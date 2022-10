Emilio Grippaldi: “Stroessner quiere generar la intervención de la Universidad Nacional de Formosa”

12/10/2022

El 9 de septiembre el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) emitió la resolución n° 056/22, en la que declaró su estado de emergencia económica y financiera. Ante esto, han manifestado la “discrminiacion del gobierno nacional” en el envío y repartición de fondos entre las Universidades Públicas.

Esta resolución, conformó una Comisión Ad Hoc con Consejeros Superiores para acompañar las gestiones pertinentes y conseguir una audiencia con las autoridades correspondientes. Además, comunicó esta situación a la Secretaría de Políticas Universitarias, al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a todos los organismos nacionales, provinciales y municipales con incumbencia en el tema.

El vicerrector de la UNaF Emilio Grippaldi, habló con Data Universitaria en los últimos días para intentar explicar detalladamente los orígenes, las causas y las salidas de esta situación. Comenzó comentando que “en el mes de marzo se realizaron acuerdos paritarios para incrementar los haberes de los trabajadores docentes y no docentes en un 41%. De modo tal, que por las responsabilidades de sub ejecución presupuestaria que le cabe a la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, debían transferir un 41% más en el mes de julio y, sobre ese monto, un siete por ciento más para trabajadores docentes y no docentes de la Universidad. Esto, no ha sucedido”

Según Grippaldi, esto contiene el agravante de que ya en el mes de mayo comenzaron a menguar el envío de gastos de funcionamiento, es decir, inciso 2 del presupuesto universitario, y los datos hablan de que por cada 22 millones que debían enviar a la UNaF, solo enviaron, en mayo y junio, el 50 por ciento. Los meses siguientes han enviado solamente el 10%.

“Esta actitud de la Secretaría de Políticas Universitarias, claramente discriminatoria, arbitraria, en detrimento de la Universidad Nacional de Formosa, ha generado los reclamos administrativos pertinentes y, oportunamente, pese a todos los reclamos y no tener ni siquiera movimiento los expedientes administrativos, hemos impulsado una acción de amparo y una medida cautelar”, comenta el vicerrector. Sobre esta acción judicial que iniciaron en el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Formosa, la cual aseguran fue rechazada por la juez a cargo, con lo que, tuvieron que apelar ante la Cámara Federal de Resistencia.

En esta instancia, sostienen que se suma al reclamo de los gastos de funcionamiento, un deterioro en la partidas de haberes, que datan del inciso 1 del presupuesto universitario. “Hay un DNU del Presidente de la Nación (331), que data del mes de junio, que indica los valores de actualización presupuestaria conforme a la inflación. En consecuencia de ello, el ministro de Educación ha emitido una resolución, que ni siquiera ellos han respetado, de ejecución inmediata de la actuación de la distribución correspondiente presupuestaria. A las otras universidades se les ha enviado el incremento correspondiente, en cambio, a la Universidad Nacional de Formosa. no sólo que no sea enviado debidamente el incremento correspondiente, sino que además también deterioran el inciso 2”, describió el vicerrector.

Comentó que, los gastos de funcionamiento son para afrontar las becas estudiantiles, el comedor universitario, la compra de insumos, como también, solventar los servicios de agua, luz, Internet, a lo que sentenció diciendo que “el deterioro al que apuntan es mayúsculo”.

Los orígenes, las causas y las salidas de esta situación

“Usted podría preguntarse, cómo la radio audiencia o el espectador, por qué hacen esto”, dice Grippaldi y continúa su alocución: “Porque están buscando crear una conmoción interior ante la falta de pago de los haberes para, a partir de allí, mediante un decreto de necesidad y urgencia, porque el Congreso de la Nación no le va a probar una intervención, entonces, en receso del Congreso de la Nación, quieren generar la intervención de la Universidad Nacional de Formosa, porque Stroessner (Gobernador Insfran) no puede manipular los destinos de la Universidad con sus enjuagues”.

“¿Cómo hizo el rector parmetler para solventar los haberes de los trabajadores?, mediante recursos propios de la Universidad ha solventado el pago de los haberes de todos los trabajadores de manera impecable, porque les han pagado inclusive los incrementos correspondientes”, afirma Grippaldi y comenta que “En el mes de septiembre, tampoco se ha recibido suficientemente lo que debe enviar la Secretaría de Políticas Universitarias, entonces, de esa de esa forma, mediante recursos propios el señor Rector a cubierto esta situación, pero, esa situación no sabemos hasta cuándo podremos sostener”.

