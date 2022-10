Larreta, junto a intendentes de todo el país consensuaron: “Necesitamos un plan federal para enfrentar las consecuencias del cambio climático”

19/10/2022

Junto a más de 100 intendentes de todo el país, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, presentó hoy una Declaración de Ciudades Argentinas con compromisos climáticos en el Foro Urbano Federal en la previa de la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40. La cumbre es el evento de ciudades y cambio climático más importante del mundo.

“Necesitamos un plan federal para enfrentar las consecuencias del cambio climático. Celebro que hoy estemos todos acá, después de tantos meses de trabajo conjunto, con el foco puesto en encontrar soluciones federales a esta crisis climática sin precedentes. Me enorgullece muchísimo ver que estamos reunidas personas de todos los partidos políticos: intendentes de Juntos por el Cambio, del peronismo, de partidos provinciales, y la verdad es que esto es lo mejor que podemos hacer: mostrar con el ejemplo que el camino para resolver los problemas de los argentinos es trabajando juntos. Me da esperanza lo que estamos logrando juntos. Hacía mucho tiempo que en la Argentina no había un consenso tan grande y tan amplio”, destacó Rodríguez Larreta en el discurso de apertura del encuentro.

Rodríguez Larreta y los intendentes Pablo Javkin (Rosario), Eduardo Tassano (Corrientes), Bettina Romero (Salta), Soledad Martínez (Vicente López) brindaron una conferencia de prensa y presentaron los compromisos de las ciudades argentinas. La Declaración de Ciudades Argentinas expresa una serie de consensos climáticos que los intendentes vienen trabajando desde inicio del año, en sucesivos encuentros de trabajo realizados en la ciudad de Buenos Aires, Rosario y Corrientes bajo el lema “El Camino Federal Hacia la Cumbre”.

Entre otros, los compromisos a los que adhirieron las ciudades argentinas incluyen: reconocer la emergencia climática y la relevancia de las ciudades en su abordaje, limitar el aumento de la temperatura a 1,5°C y ser carbono neutrales a 2050. Además, los gobiernos locales se comprometen a presentar Planes de Acción Climática y publicar Inventarios de Gases de Efecto Invernadero y evaluaciones de riesgo. La declaración también incluye la publicación de datos climáticos y la incorporación de estrategias para alentar la creación de empleos verdes.

Asimismo, el jefe de Gobierno destacó a la Cumbre de Alcaldes de C40 como una nueva oportunidad de la Argentina para integrarse al mundo. “Hoy, los ojos del mundo están puestos en la Argentina. No podemos dejar pasar esta nueva oportunidad de integrarnos. A mí me duele ver a la Argentina cada vez más aislada, porque cerrarnos al mundo limita nuestro potencial de crecimiento. En cambio, integrarnos significa inversiones, exportaciones y, sobre todo, trabajo. Tenemos que asumir el desafío de priorizar el desarrollo de nuestras economías regionales por sobre la confrontación política, tal como estamos haciendo en este Foro Urbano Federal”, indicó Rodríguez Larreta.

