Costa: “La elección del Concejo de la Magistratura será crucial para la institucionalidad del país”

18/10/2022

El abogado Daniel Costa en comunicación con Radio Parque, en el Programa “Sin Censura” expreso: “Está elección es crucial, también votan hoy los jueces federales para elegir sus representantes en el consejo, en ambos casos hay 3 listas qué se postulan distintos candidatos representan en líneas generales el mapa político en la Argentina”.

“Es una elección muy importante, que tal vez para el común de la gente no se entienda del por qué es tan importante, cual es la función del Concejo de la Magistratura. Fue incorporado con la reforma Constitucional Nacional del año 1994 artículo 114, establece claramente cuáles son las facultades en 6 incisos de este consejo”. comentó

“En el último tiempo este concejo ha generado un resonante fallo de el Corte Suprema, declaró inconstitucional una modificación qué había reducido el número de sus miembros de 20 a 13 y volvió la antigua conformación e inclusive la asunción de la presidencia del Consejo por parte del presidente a su vez de la corte. Sí vamos a hablar de la importancia que tiene esta elección para la institucionalidad del país es bueno recordar Cuáles son las funciones el consejo, selecciona mediante concurso público todos aquellos que se postulan para cubrir vacante en las magistraturas inferiores. No así en el caso la Corte Suprema”. Explicó

“También y a raíz de estos concursos tiene a su cargo, la formulación de propuestas en ternas para el nombramiento de estos magistrados de los tribunales inferiores, con una terna que en todos los casos es vinculante. La propuesta no puede ser alterada el poder ejecutivo no puede elegir a otra persona que no sea alguno de esos tres miembros de la cámara, para cubrir el cargo y elevar el pliego, en todo caso para conseguir el acuerdo del senado al fin de su nombramiento”. Señaló

“La 3ra función es administrar los recursos y ejecutar el presupuesto de la administración de justicia. y esto ha generado un largo debate, la creación del consejo y la asignación de esta facultad de alguna manera dificultó la disminución de las funciones, la jerarquía de la cabeza del tercer poder del estado, del poder judicial qué es la Corte Suprema. Más allá que se ha dispuesto, que los gastos de la corte, y quedan bajo la exclusiva responsabilidad de la corte, lo cierto es que eso generó un debate y en definitiva también determinó qué cuando se dicta la ley, que volvió a regir ahora, se estableciera que el que preside el consejo el presidente de la corte”. Indicó

“La cuarta facultad que tiene el cuarto inciso de las atribuciones que posee el consejo, ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados, y en el quinto inciso dice que también decide la apertura del procedimiento de remoción de magistrados que está prevista en el artículo 115 del Jurado de enjuiciamiento, en su casa puede ordenar incluso la suspensión de las funciones del cubo es acusado ,,y escuchar su descargo, cómo es viendo en este momento con el juez Federal electoral de la provincia de Mendoza acusado de una serie de delitos, enriquecimiento ilícito que está defendiéndose presencialmente frente al concejo el juez Walter Bento”. Afirmó

“Por último tiene también a su cargo el listado de los reglamentos, o sea que es un instituto un órgano especial incorporado a la Constitución nacional en el año 94 de gran importancia. Si funcionará correctamente el Consejo de la Magistratura, no tendríamos la tremenda cantidad de vacantes de cargos judiciales en todo el país por falta de acuerdo, por cuestiones políticas y mucho menos justificables que impiden la aprobación de una terna, que tiene que ser por una mayoría especial para su elevación al poder ejecutivo y la cobertura posterior”. Agregó

“Todos sabemos qué había una gran cantidad de ternas oportunamente por el antiguo Consejo de la Magistratura, que incluso se habían enviado a la comisión de acuerdo al senado y, fueron retiradas posteriormente por el actual presidente de la nación y quedaron todos estos cargos vacantes y se encontraron una serie de alternativas y de atajos”. acotó

“Es importantísimo que el consejo funcione adecuadamente, y que los abogados tengamos nuestro representante para ejercer justamente eso, el control de los mecanismos que se establezca de la actividad jurisdiccional general, y de las denuncias que se puedan llegar a acumular contra los magistrados que evidentemente tienen una amplia facultad no y a veces no la ejercen adecuadamente”. concluyó