El vicerrector apuntó contra el ministro de Educación y el secretario de Políticas Universitarias, manifestando que nada es cierto de lo que dicen, respecto a dificultades vinculada a rendiciones, luego de la revisión de auditorías que marcó Perzcyk días atrás, pero, Grippaldi refuto esto asegurando que “lo hemos demostrado hasta en los estrados judiciales, y en la resolución 56 se hace un cotejo, en el cual se establece cómo se discrimina desfavorablemente a la Universidad Nacional de Formosa”.

– DU: Han creado una comisión ad-hoc para tratar la emergencia económica y llevar adelante las gestiones, ¿Recibieron alguna respuesta sobre la audiencia con la SPU que solicitaron? ¿De cuanto es la deuda que mantiene Nación con la Universidad?

– E.G.: Primero, la Secretaría de Políticas Universitarias, a pesar de que se ha reclamado la audiencia, con suministro de nombre y apellido de todos quienes iríamos a esa reunión a los efectos dilucidatorios, hasta el día de hoy no ha mostrado el más decoroso mínimo detalle de respuesta. Segundo, la Secretaría de Políticas Universitarias y, por ende, el Gobierno Federal Argentino, que muy poco tiene de Federal con lo que está haciendo y con el absolutismo stronista al cual obedece menos federal todavía, debe a la Universidad Nacional de Formosa por gastos de funcionamiento alrededor de 80 millones de pesos, por inciso uno, correspondiente a haberes del personal docente y no docente, mes de julio más de 72 millones, mes de agosto más de 78 millones y mes de septiembre más de 79 millones de pesos. Esos son los montos que el Gobierno Federal Argentino le adeuda a la Universidad Nacional de Formosa ante la sub ejecución presupuestaria deficiente del gobierno federal argentino, mediante la Secretaría de Políticas Universitarias y en la deplorable actuación del ministro de Educación que asegura, cuando el diputado le dice «quiero el compromiso de que ustedes no van a intervenir, dice el (Perzcyk ) «yo no intervengo», él no, no él solo, pero si por decreto de necesidad y urgencias, tal como le requirió el señor diputado, se hace una intervención, para que el decreto de necesidad y urgencia sea válido tiene que estar refrendado por el jefe de Gabinete, por el ministro del área, y por todo el gabinete de ministros, para recién, luego dentro de los 10 días, ser remitido a la Comisión Bicameral Permanente y la Comisión Bicameral Permanente tiene 10 días para emitir despacho y poner a consideración del plenario de cada una de las Cámaras del Congreso. El ministro Perzcyk, será ministro de Educación pero le falta educación constitucional, le falta formación ética y ciudadana, porque no sabe ni cómo funcionan las instituciones y no sabe ni siquiera la valía de su firma como ministro.

Todo eso yo le puedo enseñar en un debate público al ministro, al Presidente de la Nación, que parece que está desprevenido y no sabe qué es lo que pasa debajo, al mismísimo Secretario de Políticas Universitarias, el contador Alpa, que cuando yo era decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Formosa, él era decano en la Facultad de Economía en la Universidad de La Pampa, así que lo conozco perfectamente, ahora que, como contador él realmente no se haya esmerado en contar bien los porotos, es otras cosa.

– D.U.: En las asignaciones presupuestarias a las universidades nacionales, hay un ítems que menciona al Instituto Universitario de Formosa, y un financiamiento de $460.000.000 que se incorporará al presupuesto nacional 2023. ¿Que saben de esto y cómo lo tomaron ?

– E.G.: Si el Gobierno Federal Argentino quiere darle tanto dinero a tal o cual organismo y lo hace fuera de la ley, es problema del Gobierno Federal Argentino, nosotros no vamos a ir en contra de todo lo que se haga en bien y en beneficio de la comunidad, pero sí, debemos reclamar que nos suministren lo que corresponde conforme a la Universidad Autónoma, pública, gratuita, con autarquía financiera, como lo dice la Constitución Nacional, que debe tener los envíos de fondos correspondientes, de modo tal que, eso es lo que nosotros vamos a reclamar. Lógicamente los diputados ya les señalaron hubo un diputado de la CABA, otro diputado de Formosa, que evidentemente también le indicaron que con ese antecedente, entonces, el día de mañana un gobierno de provincia que no puede meterse en la respectiva Universidad Nacional, pública y gratuita, con autarquía financiera, entonces va a crear un instituto provincial universitario, una Universidad Provincial, para recibir prebendas, ¡pero que reciban todas las prebendas que quieran o que pueda!, pero que no sea en detrimento de los que estamos haciendo bien las cosas.