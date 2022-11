René, un turista que vino a la Fiesta del Pomelo, pide Justicia por la paliza que recibió de una patota que le rompió un hueso de la cara

31/10/2022

“En el festival del pomelo solo estuve dos horas y una patota me dejó inconsciente internado en Terapia Intensiva”

René Paredes un formoseno que reside en Buenos Aires, viajo a la localidad de Laguna Blanca, para asistir a la Fiesta Nacional del Pomelo Los días 9, 10 y 11 de septiembre del 2022, denunció que en pleno Festival recibió una brutal golpiza por parte de un grupo de patoteros, que lo dejó inconsciente, internado con un hueso roto en la cara, en el Hopital de Alta Complejidad.

René Paredes en comunicación telefónica con Gabriel Hernández en el programa “Sin Censura” expresó: “Vine a conocer el Festival del Pomelo, pero solamente estuve dos horas porque fui fuertemente agredido por un grupo de patoteros, con unas manoplas de hierro me dejaron tirado”.

“Me dejaron inconsciente, desperté después de dos horas, fui a la casa de mi hermano, me llevaron de Alta Complejidad, me hicieron una placa y tenía un hueso roto, me colocaron un tornillo. No pude viajar y todavía me siento mareado”. Comentó

“Hice la denuncia en la policía, también los busqué en las redes sociales y son de El Espinillo, tengo algunas fotos veo que juegan en un club que se llama Primero de Julio, le mostré a la policía y me dijeron que están detrás de la pista de ellos, a todo esto, ya pasaron 51 día y todavía no hay ni esperanzas de Justicia”, se lamentó