intendente va a pedir un nuevo aumento del boleto, y ahí analizaremos, mi posición siempre es clara no puede haber una distribución de subsidios tan inequitativa, que se concentra absolutamente en el AMBA para cuidarlo a kicilloff qué los usuarios del AMBA paguen un boleto promedio de $30 y nosotros estamos pagando $80 tienen que ponerse los pantalones largos gestionar ante su gobierno de Gildo Insfran, los fondos qué son necesarios ante el gobierno nacional para evitar un nuevo golpe al bolsillo de la gente, que está en una situación económica muy particular”. puntualizó

“El trabajador es el que más siente la crisis económica, ahora a fin de año van a impactar las nuevas tarifas de Electricidad de agua, la verdad que se complica cada día más el panorama desde lo económico, y lo menos que podemos hacer desde la política es trasladar nuevamente está falta de gestión del oficialismo la falta de resolución de problemas en un nuevo golpe al bolsillo del vecino”.

“Nosotros hemos insistido la semana pasada por la falta de colectivos en la ciudad. En la publicación de la famosa auditoría hasta el momento no hemos tuvimos respuesta, se espera que la semana que viene se presenten los resultados, sin diagnóstico no puede haber solución, pero hay un municipio que no quiere reconocer el problema, que busca atajos, busca títulos en los diarios, pero eso no se traduce en una mejora del servicio del transporte público”. afirmó

“Aumentaron el boleto, no mejoro el servicio, declaran la emergencia, pero no hay plan de contingencia y tornaron el transporte público de la ciudad en algo impredecible, todos los días la gente tiene que levantarse y entrar a una especie de lotería para ver si pasa o no pasa el colectivo. A nosotros ya no nos sorprende que, en materia de transporte público, y de la gestión municipal pero no solo de esta gestión municipal, sino de 20 años de gestión del partido justicialista en la ciudad que no ha querido no ha sabido resolver el dilema del transporte público en la ciudad”. lamentó

“El vecino tiene que ser muy consciente de lo que estamos viviendo de lo que estamos pasando y que no es de ahora sino que es una crisis que viene de hace un montón de tiempo, cambiaron el esquema de varias empresas a un esquema monopólico con Ciudad de Formosa, cambiaron la empresa Ciudad de Formosa por Crucero del Sur, lo que no cambiaron en todo este tiempo es la administración del gobierno justicialista, Y creo que eso es lo que tiene que evaluar el vecino como la pata que está faltando para resolver este problema. “aseveró

“Viven echándole la culpa en su momento a Hernández ahora a Macri, ahora no se animan ni a decir que la culpa la tiene el gobierno nacional de Alberto Fernández, que no distribuye los fondos como lo tiene que distribuir de manera equitativa al interior del país, no hablan de las internas entre el oficialismo municipal y provincial, hacen que la gente pague las consecuencias de sus internas. Cada tanto dejan a pie a cientos de vecinos de la ciudad Formosa. Entonces Mientras tanto ella no reconozca el problema, difícilmente va haber una solución hace 20 años que vienen gestionando la ciudad y no le han encontrado la vuelta al transporte público. “concluyó