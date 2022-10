Desgarrador pedido de justicia por Joaquín y por el esclarecimiento del hecho. Que REFSA y el Gobierno den la cara

29/10/2022

El viernes familiares, compañeros del colegio, amigos y vecinos marcharon por primera vez en reclamo de justicia por la muerte de Joaquín Oviedo, alumno de la EPET N° 1 que recibió una fatal descarga eléctrica mientras cumplía con la pasantía escolar en la sede central de REFSA. Los familiares demandan que no recibieron ninguna explicación de la empresa mixta, ni del gobierno de la provincia de Formosa.

«Díganme qué pasó con mi hijo»

La multitudinaria manifestación marchó hasta los portones cerrados REFSA, donde tampoco recibieron ni dieron esplicaciones a los familiares, Laura, madre del joven, hizo un desgarrador reclamo a las autoridades de la distribuidora eléctrica: «Díganme qué pasó con mi hijo«. No obtuvo ninguna respuesta.

Cientos de personas se concetraron a la mañana sobre la avenida Juan Domingo Perón, y luego los manifestantes avanzaron hacia las oficinas de la energética con remeras y carteles que tenían la imagen del estudiante y el unánime pedido de esclarecer los hechos, logrando que los responsables paguen por su muerte.

“Vamos a seguir viniendo, por favor que alguien nos dé una respuesta”, manifestó Laura Cáceres, madre de Joaquín

“Me sorprende la gente que no sale, que no les importa nada así que esto va a seguir y no vamos a parar, a donde tengamos que ir vamos a ir con toda la gente que esté y nos acompañan”, dijo desde el portón de la empresa Laura.

La manifestación tenía como objetivo obtener información del suceso que terminó con la vida de Joaquín mientras hacía las pasantías en la empresa, pero ningún representante salió a dialogar con las personas presentes.

“Estamos todos los amigos, familiares y toda la gente que vino a la marcha, para pedir justicia por Joaquín. Todavía desde REFSA nadie se comunicó y por eso es que estamos haciendo la marcha, buscamos una respuesta de que es lo que le pasó a Joaquín”, relató Enzo, uno de los amigos del joven.

“Joaquín, que tu muerte no sea en vano”

La convocatoria se expandió y viralizó rápidamente por las redes sociales y unas 400 personas se sumaron al pedido de esclarecimiento. Entre ellos se encontraban además padres que tienen hijos cursando los primeros años en la E.P.E.T. N°1 que también exigieron mayor seguridad y cuidado por parte de la institución.

En este sentido una de las madres expresó que, “tengo un chico en 4° año en el colegio y la verdad que es fatal la sensación de saber que mañana se va a la escuela a la mañana y que te lo devuelvan así”. “Pedimos principalmente justicia, que esto se aclare, y lo que también reclamamos todos los padres en el colegio es la seguridad y cuidado”, añadió.

La columna de manifestantes marcharon con aplausos hasta las puertas de la empresa que ya contaba con un fuerte operativo de seguridad por parte de la policía. Allí permanecieron hasta cerca del mediodía.

Por favor que alguien nos dé una respuesta

“Les pido que me acompañen siempre y no me dejen sola porque yo los necesito mucho a todos ustedes. Le pido a esa persona que está atrás, que por favor en algún momento salga y se comunique conmigo, creo que merecemos una respuesta, la que sea, pero la necesitamos. Quiero decirles que vamos a seguir viniendo, por favor que alguien nos dé una respuesta, esto es el comienzo simplemente porque no vamos a parar hasta que alguien nos dé una respuesta”, expresó Laura en la desconcentración.

Pidió que salgan de las oficinas a hablar con ella «no somos gente mala, mi hijo era una persona muy buena. Necesitamos respuestas, que salgan a decirnos que pasó. Me duele que haya gente ahí dentro y que no salgan a decir qué sucedió, que no den la cara. Esto es tan solo el comienzo del pedido de justicia que no va a parar».

Por otro lado, Ariel, uno de los estudiantes de la institución al que asistía Joaquín, contó que los directivos del Industrial les pidieron que dejen de lado la situación e invitó a los padres a que no participen de la marcha.

“

La Directora salió a defender como si fuera una puntera política al Ministerio de Educación y pidió que dejen pasar esto y que se concentren en el acto de colación, eso es lo que dijeron a algunos padres en la reunión. Una vergüenza porque no quieren admitir ni ayudarnos en esta marcha porque queremos más seguridad para los alumnos que en un futuro tengan esta pasantía”, sostuvo el joven.