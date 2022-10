Metrofano: «En 213 se esfumó el sacrificio, trabajo y el ingreso de los productores»

22/10/2022

Pablo Metrofano Secretario de la Filial Colonias Unidas del Sur de la Federación Agraria de Villa 213 en comunicación con Radio Parque en el programa de “Una Buena Dosis”. comentó el daño que causo la lluvia con fuerte viento y caída de granizo que afecto la zona sur de nuestra provincia.

Lo que ocurrió es algo que nos lástima profundamente, se esfumó el sacrificio, trabajo y el ingreso que se tenía previsto para la subsistencia de las familias productivas y realmente es muy triste. Ser productor agropecuario en estos tiempos cuesta mucho, y más cuando sentís que, te tenés que arreglar solo porque las buenas intenciones muchas veces no alcanzan.

La zona Sur Villa 213 y sus colonias alrededores es la zona más fuerte en cuanto a la producción de cucurbitáceas coreanito, zapallo negro, sandía, melones, hacemos primicia y podemos llegar a todos los mercados, esta zona produce alrededor de 1.600 hectáreas. Veníamos de una seca prolongada y las heladas que castigo al 80% de la siembra, algunos totalmente y otros parciales y un 20% que pudo tapar y protegerse de las heladas.

Los productores hicieron un esfuerzo para volver a sembrar, cuando ya empezaron a salir las primeras frutas, con alegría recibimos la lluvia, pero con ella llegó el granizo. A veces las palabras no alcanzan para explicar lo que realmente paso, por ahí los formoseños a través de los medios digitales las como las redes sociales, gracias a la tecnología muchos ya pudieron ver la realidad del daño que han causado el granizo.

El presidente de nuestra federación intento comunicarse con el ministro de la producción Alejandro García, pero solamente logró hablar con la secretaría, es importante para nosotros como institución federada que el ministro nos atienda el teléfono. Es lamentable, salió a hablar en algunos medios de comunicación, lo hemos escuchado expresar que, estaba contento por la lluvia porque iba a haber rebrote, agua para los animales todo gracias a lo natural.

García, está al tanto de la situación porque recibió video, fotos, informes y manifiesta que se puso en contacto con el intendente y con su organismo dependiente del Ministerio de la producción. Pero qué triste que no se comunicó con los productores, o con el presidente de la filial, que somos nosotros los que estamos nucleando la mayoría de los productores de la zona afectados.

Aproximadamente unas 250 hectáreas han sido perjudicadas, la mayoría de son pérdidas totales, y pocas hectáreas tuvieron pérdidas parciales es un relevamiento que nosotros como institución ya lo venimos haciendo a través de la comunicación que mantenemos con cada uno de los productores. hoy nosotros tenemos una reunión para ir cerrando el número de daño y hectáreas.

El año pasado fuimos incluidos la emergencia agropecuaria, dónde al sector nuestro de las cucurbitáceas, pero de un plumazo nos dejaron afuera, nuestros propios amigos de otras asociaciones, en una mesa se reunieron 4 o 6 representante de distintas asociaciones y nos dejaron afuera. Fue una injusticia total porque producir y hacer lo que hacemos nosotros nos causa un daño mucho más grande, a otros sectores los asistieron en la emergencia agropecuaria con subsidios.

Entonces nosotros nos organizamos y formamos una nueva filial y estamos legalmente constituidos. Solicitamos al ministro participar de la mesa agrícola, cuando no sos participe de esa meza, donde se sientan cuatro o más tipo y el sector que no está representado lo dejan fuera afuera, como si no fuéramos tan formoseño como ellos.

Le cuento a los formoseños que en una de las peticiones que hicimos por la vía jerárquica como corresponde, me toco hablar con el intendente municipal, en dónde él me plantea que nosotros salimos a hablar por la radio y nos manifestamos. Estamos en un país dónde nosotros sentimos que no estamos contenidos por el gobierno provincial, fuimos marginados con algunas decisiones por no ser partícipe de una mesa, y nosotros lo vamos a decir, contar nuestra realidad, no tenemos nada que ocultar.

Haremos un informe y una elevación como corresponde al ministro de la producción para que seamos escuchados y atendidos, y en esto hay que ser practico. Cuando ocurren hechos de esta naturaleza todas las partes involucradas se tienen que sentar en una mesa, por lo menos para que los seamos escuchados.

Estamos en plena época de siembra de algodón, le hicimos llegar un informe, una planificación al Ministerio de la Producción con el tema de la semilla y asistencia para la campaña agrícola algodonera. No hay una respuesta, una luz en la que uno diga el gobierno está acá, a la par del productor, para la agricultura no es lo mismo sembrar hoy que mañana, tiene un tiempo y el que mejor sabe es el productor.

El gobierno y el ministro tiene que sentarse con el sector productivo y buscar alternativas y soluciones. Ojalá que esos teléfonos que no se atienden se puedan restablecer y que el productor sienta que a pesar de la desgracia que ha sufrido el gobierno está para acompañarnos.