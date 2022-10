López:“El gobierno debe entender el sufrimiento del productor y que el éxodo de los jóvenes del campo es imparable”

25/10/2022

Benigno López integrante del Movimiento Campesino de Formosa y del Frente Nacional Campesino en comunicación con radio Parque en el programa “Sin Censura “Expreso:“En este momento me encuentro con un grupo de campesinos y campesinas de Ramón Lista y de la jurisdicción de Ing. Juárez, departamento Matacos, de la Provincia de Formosa. Estos productores representan la inquietud de 200 familias, están acá para solicitar una audiencia al Señor gobernador Gildo Insfran y el señor ministro de la producción y ambiente ingeniero Osvaldo Alejandro García”.

“Estoy acompañando el reclamo los pequeños productores, que viene sufriendo sequías tras sequías, emergencias tras emergencia, necesitan de la presencia y la asistencia del gobierno de la provincia y del Estado nacional. La situación de los productores tiene que ver con que ya van tres años seguidos de escasas lluvias, esto hace que las represas se secaran o quedaran con muy poca agua. En las últimas semanas hubo algunos chaparrones esporádicos de pocos milímetros en general, entonces todavía las situaciones de emergencia, debido a esto perdieron ganado y mayor en algunos por falta de agua y forraje”. Comentó

“Cuando hablamos de ganado menor me refiero a la producción de cerdo, cabra, oveja y el ganado mayor seria vacuno, para clarificar, el 95% sin forraje, cuando hablamos del Oeste nos referimos a la pastura, porque es un Chaco seco y la ganadería sé alimenta principalmente del monte. Son pequeños ganaderos, qué producen y hacen ganadería para abastecer los pueblos del interior de Formosa, y también venden terneros para engorde que van a la provincia de salta, Santiago Del Estero, Santa Fe, y Chaco aportan mucho la economía regional”. Aseguró

“La sequía y el cambio climático hace que haya disminuido el stock de producción y lógicamente tiene un fuerte impacto en la economía local, y en la economía regional, necesitan que el gobierno de la provincia los ayude con forraje para sus animales menores, con obras como construcción de cisternas o aljibes para cosecha de agua de lluvia, esto se puede lograr con un techo de chapa de zinc”. Lamentó

“La mayoría de las casas de los puestos no tiene techo de zinc son de tierra o de otro material. Otra opción es la construcción de pozos someros y pozos profundos; Desbarres y construcción de represas; Sistemas de bombeo de agua con panel solar, esto no está al alcance del bolsillo del pequeño productor. Laboreo de suelos; Semillas para producción autoconsumo; entre otras necesidades. Esto tiene un costo económico altísimo que no está al alcance del productor sin la ayuda y la asistencia del gobierno ya sea nacional o provincial”. Agregó

“La provincia puede invertir en pozos comunitarios para distribuir agua a diferente puesto de productores, eso es viable, y cuándo es comunitario no es caro para el estado de esta manera facilitar la producción a los pequeños productores. Espero que el gobierno escuche el planteo que los pequeños campesinos están haciendo, en estos últimos años no se está dando la asistencia a centenares de productores”.“En los parajes hay familias que jamás recibieron una asistencia agropecuaria, ni un subsidio, mujeres y hombres que nunca recibieron nada, y la verdad que están desesperados. Aumenta el Éxodo rural los jóvenes no se quedan en el campo, se están yendo, y los grandes también se van a ir, con dos emergencias más no queda nadie. Entonces es imprescindible que el gobierno entienda el sufrimiento de un campesino”. Afirmó

“Soy hijo de un algodonero que ya no está, conozco bien la situación y el sufrimiento de las familias del oeste y de toda la provincia, hoy yo me estoy enfocando mucho en el oeste pero este problema es de toda la provincia. También los factores climáticos extraordinarios que arrasan la producción cada tanto al pequeño productor agrícola, Ganadera, apícola, muchas veces forestal y son situaciones extraordinarias donde el estado nacional y provincial tienen que invertir con políticas públicas”.

“Se necesitan de políticas públicas claras decisivas eficientes y mucha innovación tecnológica, para revertir esta situación, es el cambio climático una realidad y antes eso, es necesario innovar, tener políticas preventivas y políticas mitigación para aliviar los efectos de los fenómenos climáticos, cómo lo que ocurrió con los productores de villa 213, es un ejemplo más de esta situación. No siempre vivimos en desgracia muchas veces vienen años buenos, campañas buenas las oportunidades nacionales e internacionales que hay que saber capitalizar, pero para eso tenemos que tener apertura e innovar”. Aseguró

«Para eso los productores deben estar cada día más capacitados con buenas posibilidades con intervenciones positivas del estado y no intervenciones negativas, para que podamos tener un futuro mejor. En el campo formoseño estamos en una época en el que el campo está expulsando la población por factores en resumen la pobreza y que la gente del campo sale a buscar nuevas oportunidades, esperanza a veces se logra y muchas veces no».

«Hable con muchos productores quienes manifiestan que no recibieron absolutamente nada, ni rollos de pasto ni alfalfa o que le cobran $20.000 un tanque de agua o 7.000 por el acarreo, o que venden las últimas vacas para pagar el agua o comprar forraje. Por suerte en algunos lugares empezar a saber más es una mano grande de la naturaleza hay gente que está vendiendo, pero necesitan innovar necesitan renovar créditos y otras cuestiones. Son productores que vienen de generación en generación haciendo patria en el territorio de Formosa, que tienen muchas fuerzas para seguir». Culminó