Mañana Viernes llega a Formosa Horacio Rodríguez Larreta

27/10/2022

El diputado provincial Enrique Ramírez informó acerca de la visita del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

El legislador expuso que el referente principal del PRO está recorriendo el país visitando cada uno de los distritos porque claramente es una de las personas que tiene aspiraciones presidenciales por lo tanto lo mejor qué puede hacer un candidato es conocer, recorrer y armar un plan para sacar a esta Argentina adelante que incluya absolutamente a todos.

«Se debe armar un plan que nos permita salir de esta crisis que parece ser una constante en Argentina, tenemos inflación, suba de precios, no nos alcanza el dinero, tenemos problemas con la inseguridad, la educación cada vez va peor, y para todo eso lo que se tiene que tener en claro es que se debe hacer el 11 de diciembre después de asumir la presidencia, y para mí eso es lo que está haciendo hoy Horacio Rodríguez Larreta» señaló.

Además, enunció que la primer semana de gobierno se tienen que tomar decisiones que vuelvan encauzar a la Argentina en un rumbo qué fue perdido hace mucho tiempo, y un claro ejemplo de esto es el gobierno actual que jamás tuvo un plan con respecto a los argentinos y sus problemas, por eso se está cada vez peor como un barco sin timón que no sabe a dónde va.

“Y, así van pasando cosas a nivel internacional y los dirigentes argentinos del oficialismo parecen no entender cuál es el rumbo que tiene que tomar el país porque los mercados internacionales demandan lo que la nación tiene, pero en vez de satisfacer esa necesidad se pone más cepos y barreras para que los productos no salgan de la Argentina”, cuestionó.

«Para que no vuelva a pasar esto es que Rodríguez Larreta está armando un plan de gobierno concreto, porque no se pueden tomar los problemas de la Argentina individualmente sino que se debe tratar a la inflación en un concepto macro de economía, porque los problema devienen de un montón de cosas, del déficit, de gastar más dinero de lo que ingresa en el país, de los gastos de la política porque hay que sincerarse y decir las cosas como son, la política tiene que bajar sus gastos y tenemos que hacer el esfuerzo nosotros”, afirmó.

“Durante el gobierno de Mauricio Macri durante 2 años no se subió el sueldo a ningún funcionario, los que estaban en funciones no podían contratar a sus parientes y eso era una ley, entonces cuando vino este gobierno dejo todo eso de lado, tenemos una planta de personal público abarrotada y eso no tiene que ver con otra cosa que con la ineficacia e ineficiencia del gobierno» añadió.

Ramírez dijo para terminar que Horacio Rodríguez Larreta estará en la provincia el viernes 28 de octubre y a las 10:30 horas en el salón de la Cascada Avenida Gutnisky 3584, para charlar con militantes y vecinos que quieren acercarse a dialogar con este importante referente nacional y precandidato presidencial.