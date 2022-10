Jojot cuestionó el mensaje hipócrita del HCD de El Espinillo sobre la brutal agresión a un joven

31/10/2022

El Honorable Concejo Deliberante de la localidad de El Espinillo, emitió un comunicado, antes el aberrante hecho ocurrido en la comunidad, en la cual un joven fue víctima de una agresión brutal. Solicitando encarecidamente a la sociedad no seguir difundiendo imágenes y videos en respeto y solidaridad con la familia.

Jorge Jojot, vecino de la localidad del Espinillo en una comunicación telefónica con Radio Parque opinó sobre un acto de violencia ocurrido con un joven de su localidad.

En El Espinillo es más fácil conseguir un cigarrillo de marihuana que conseguir un cigarrillo argentino

“Primeramente coincido plenamente en parte con el comunicado del concejo deliberante porque la violencia provenga del sector que provenga es repudiable del punto de vista humano, y segundo quiero aclarar el, pero de la cuestión sería el mensaje hipócrita del concejo deliberante porque el estado Nacional, Provincial y Municipal no hacen nada para proteger a estos jóvenes”, expresó en “Una Buena Dosis”.

“Tanto el torturado como el torturador son víctima del consumo de estupefacientes y acá en el pueblo de El espinillo específicamente es Vox Populi, es más fácil conseguir un cigarrillo de marihuana que conseguir un cigarrillo argentino, por ejemplo. Entonces qué hace el estado ausente totalmente encima, que hasta el contenido educativo da mucho que decir”, afirmó

“Tengo hijos adolescentes que están muy preocupados y lo que más hago hincapié con ellos es que cuando van a una fiesta por favor si consumen bebidas compren ellos, una lata y abran ellos qué no consumen estos famosos tragos que ahora están tan de moda free land y eso que hacen trago y qué sé yo”, aseguró.

La adicción y la pobreza es el combo perfecto para el esquema de sometimiento del gobierno dictatorial de Gildo Insfran

“Otra cosa es la pobreza el combo perfecto para un gobierno dictatorial como el del gobierno dictatorial como el de Gildo Infran para tener sometida a la juventud a través de la ignorancia con las 19 materias con las que que pueden pasar de curso así de una”, cuestionó.

El Concejo es el primero ante cualquier evento en repartir vales de combustibles o plata para que compren bebidas, cigarrillos o lo que sea

“Yo como padre preocupado repudio al mensaje hipócrita del concejo deliberante porque son los primeros que a la hora de haber un evento constantemente están dándole un vale de combustible para que compren bebida o canjeen por plata. Por un lado, hacen el mensaje políticamente correcto, y por otro lado bajo la mesa le pasan unos pesos para que compre su debida o su cigarrillo o lo que fuere”, criticó.

Los jóvenes siguen siendo victimas de un sistema de abandono y de ausencia del Estado

“Ese mensaje es hipócrita. quiero desnudar los manipulan a los jóvenes, los dos son víctimas tanto el golpeado como el golpeador son víctimas de un de un sistema de abandono en que está sometida la sociedad la juventud más específicamente”, indicó.

“Este gobierno no tiene nada que ofrecerles a los jóvenes, los tiene más entretenido con eso, entonces es más fácil manipularlos y someterlos, es el punto de vista que como ciudadano yo observo. Me cae bien que me hayan llamado por que los padres debemos participar, no podemos hacernos los distraídos”, afirmó.

Los chicos que quieren progresar salen de la provincia

Al ser consultado por el Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones IAPA respondió “Este gobierno está más para hacer marketing, hay algunos que los rescataron, yo conozco algunos casos pero creo que tenemos que tener más presencia más en una zona marginal como en el interior, que se haga pequeños microemprendimientos para tratar de tener a la juventud motivada entretenida en algo más productivo, pero acá lo único que hacen es distraerlo con el fulbito con el campeonato Evita se sacan foto con el intendente con el concejal y más de esa contención no existe.

Pero hago hincapié en la educación no hay una motivación, antes la nota era del 1 al 10, ahora los chicos pasan con 19 materias eso es caldo de cultivo para un analfabetismo que existe y los chicos que quieren progresar salen de la provincia muchos son gendarme van a la Fuerza Armada o van a la parte privada la mayoría van a las instituciones militares porque es una forma de tener contención, mejoran su calidad, pero esos son los menos.

Formosa tiene un Éxodo de jóvenes terrible

«Lastimosamente Formosa tiene un Éxodo de jóvenes terrible creo que se fueron de la provincia 120.000 jóvenes en edad laboral, se van los que tienen convocación de progresar, yo tengo familiares que con títulos universitarios se van de la provincia porque no tienen expectativas», lamentó.

Miserables

«La educación está precarizada, en la salud estamos en manos de los residentes, un amigo mío tuvo que postergar la operación porque en ese momento se robaron los medicamentos oncológicos del IASEP que los llevaron a Paraguay, por ejemplo. Robar los remedios a un enfermos de cáncer es lo más miserable que puede haber, hay una responsabilidad política tanto del gobierno Provincial y Municipal, explicó.

Los formoseños vivimos un calvario

«Lastimosamente estamos en manos de estos fenómenos y ojalá que el cambio se produzca por lo menos a nivel Nacional y Provincial también creo que se tiene que dar, porque yo creo que 30 años de poder es excesivamente y lo que hoy estamos viviendo los formoseños es un calvario ya no es una resignación , con sueldos miserables que no llegan a la canasta básica», concluyó.