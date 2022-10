Carbajal: «Gildo Insfran no quiere que Formosa tenga Gas, porque van a venir las industrias y él no quiere trabajadores independientes»

27/10/2022

El diputado nacional Fernando Carbajal en comunicación con Radio Parque explicó las controversias de la aprobación del presupuesto 2023, y afirmó «El presupuesto nacional es muy malo, por que expresa la gestión del Gobierno, pero nuestro rol no es no votarlo, sino controlarlo y poner límites»

El legislador advirtió que este presupuesto expresa el programa del gobierno, la labor que le corresponde a la oposición es de control y de poner límites, sí bien muchos decían que era muy malo y no había que votarlo pero hay que entender que si no se vota el mismo lo que sucede legalmente es que se ocupa el presupuesto del año anterior, y esto en definitiva más aún en contextos inflacionarios es darle un gran poder de discreción al ejecutivo acerca de cómo gastar la plata.

«Cuando hay inflación lo que va ingresando por recaudación de impuestos siempre es más que lo que ingreso el año anterior, entonces si no se dice como se va a gastar lo cierto es que el poder ejecutivo tiene la facultad de gastar el dinero como quiera, por eso hay que ser muy cuidadoso con esto por eso es mejor tener un mal presupuesto qué no tener ningún presupuesto, porque se le da más margen al gobierno para que haga lo que quiera”, manifestó.

Hay que mejorar los ingresos o achicar los gastos

“Si bien este presupuesto que se analizó es malo y no es el que nos gustaría tener, se sabe que hay que hacer ajustes en el gasto fiscal, en el déficit fiscal es decir o hay que mejorar los ingresos o achicar los gastos, tomar la decisión política de a dónde se gasta menos es una decisión que toma el gobierno, en este caso se equivoca otra vez, porque hacen reducción de gastos por ejemplo en educación”, cuestionó.

“La UNaF es un ejemplo de esto, pero no han achicado los gastos en lo que son las empresas públicas, Aerolíneas Argentinas, en los fondos de los fideicomisos y en un montón de empresas estatales donde no se ha recortado para nada» indicó.

Las cajas de La Cámpora NO SE TOCAN

El referente de la UCR en la Cámara Baja sostuvo que no es casualidad que son estas empresas las que maneja “La Cámpora” y están pensando más en la cosa electoral del año que viene, como la educación no rinde votos el ajuste viene para este sector, pero no a estas compañías para que el esfuerzo que requiere la gravedad de la situación económica sea mucho más parejo,

La previsión económica también es escasa porque hablan de un 60% de inflación para todo el año pero la mayoría de los economistas afirman que al ritmo que se viene y teniendo en cuenta todas las correcciones de precio que indefectiblemente van a suceder que la tasa inflacionaria será más alta, por lo cual este presupuesto es poco realista.

“Además indicó que más allá de esto el gobierno aceptó algunos cambios que planteó la oposición sobre todos lo que tiene que ver con la transparencia y el control, por ejemplo lo que tienen que ver con el dinero que se manejan en los fideicomisos, se estableció la obligación de que esta información de los fondos sea publicada, porque antes había una gran oscuridad con respecto a esto y también se logró que las sumas que ingresan en concepto de recaudación sea más alta que la pauta inflacionaria es decir que si ingresen más dinero de lo que ellos dijeron que iban a ingresar, en ese caso van a tener que ir al Congreso para que se decida allí en que se va a gastar ese dinero”, explicó.

«Es por esto que en líneas generales el presupuesto fue aprobado, después hay otras cuestiones que planteó el gobierno junto con el presupuesto que nos opusimos y en algunas logramos éxitos como por ejemplo fue el impuesto a las ganancias qué se quería establecer caprichosamente una desgravación para el gremio de los camioneros haciéndole un favor a su amigo Moyano”, cuestionó.

Venganza contra los Jueces

“Y el tema del impuesto a las ganancias en los jueces que más allá que en lo personal yo creo que tenemos que trabajar en un régimen tributario para que todos paguemos los mismos impuestos, lo cierto es que el gobierno solo los llevó como un acto de venganza contra el Poder Judicial y como un apriete para atacar la independencia del Poder Judicial y en este contexto nos pareció que no era para discutirlo, pero reitero que estoy trabajando en un régimen tributario para que todos los ciudadanos debemos pagar los mismos impuestos en iguales condiciones» señaló.

También argumentó que en lo referente al presupuesto del transporte hay un desbalance porque es mucho más el dinero que el estado nacional gasta en el AMBA que en el resto del país, es enorme la diferencia, alguna corrección se logró y esto fue a merced de la presión que se dio desde el interior, pero aún falta mucho por recorrer en este camino porque el desequilibrio es muy grande.

Gildo Insfrán y Alberto Fernández son un equipo nefasto, responsables de que en Formosa no tengamos gas

Carbajal dijo » el gobernador sí quisiera preocuparse por este tema, ya hubiésemos tenido un gasoducto en el NEA, lamentablemente no es así por la incapacidad de Gildo Insfrán y de Alberto Fernández que es un equipo de trabajo nefasto y que son los responsables de que en Formosa no tengamos gas».

Gildo Insfran no quiere que tengamos gas en la provincia porque esto va a ser que vengan industrias y Gildo Insfran odia a las industrias porque no quiere que haya empleados independientes

«Hay que decir Gildo Insfran no quiere que tengamos gas en la provincia porque si lo hubiera, esto va a ser que vengan industrias y Gildo Insfran odia a las industrias porque no quiere que haya empleados independientes, él quiere que seamos todos empleados públicos mal pagados«, sostuvó

«Su modelo es que seamos todos como los empleados municipales del interior que cobran 20 mil a 25mil pesos y de esta manera nos tiene a todos sujetados por eso a boicoteando siempre la posibilidad de que en Formosa tengamos gas«, explicó.

Para finalizar agregó que siempre se manejan con el relato pero luego en la gestión no hacen nada para que está posibilidad se ejecute, hay que tener en cuenta que con el presupuesto lo único que se hace es una previsión de voluntad para decir dónde van a destinar el dinero de ingresar los fondos.

«Después tiene que haber un gobernador que quiera una provincia productiva y que entable relaciones con el gobierno nacional no para pedirle plata no para sus amigos sino para hacer las obras y esto es lo que no se tiene en Formosa. Hay que recordar que Insfran cuando las obras son nacionales y se hacen las licitaciones en Buenos Aires no le interesa y como estas son grandes obras federales en dónde las licitaciones se hacen en otros lugares no quieren avanzar, por esa puerta que cuando su espacio llega al gobierno se van a ocupar de que estás obras se puedan ejecutar en el territorio de la provincia de Formosa», ce