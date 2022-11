Paoltroni responzabilizó a Gildo Insfran y exigió al Ministro González que se exprese por el brutal ataque comandado por el Intendente y el Comisario de los Chiriguanos

31/10/2022

El candidato a gobernador Francisco Paoltroni en comunicación con Radio Parque responsabilizó al gobernador Gildo Insfran, al intendente Antonio Caldera y al comisario de Los Chiriguanos, por la brutal agresión fisica que sufriera junto a su equipo de trabajo en esa localidad por parte de punteros gildistas comandados por las autoridades del pueblo, e instó al ministro de gobierno Jorge González a tomar cartas en el asunto y repudiar el atentado antidemocrático.

“La verdad no había visto nunca que un intendente con sus concejales incite a la violencia siendo funcionarios públicos. Un grupo de gente con tractores y camiones municipales vinieron directamente a atacarnos en el lugar donde estábamos acampando”, expresó “Sin Censura”.

Lo peor de todo es que lo organizó el propio Intendente

“No salgo del asombro el ministro de gobierno Jorge Gonzales va a tener que tomar cartas en el asunto el mismo gobernador Gildo Infran debería expedirse sobre este caso, porque es de una extrema gravedad que no lo vi nunca, lo peor de todo es que lo organizó el propio intendente”, agregó.

La policia nos amenazaba y los punteros alcoholizados nos patoteaban en presencia de la policía, del Comisario, del Intendente y de los concejales

“La policía amenazaba que si no abrían el Motor home dejarían entrar a la gente, un desorden jurídico institucional que yo no lo vi nunca, es como si no fuera un país democrático, en otros lugares del Oeste no sufrimos violencia como este caso que salieron cinco personas golpeadas daños materiales, vidrios rotos, en presencia de la policía el comisario y todo su cuerpo de efectivos, del intendente y de los concejales”, denunció.

El intedente se convirtió en un delincuente común al incitar de esta manera a la violencia

“Al intendente no le cae el calificativo del señor, para mí le queda demasiado grande, yo creo que se convierte al nivel de un delincuente común incitar de esa manera la violencia y atacar a ciudadanos que están tranquilamente y en paz», contó.

Nosotros no tuvimos que ir de los chiriguanos a Laguna yema, para evaluar todos los daños materiales y físicos sobre las personas golpeadas y donde radicamos la denuncia”, lamentó.

Los violentos estaban alcholizados, pero el alcotest nos hicieron a nosotros

“En el grupo de estas personas violentas había muchísimos alcoholizados, a todos nosotros nos hicieron no alchotes y a los agresores no le tomaron ninguna prueba. En la denuncia los hago responsable al comisario y a todas las personas que no impedían la agresión, ellos tenian que garantizar nuestra seguridad física y de todos los elementos que había en el lugar, pero los efectivos trataban de entrar al vehículo por la fuerza”, aseguró

“Hay algunos videos donde se ven que recibimos los ladrillazos en el parabrisa que lo destruyeron, tenían motoguadaña amenazando a las gomas, todos con elementos contundentes con palos y machetes. Esto excede no es un acto cualquiera viniendo desde un jefe comunal. El intendente convocó a la gente durante una hora tocando bocina y él encabezó al ataque, tenemos videos donde el montó una caravana para atacarnos, están todos los documentos están todos los videos”, afirmó.

Que Gildo Insfran muestre las pruebas del Lavado de dinero, del que me acusa sin animarse a nombrarme

Con respecto a los dichos del gobernador de la provincia de que el candidato en supuesto lavado de dinero respondió “que muestre pruebas, un jefe de estado no se puede referir así a un ciudadano, si tengo que dar explicaciones tengo que darlas a la AFIP, RENTA y a la JUSTICIA. Esta gente está acostumbrado a hacer acusaciones para dañar mi imagen y generar dudas sobre mi persona”. Manifestó