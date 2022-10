Parmetler y Gripaldi denunciaron la pretensión de Stroessner de generar conmoción en la UNaF para intervenirla porque no puede manipularl

07/10/2022

El rector y el vicerrector de la Universidad Nacional de Formosa Augusto Palmetler y el doctor Emilio Gripaldi fueron categóricos al denunciar en la asamblea universitaria la clarísima pretensión política del gobernador de la provincia, al que Gripaldi denomina Stroessner, de desfinanciar a la UNaF para generar una conmoción interna tendiente en lograr la intervención de la única institución a la que no puede manipularla despóticamente.

“Si no accionamos nos van a llevar puesto, nos van a pasar a todos por arriba”, aseguró Palmetler

“Hoy hace 15 días que hemos solicitado la audiencia y no nos han respondido. Realmente el silencio de la otra parte preocupa. También hemos hecho presentaciones judiciales pero el tiempo nos apremia porque los fondos propios de la universidad no son infinitos, yo no les puedo decir si este fin de mes vamos a pagar todos los sueldos”, reconoció Palmetler.

“Por eso la expresión de Rafa y esa pasión que tiene cuando nos dice las cosas, quizás a muchos le molesta la forma, pero también es cierto, que si no accionamos nos van a llevar puesto, nos van a pasar a todos por arriba”, advirtió.

“De $22 millones de pesos que nos mandaban a principio de año, hoy nos están mandando $2 millones de pesos, que apenas alcanza para pagar los servicios básicos. Dos millones de pesos no alcanza para ninguna universidad”, admitió.

“El intento de asfixia, tiene un propósito político seguramente. Porque cuando se intenta asfixiar a una universidad, no es casual y nos llevan hacia la conmoción social. Si no pagamos sueldo se genera la conmoción social, si no damos respuesta a los estudiantes con las becas, con el comedor, con sus cosas, también se genera conmoción social. La conmoción social trae intervención”, denunció.

Realmente es preocupante porque hay demasiados indicios que apuntan a la conmoción y con una clara intención política.

Y todo esto, sumado, son indicios de lo que yo le estaba explicando, están tratando de generar una conmoción en nuestra universidad para intervenirla.

Noticia en desarrollo…