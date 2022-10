En reunión con productores, Carbajal presentó su proyecto para fomentar la producción bananera

31/10/2022

El diputado nacional de la UCR, Fernando Carbajal, mantuvo este fin de semana un encuentro con productores en la localidad de Laguna Naineck, donde presentó un proyecto de ley de su autoría, que presentó recientemente en el Congreso de la Nación, en el que propone un “Plan de desarrollo sustentable y fomento a la producción bananera”, que abarcará todas las áreas de producción y comercialización de este producto.

Durante su reunión con los productores bananeros de la zona norte de la provincia, el legislador explicó que su iniciativa, que cuenta con la adhesión de otros legisladores nacionales, contempla el mencionado plan, además de un seguro agrícola bananero, un fondo de estímulo y compensación de ingresos para la producción bananera.

Indicó que este plan, en caso de aprobarse en el parlamento nacional, tendrá aplicación en las regiones o zonas que por sus características ecológicas, cultura productiva y áreas sembradas reúnan el carácter de «especialización bananera».

En la normativa propuesta también se garantiza la participación de las organizaciones representativas de los productores mediante la creación de un Consejo Asesor Participativo.

Seguro agrícola bananero

En los articulares del proyecto de ley, se dispone autorizar al Poder Ejecutivo nacional y a las provincias que adhieran a la presente ley a contratar seguros y servicios conexos, y/o asistir financieramente al productor en la contratación de los mismos, contra los daños y pérdidas extraordinarias de la producción debido a las adversidades climáticas, físicas, telúricas y biológicas que afecten un área geográfica bananera identificada como tal por la autoridad de aplicación.

Asimismo, se establece que el Poder Ejecutivo nacional y/o las provincias que adhieran a la presente ley extenderán la cobertura a los productores mediante la efectiva cesión de los derechos a indemnización contemplada en los contratos de seguro, celebrados por el Estado nacional y/o provincial.

La normativa propuesta deja en claro, además, que la contratación del seguro implicará la pérdida del derecho a gozar de los beneficios de la Ley de Emergencia Agropecuaria 26.509.

La pérdida de este derecho no podrá ser opuesta al productor en caso de no cobrar la indemnización correspondiente a dicho seguro por alguna causal no imputable a su responsabilidad.

Fondo de estímulo

El proyecto de ley impulsado por Carbajal también propone la creación del Fondo de Compensación de Ingresos para la Producción bananera con el objeto de garantizar la sustentabilidad del cultivo de la banana a través de mecanismos que permitan atenuar los efectos de las oscilaciones bruscas y negativas de los precios y promuevan certidumbre de largo plazo para cada productor bananero, asegurando un precio mínimo de referencia que asegure rentabilidad, y contribuir al desarrollo económico, social y productivo del sector.

La autoridad de aplicación de normativa propuesta definirá al inicio de cada campaña bananera el precio de referencia y establecerá los estímulos y adelantos que podrán otorgarse a los productores para estimular y fomentar la producción.

Podrán destinarse los fondos a promover la actividad, la investigación, el desarrollo productivo, como así también disponer la entrega de subsidios o préstamos para inversiones que mejoren la productividad y su cadena de comercialización.