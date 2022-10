La madre del alumno de la EPET N°1 electrocutado haciendo pasantía en REFSA, exigió explicaciones al Gobierno y convocó a una Marcha

27/10/2022

Laura, la madre de Joaquín alumno de la E.P.E.T N°1 que falleció electrocutado mientras hacia una pasantía en REFSA, en comunicación con Radio Parque exigió explicación sobre la muerte de su hijo y convocó a una marcha para pedir justicia.

“Quiero agradecer porque se comunicaron conmigo, yo todavía no caigo en todo lo que ha pasado no tengo consuelo. Estoy agradecida con ustedes no sé quién les ha dado mi número, pero vi la posibilidad qué salga a la luz el caso de mi hijo, nada me va a devolver a mi hijo, quiero convocar y hacer llegar a la gente que está escuchando qué vamos a hacer una marcha mañana con los compañeritos de Joaqui”, manifestó a Sin Censura.

“Pido como mamá que alguien me explique qué fue realmente lo que pasó con mi hijo, porque desde el momento que sucedió eso nadie se ha comunicado conmigo para decirme lo que pasó”.

“Me llamaron del colegio para avisarme que mi hijo había tenido un accidente, que estaba siendo trasladado al hospital Central, estando ahí recibí la noticia de que mi hijo había fallecido”, explicó desconsolada en el programa del doctor Gabriel Hernández.

“No sé cómo seguir, lo único que quiero es que saber es qué pasó y que la muerte de mi hijo no quede en vano, realmente lo veo como una falta de respeto porque ninguna autoridad de REFSA se ha comunicado conmigo. Así como ustedes consiguieron mi número, ellos también podrían haber conseguido al menos para decirme, Joaquín estuvo en tal lugar y contarme lo que le sucedió”, se lamentó.

“Yo tengo versiones que circulan, quiero que alguien me digas lo que pasó. Con respecto a la pasantía yo vi que era una oportunidad para que Joaquín aprenda y el día de mañana pueda ser alguien en la vida”, manifestó.

“Sé que Joaquín se hizo amigo de los chicos que trabajan con él, porque él me mandaba fotos todos los días con su compañero y las subía a su estado, pero nadie de ahí ni siquiera sus compañeros me mandaron los pésames, conozco un par de nombres porque él me hablaba de ellos. Al menos que me digan “mis pésames mamá yo trabajé con juanchi”. Me duele el alma porque Joaquín era una persona buena solidaria, amiguero”, dijo.

“Mi último mensaje ese día fue “Joaquín y ya está yendo” y él me respondió “obvio”, y me cargaba porque me decía que yo era una pesada, porque estaba pendiente de él”, recordó.

“Y mi último mensaje a las 8:35 de la mañana, no sé si fue una corazonada de mamá, pero se me vino su carita la mente y le mandé un mensaje, “Joaqui qué tal ahí, cómo estás, qué estás haciendo”, fueron cinco minutos antes de su última conexión y este mensaje ya no me lo respondió. Es difícil para mí levantarme todas las mañanas y saber que mi hijo ya no está”, admitió.

“Quiero convocar a la gente a los amigos de Joaquín, que mañana estén conmigo, y sepan que no pasa por la parte económica, no me interesa la plata de REFSA ni la plata de nadie, simplemente quiero saber qué pasó con mi hijo. Quizás se pudo haber evitado, si no estaba solo, él no podía estar manipulando un transformador sin que alguien lo esté mirando. Lo único que supe por un compañerito es que él se fue a tocar un transformador y que la llave estaba arriba, eso es todo lo que yo sé”, detalló.

“Quiero que alguien me diga porque mi hijo estuvo solo, mi hijo tuvo que manipular una máquina sin que alguien esté al lado”.

“Que a nadie más le pase, y no solo en REFSA en ningún otro lugar donde se hacen pasantías. Creo que ellos deben estar el tiempo completo con alguien que sabe, porque él no sabía, él era adolescente, era distraído”, admitió.

“Algunos pusieron como una negligencia de mi hijo, no puede ser una negligencia, mi hijo tenía 18 años estaba prendiendo, él no podía manejar la máquina solo. Él tenía que estar al lado de alguien que le diga esto así no es. No quiero que esto quede en el olvido, que mi hijo quedé en el olvido, y qué pasó tan terrible y trágico sirva para algo”, afirmó.

“Hay un contrato que nosotros firmamos en un principio, donde dice que ellos están acompañados de un profesor, en este momento no recuerdo el nombre. Está el contrato que firmamos en la empresa que dice que están acompañados con un profesor y la parte técnica de REFSA, yo leí que en el contrato decía que van acompañados del profesor del colegio y trabajan todo en conjunto con el grupo de REFSA”, agregó.

“Yo le preguntaba a Joaquín que hacían ahí, y sé que hacían varias cosas, entre esas cosas era limpiar los transformadores, enchufarlos y desenchufarlos, entre otra cosa. Siempre le decía que tenga cuidado, eso es peligroso, y él me decía mami quédate tranquila”, añadió.

“En el hospital le pregunte al compañerito que estaba con él que fue lo que paso si estaban con alguien más y me dijo que no, entendí que estaban solos. Me dijo que cuando el miro a Joaquín ya estaba tensado y en ese momento vino el técnico o la persona mayor y bajo la llave, Joaquín cayó y no reacciono más, es lo que me parte el alma”, lamentó.

“Lo único que pido es que si existe un responsable pague, por que no pudo haber dejado solo a mi hijo y a los chicos que hacen pasantía ahí”

Me dijeron que hay cámaras por todos lados ahí, que ni bien paso el hecho fue la Comisaria Tercera a hacer las pericias, tengo entendido que se miraron las cámaras, sé que hubo grabaciones, nuestro abogado se comunicó con el abogado de REFSA, entendí que el abogado de la empresa respondió que DESCONOCE SI HAY CAMARAS, entonces me puse mal por que si el abogado de REFSA desconoce si hay cámaras, entonces que quieren hacer. Yo se por gente que esta dentro de la institución que hay cámaras por todos lados” cerró.