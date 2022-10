Medina: «Gildo Insfran no quiere aprobar la asociación, nos quiere obligar a mendigando todo en esta vida»

24/10/2022

Luís Medina referente originario de La primavera en comunicación con Radio Parque en el programa “Sin Censura” reclamó que la Asociación Civil Agro Qom sea reconocida como una institución.

«Agro Qom es una Asociación Agropecuaria sin fines de lucro, netamente de los originarios de la Colonia la primavera, muchas veces me pregunto por qué a este sistema de gobierno le cuesta aceptar una ideología qué es netamente originaria. Eso va en contra de muchas leyes, de artículos plasmados en la misma Constitución provincial y nacional. Queremos, que reconozcan como una institución como una asociación agropecuar».Expresó

«El último corte de ruta que realizamos el intendente de Laguna Naineck, Julio Murdoch, se comprometió asistir con tractores para la preparación de suelo, ya asistieron a 120 productores lastimosamente con el apriete, esto no tendría que ser así. Lo que quiero es resaltar es que hemos gestionado la entrega de semilla por escrito antes las autoridades que competen. Acá hay una disputa por la asociación civil comunitaria en la cual muchos ya saben que está inactiva hace 20 años». Comentó

«Y en este caso los Hermanos el gobernador con sus propios dirigentes intentan lucirse con la entrega de herramientas y semillas con nuestra gestión de Agro Qom, lastimosamente se hizo cómplice de esto el ingeniero Luis Posternat haciendo la entrega de las herramientas que Agro Qom gestiona y por supuesto siempre los medios de comunicación detrás de ellos». Denunció

«Lo que realmente me preocupa es que no quieren aprobar esta asociación, el gobierno se opone aprobar, no podemos estar mendigando todo en esta vida y ojalá pudiéramos ver el cambio. Nosotros somos más de 5.800 habitantes dentro la comunidad. Dentro del marco jurídico el número de la población es aceptable para crear una comisión de fomento o un municipio», dijó.

«Le digo siempre con mucho respeto a mis hermanos que lastimosamente no se dejan usar por esta politiquería barata, porque este sistema de gobierno busca gente que no sea idónea para el trabajo. De caradura vinieron la asociación civil el fin de semana nos trajeron la semilla es como queriendo para mostrar que ellos consiguieron y tuve que intervenir y hacerles ver que no es como ellos dicen». Afirmó

«Siempre ha sido una realidad que los Quom trabajaron, en todos los aspectos en artesanía, la agricultura y la ganadería, el problema es que nunca se les dio la oportunidad. Antes cuando se hacían los encuentros provinciales y regionales, millones de pesos gastaba el gobierno, hace poco en el Festival del Pomelo se gastó millones para lucirse, tanto le cuesta el municipio de Laguna Blanca dar trabajo genuino a los paisano».Agregó

«Al municipio de Nainek tanto le cuesta contratar a nuestros jóvenes que están migrando para Buenos Aires en busca de mejores oportunidades. siempre digo si tengo que aplaudir las cosas buenas ya sea del gobierno tengo que aplaudir porque eso es lo que nosotros estamos queriendo canalizar», aeguró.

«Agro Qom siempre ha sido un pensamiento original de los Toba. y el gobierno no está permitiendo nuestra organización. «Creo que también teme qué le podemos presentar grandes proyectos de todo para nuestra gente, tenemos gente muy capacitada en las distintas áreas, en la preparación ideológica y queremos estar cueste lo que cueste, vamos a seguir estando. Agro Qom llego y se va a quedar en nuestra nueva generación. Culminó