Denuncian en la UNaF: «DECANA DE FRN: falta de gestión, mal desempeño, persecución e intolerancia»

21/10/2022

Es generalizado el descontento, de estudiantes, docentes y nodocentes de la Facultad de Recursos Naturales.

Con la conducción de la ingeniera Ilda Cayetana Villalba, actual decana de dicha Facultad, quien bajo el mote de ser una protegida de Gildo Insfran y de Eber Solis, se maneja impunemente por los pasillos de la FRN, persiguiendo, amenazando e insultando, cambiando de tareas y horarios arbitrariamente al personal nodocente que no comulga con su forma de pensar, permitiendo que sus acólitos tengan el privilegio de no asistir y ni cumplir horarios.

Los profesores manifiestan públicamente la falta de gestión para ejecutar políticas academicas, falta de firma de convenios y de actividades de extensión, realización de concursos docentes, abandono total de los laboratorios, no tener un plan de acreditación para las ingenierías.

Prácticamente no existen cursos ni jornadas de actualización docentes, desconocimiento del destino por lo que se recaudan en los puntos de venta por servicios que se prestan, una ausencia permanente en sus funciones y en su lugar físico de trabajo, y lo más lamentable es que vive amenazando a los docentes con «sacarle sus cátedras» o «armarles concursos con tribunales puestos por ella», no respetando así al máximo órgano de gobierno de la facultad, que es el Consejo Directivo.

El claustro estudiantil no escapa a esta coyuntura, y son los más perjudicados teniendo que no se realizan ninguna actividad que los beneficia, como ser talleres de retención ,cursos de perfeccionamiento, no se les brinda salones en condiciones y que mucho menos están aptos para dar clases, sin programas de tutorías, sin apoyo a las salidas de trabajo de campo; es generalizado la inoperatividad, la persecución, el maltrato y el no cumplimiento de las normas y avasallamiento de los órganos de gobierno, no respetando las resoluciones que ahí se aprueban.

Solicitan que el Consejo Directivo de la Facultad intervenga inmediatamente ante este atropello institucional y violación de las normas, y que el mismo tome medidas drásticas en pos de la comunidad que integra la Facultad de Recursos Naturales.