Participaron del foro los intendentes Pablo Javkin (Rosario), Eduardo Tassano (Corrientes), Bettina Romero (Salta), Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy), Inés Brizuela y Doria (La Rioja), Ulpiano Suárez (Mendoza), Pedro José Maidana (Santa Rosa), Leonardo Stellato (Posadas),Damián Biss (Rawson), Soledad Martinez (Vicente López), Mariano Barroso (9 de julio), Hernán Bertellys (Azul), Héctor Gay (Bahía Blanca), Julio Garro (La Plata), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) Néstor Grindetti (Lanús) Esteban Reino (Balcarce), Carlos Esteban Santoro (General Madariaga), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Eduardo Lorenzo Campana (General Villegas), Pablo Petrecca (Junín), Arnaldo Harispe (Lezama), Jorge Etcheverry (Lobos), Ezequiel Galli (Olavarría), Javier Arturo Martínez (Pergamino), Francisco Ratto (San Antonio de Areco), Gustavo Perie (Ramallo), Alejandro Walter Federico (Suipacha), Miguel Ángel Fernández (Trenque Lauquen), Miguel Gargaglione (San Cayetano), Nahuel Mittelbach (Florentino Ameghino), Víctor Omar Machuca (Las Breñas), Susana Maggio (Santa Sylvina), Cesar Abdala (Laboulaye), Patricia Cicerone (San Antonio De Arredondo), Daniel Gomez Gesteira (Villa Carlos Paz), Jorge Meza (Nuestra Señora del Rosario de Caá Catí), Raúl Gonzalez (El Sombrero), José Cheme (Empedrado), Mariano Hormaechea (Goya), Guillermo Osnaghi (Paso de la Patria), Néstor Buján (San Luis del Palmar), Augusto Suaid (Santo Tomé), Bruno Sarubi (La Paz), Veronica Berisso (Gualeguay), Héctor Solari (María Grande), Abel Rubén Darío Schneider (Crespo), Abel Sabarots (General Acha), Walther Marcolini (General Alvear), Tadeo Garcia Salazar (Godoy Cruz),Sebastián Bragagnolo (Luján de Cuyo),Gloria Argentina Ruiz (Plottier), Juan Álvarez Pinto (Villa de Merlo), Victoria Weiss Ackerley (Helvecia), Jorgelina Aguirre (Maggiolo), Nicolás Cuesta (San Justo), María Guadalupe Lanatti (Totoras), Leonel Chiarella (Venado Tuerto), Mauro Gilabert (Humberto I), Gonzalo Braidot (Avellaneda), Mauricia Tartaglini (Villa Eloisa), Alejandra Dupouy (Ceres), Paola Forcada (Arequito), Romina López (San Guillermo), Roberto Carlos Sponton (Malabrigo), Alejandro Molinuevo (Concepción), Mariano Campero (Yerba Buena), Mariano Hernán Besel (Basavilbaso), Vicente Gatica (Bragado), Ulises José Puntonet (Cañada Rosquin), Elviro Ramón Sanabria (Carolina), Mónica Villegas (Coronel Domínguez), Evangelina Vigna (Colonia Vignaud),Edgardo Héctor Battaglia (General Arenales), Francisco Pasinatto (Gobernador Mansilla), Juan Cruz Dupouy (La Rubia), Oscar Ramón Jayat (Libertador General San Martín), Pablo Ezequiel Guastavino (Mburucuyá), José Castro (Monte), Martín Jetter (Riachuelo), Román Luján Bouvier (Rojas), Natalio Lattanzi (Rufino), Emiliano Costaganna (San Carlos), Giovanna Morales Maciel (San Cosme),Gonzalo Aira (San Vicente), Juan Orrego (Santa Lucía), Guillermo Moyano (Sarmiento), Carlos Raúl Romano (Sauce), Pablo Soreira (Sauce de Luna), Carlos Alberto Ciprian (Sinsacate), Paula Carolina Mitre (Vera), Ricardo Omar Manera (Villa del Rosario), Susana Rosa Lambert (Villa Elisa), Juan Pablo Valdez (Ituzaingó), José Guillig (Bovril), Orlando Maidana (Loreto), Gustavo Ceballos (Los Cocos) y Fabián Martín (Rivadavia). Jorge Etcheverry (Lobos), José Irigoyen (Curuzú Cuatiá), Exequiel Donda (San Benito), Manuel Antonio Tennen (Villa Urquiza), Favio Leonel Maximino (Firmat), Darío James (Gaiman), Gonzalo Toselli (Sunchales).

El Foro Urbano Federal se realiza en conjunto con las Naciones Unidas y la Red Argentina de Municipios Frente Al Cambio Climático (RAMCC), y cuenta con el apoyo del Banco Mundial.

Asimismo, el jefe de Gobierno abrió la Reunión de Alcaldes 2022 de la Red de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, que integran más de 200 ciudades de América Latina y El Caribe. Además, de cara a la apertura de la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40 que se realizará mañana, Rodríguez Larreta mantuvo reuniones bilaterales con el gobernador de la Región Metropolitana de Chile, Claudio Orrego; el Prefeito Rio de Janeiro, Eduardo Paes; el alcalde de San Pablo, Ricardo Nunes; la alcaldesa de Montreal, Valeríe Planté, y la alcaldesa de Addis Abeba, Adanech Abiebie.

Mañana, jueves, Rodríguez Larreta y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, recibirán a más de 100 alcaldes de todo el mundo en la apertura internacional de la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40.