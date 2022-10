Patiño: «Causa gracia que Insfran diga que le preocupa la inflación y no las elecciones, yo le diría «hechos no palabras»

25/10/2022

“La ausencia de Paritarias, los bajos sueldos y la inflación aniquilaron el poder adquisitivo de los trabajadores”

La referente de Docentes Autoconvocados Nilda Patiño en comunicación con Radio Parque cuestionó a la baja del poder adquisitivo de los docentes, culpa de los bajos sueldos y la inflación.

La profesora destacó que la inflación y los bajos sueldos son una situación por la que vienen peleando con huelgas, marchas, petitorios, en Formosa muchas veces solicitaron que se llame a paritarias y no es un invento sino que está establecido en todas las normativas, es una práctica de la democracia, pero acá no se da, sin contar con el hecho de que en los medios hay una campaña en contra de los sindicatos que pelean por los salarios y la prueba fue el conflicto de los neumáticos.

En Formosa la canasta básica era de 128 mil pesos en septiembre, y el salario de octubre para los docentes será de $73600

«Nunca me imaginé que en esta altura del Siglo 21 iba a escuchar los comentarios en contra de quienes luchaban por los sueldos de los trabajadores y ni siquiera se ponían de lado del consumidor, y pensar que muchos se iban a comprar neumáticos de contrabando porque les resultaba más barato”, dijo.

Es una trampa: hay un recorte inmenso en el presupuesto para los docentes

La sindicalista advirtió que es muy difícil que la gente se movilice, que deje su casa y vaya a las marchas, sin contar que hay una fuerte acción para que las personas no protesten, es una manera de desmovilizar, pero lo que me preocupa es que con todas las modificaciones que se están realizando en el mundo del trabajo, dentro de poco ni siquiera sindicatos quedarán en el esquema de la ley, porque todo lo que le molesta se va sacando por eso el año que viene será complicado ya que aún no se dimensiona los recortes que se están anunciando, el súper ministro Massa dice que se va aumentar el impuesto a las ganancias para algunos sectores y que con esto se pague a los docentes pero por el otro lado hay un recorte inmenso en el presupuesto para los docentes, en definitiva será una trampa.

«Cuando se pagó el impuesto al cheque también era para los docentes, había gente contenta y otra que nos retaban en todos los idiomas, pero nunca llegó ese aumentazo a los docentes pero el estado sí recaudó, me parece que estamos muy enojados y distraídos y el mundial será una gran inyección de algún calmante, y mientras ellos seguirán avanzando”, advirtió.

Todos deben preocuparse porque eso también va incidir en nuestra cotidianeidad

“Lo que van a recortar el año que viene es asistencia alimentaria, asignación universal, educación salud y vivienda, y en eso están todos de acuerdo, habrá otra marcha de las maestras auxiliares de los chicos especiales porque ya es un hecho que no existirán más y es terrible eso, y esto afecta a todos, los papás de los chicos, todos deben preocuparse porque eso también va incidir en nuestra cotidianeidad no es solo un problema de los papás con chicos especiales» aclaró.

Los sueldos están por debajo de la mitad de la linea de pobreza

Además expuso que en el caso de Formosa la canasta básica ya está en 128 mil pesos en septiembre, y para el salario de octubre aún lo llegamos a los $80000, para los docentes será de $73600, es decir que se está por debajo de la mitad, por eso se dice que se continúa siendo pobres.

“Cuando ofrecen o anuncian aumentos siempre los porcentajes son tramposos, porque se parte de un piso muy bajo y no se podrá celebrar cuando por lo menos se acerque a la canasta básica, mientras tanto todos están en otra y hasta causa gracia cuando el gobernador dice que le preocupa la inflación y no las elecciones, por eso tomaría sus propias frases y le diría «hechos no palabras».

«Con que hecho concreto Insfran nos va a demostrar que le preocupa la inflación»

«Va a salir a decir que vamos a pedirle a los comerciantes que no aumenten, eso es imposible, me parece que hay otras cosas que ellos pueden hacer por los otros, o sentarse por lo menos a escuchar cuáles son las situaciones”, reclamó.

Hay demasiada corrupción

“Hay demasiada corrupción siento que está todo contaminado, que aún los sectores más pequeños que teníamos entró en la corrupción, hemos luchado mucho por ver cuánto se asignan a los comedores escolares y hoy nos enteramos que gracias a tanta pelea el gobierno dijo que va a dar los insumos de NUTRIR”, manifestó.

Les exigen a los docentes vender cartones de Bingo o recaudar sino entran en una Lista Negra

“Entonces ahora ya tenemos denuncias de los docentes y los padres porque NUTRIR manda todos los alimentos que más se consumen y ahora esa miseria de plata que se cobraba se lo queda el director o la directora, escuelas que están exigiendo los docentes que si no venden determinada cantidad de cartones del Bingo le van a bajar el concepto en colaboración otros que le dicen directamente hay que aportar tantos pesos y si no te exhiben en una Lista Negra, nosotros estamos en estos momentos en elección de delegados en tres colegios qué son muy importantes por eso decimos a esos compañeros que hay que prepararse y estudiar para lo que resta del año y lo que va a ser el año que viene». sentenció.

Dejen de protestar en silencio y de masticar rabia que solo enferma

Patiño dijo que no solo será la lucha por el salario sino por la estabilidad laboral, por eso quiere enviarle un mensaje a todos sus compañeros que dejen de protestar en silencio y de masticar rabia que solo enferma, se debe conversar con docentes, estatales, todos los sectores que estén organizados, para reclamar lo que está sucediendo, no se entiende como hay algunas que salen a decir que se le empató a la inflación luego del anuncio del gobernador.

No hay que mentir: dicen que el aumentito empató a la inflación, porque a todas las personas que viven de su trabajo no les alcanza

“Desde qué lugar dicen que el aumentito empató a la inflación, porque a todas las personas que viven de su trabajo no les alcanza, están todos endeudados y hasta el gobierno se da cuenta por eso los cronogramas cada vez se adelantan más, entonces no hay que mentir porque no se podrá solucionar nada si no se parte un diagnóstico correcto, porque no se hará reaccionar al patrón si no se demuestra en qué grado se está disconforme o angustiado porque el salario no alcanza”, cerró.