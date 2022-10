Denuncian que la Escuela 177 del Km 142 se cae a pedazos, está infectada de murciélagos y los alumnos toman agua con excremento de sapos

11/10/2022

Liliana Gay integrante de la comunidad educativa y ex alumna de la Escuela Primaria No 177 del Km 142, en diálogo con el doctor Gabriel Hernández en el programa “Sin Censura” se mostró indignada por el estado de abandono que se encuentra la escuela de su infancia y donde estudian los niños de su comunidad.

Gay denunció que el establecimiento educativo fundado en 1957 tiene 65 años, sin refacción, el edificio funciona un estado deplorable y en el techo anida murciélagos.

“Fui invitada al acto del 9 de julio que se realizó en el establecimiento educativo, y vi como la escuela se está cayendo a pedazos, entonces recorriendo la escuela, veo que sigue en el mismo estado, desde cuando yo era alumna, imagínate cuantos años pasaron yo tengo 38 años, llegábamos y barríamos la caca de los murciélagos, los chicos en la actualidad viven con esa misma realidad”, manifestó.

“La escuela no tiene piso, siguen en la misma aula, un ex alumno de la escuela de manera voluntaria ayudó en la construcción de un salón más, es el único salón que está decentemente terminado, con piso inclusive. El ex alumno colaboró con la comisión de padres, con donaciones recibidas construyeron, una biblioteca, un salón y dos baños instalados, porque de lo contrario los alumnos estarían haciendo sus necesidades en pozos ciegos todavía hasta el día de hoy”, describió.

“Ayer feriado cuando visitamos el lugar, el agua tiene 2cm super sucia, nadan los sapos las ranas, de ahí toman agua los alumnos, increíble, pero es una realidad. Nos comentaban los vecinos que esta obra estaba hace 6 meses, en teoría tendrían que refaccionar y no pasaba nada, cuando denuncié les dieron una orden el domingo a la noche que esté la comisión a las 11 de la noche comunicándole que estén el día lunes feriado a las 8 de la mañana para trabajar”, dijo.

“Por ende, cuando nosotros llegamos y toda la gente estaba escondida en la biblioteca para que no vean que se estaba trabajando, ayer fue emotivo llegar y ver que la gente estaba trabajando, con el solo hecho de saber que la doctora se iba a acercar al lugar, el intendente mando un grupo de trabajadores para que hagan el trabajo de la escuela”, explicó.

“La gente acá en el KM 142 la gente está muy manejada por los políticos, entonces no quieren hablar, si quieren cambios, pero no quieren hablar están muy amenazados, somos muchos habitantes, son muchos habitantes que los hacen votar en otra localidad que nada que ver con el pueblo, todas esas cosas hacen, los caminos figuran asfalto, pero no tienen asfalto, son de probable en un caso de emergencia te morís no hay camino”, se quejó.

El feriado el centro de salud, estaba cerrado con candado, para recibir atención médica hay que buscar al enfermero de su casa

“El día feriado el centro de salud estaba cerrado para recibir atención médica hay que ir al domicilio del enfermero a buscarlos, uno vive a dos cuadras y el otro enfermero a 15 cuadras más o menos, buscarlos en el domicilio y de ahí ellos vienen y te atienden”, remarcó.

“Le mostre un poco a la realidad a la doctora Neme de cómo se vive en el lugar esa es la realidad, yo creo que es inhumano dar de beber esa agua a los chicos, o sea están tomando el agua donde los sapos hacen sus necesidades, los alumnos toman agua de ahí, esa es la realidad”, cerró.