Servín: «Volverán los cortes de rutas si el gobierno no escucha los reclamos»

21/10/2022

El referente del polo Obrero Fabián Servín en comunicación con el programa “Una Buena Dosis” evalúan reactivar los cortes de ruta, luego de que la nueva gestión de Victoria Tolosa Paz en el Ministerio de desarrollo Social “desconociera el acuerdo para aumentar la entrega de alimentos y herramientas que ya estaba cerrado”.

“En la jornada de lucha que llevamos adelante tuvimos una última reunión con el ex ministro Zabaleta, ya sabiendo que Zavaleta estaba pensando en su renuncia por una cuestión un poco política. Hemos alcanzado un nivel de compromiso donde el estado se comprometió a reforzar la ayuda alimentaria, y también empezar a bajar esto que ellos tanto lo han anunciado desde el año pasado pero que hasta ahora no pasa nada, y bajar las herramientas para los distintos proyectos laborales”. Expresó

“En los productos básicos alimenticios se siente más la inflación, y en el mapa nacional la zona norte somos los más castigados, la inflación del NEA es más alta que en otros lugares. La situación es muy alarmante, estamos pidiéndole al ministerio la reunión con Tolosa Paz, que cumplan con lo que se había acordado, es una respuesta mínima que estamos pidiendo para poder cubrir algunas de las demandas las necesidades qué está sintiendo la población. Hemos evaluado esa reunión como algo positivo, pero ahora sin embargo con la nueva ministra planea desconocer el acuerdo, se está echando para atrás y hasta el momento no existe la posibilidad de tener una reunión con Ella”. Afirmó

“Este cuadro preocupante nos ha puesto en situación de alerta, hace dos semanas atrás habíamos levantado las medidas en función de los acuerdos y el compromiso del estado. Sí eso no se cumple, retomaremos nuestro plan de lucha, estaría pendiente un piquetazo nacional para poder exigir el cumplimiento en un cuadro general, no le escapa a nadie la crisis, todos sabemos que mes a mes la inflación golpea duramente nuestra economía familiar”. Explicó

El mensaje de Tolosa paz: “no podemos tener una población económicamente activa, que piense que puede ser lo mismo trabajar que no trabajar”

“La declaración de Tolosa Paz es una burla a los desocupados, está tratando de responsabilizar de la desocupación a los desocupados y no al gobierno que forma parte es un discurso que intenta encubrir la responsabilidad política que ellos mismo tienen. Tengamos presente que Tolosa Paz viene de coordinar la famosa mesa contra el hambre que inauguró Aníbal Fernández en el 2020, cuando asumió como presidente. Que no soluciono absolutamente nada, es el fracaso social en conjunto”. Aseguró

“Estaba formada por personalidades como Tinelli, te derechos humanos Estela Carlotto, figuras públicas quizás con buenas intenciones, pero que el gobierno no ha hecho más que acrecentar la pobreza y el hambre. Tolosa Paz no viene de una gestión exitosa, entonces es difícil encontrar un funcionario exitoso en un gobierno que nos ha llevado a una bancarrota de las características que estamos viviendo. Obviamente que no es lo mismo trabajar que estar desocupado nosotros somos los primeros que salimos a reclamar trabajo. Estás declaraciones de la ministra de es una burla es una declaración de extrema cara dures, cuando tenés un estado que no te garantiza el trabajo. No hablamos ni siquiera de trabajo Genuino qué es lo que reclamamos nosotros, sino que ellos no cumplen su propia premisa”. Cuestionó

“El gobierno viene prometiendo desde el año pasado que van a bajar 3.000 unidades productivas proyectos que agrupan a muchos trabajadores que están bajo Potenciar Trabajo. Y no han hecho nada, menos con las organizaciones. Somos más de 50 organizaciones a nivel nacional no recibimos ni una sola palabra, el estado nos exige la contraprestación, que cumplamos con trabajos y tareas, pero no nos facilitan los medios, nos dice que hagamos huertas, pero no nos dan la semilla, entonces con qué herramientas vamos a trabajar, es responsabilidad del estado garantizar las herramientas”.

“El nuevo relato el discurso de que no abre los programas el Potenciar Trabajo porque dicen que la decisión del gobierno es transformar los programas en trabajo Genuino. puro relato hace unos meses decían que iban a pasar 200 mil beneficiarios del Potenciar Trabajo al trabajo privado, a las empresas a las fábricas y no pasó absolutamente nada estamos acostumbrado a un gobierno que tiene un relato totalmente mentiroso”.

“El gobierno está comprometido llevar hasta las últimas consecuencias el acuerdo con el fondo monetario internacional, que no es más que otra cosa que profundizar el ajuste sobre los sectores más vulnerables. Los recortes en educación, salud, obras públicas, lo vamos a comenzar a sentir el año que viene, no lo decimos nosotros le dicen todos los economistas, porque el año que viene vamos a una combinación de la inflación que proyecta el gobierno no menor al 60% mira que el gobierno le viene errando lejos para este año dijeron que la inflación seria del 50% ya estamos a la inflación del 100%”.

Si hay algo que conocemos los formoseños son los relatos mentirosos el gobierno de Insfran

“En Formosa no hay pobres, en formación hoy desocupación, en Formosa tenemos el mejor modelo de salud del país. Si hay algo que conocemos los formoseños son los relatos mentirosos el gobierno de Insfran. Al parecer Insfran se va imponiendo a nivel nacional y todos toman un poco de este método de gobierno, a base de relatos qué ocultan o pretenden ocultar lo que vivimos. Todos sabemos perfectamente cómo funciona los hospitales cómo están las escuelas, los trabajos y la pobreza que golpea en los comedores populares tenemos un cuadro cada vez más complicado y que el gobierno no está haciendo nada más”. Ironizó

“En esta provincia estamos muy metido en el fango de la pobreza no hay bono que nos saqué de eso, las medidas son muy a corto plazo. Con el problema del receso económico vamos al párate de toda la economía, se va a acumular la inflación con un receso económico qué nos va a poner mucho más complicado de lo que estamos. Y en este cuadro el gobierno a través del Ministerio de desarrollo social, debería reforzar la asistencia e ir perfilándose para ir resolviendo los problemas más básicos y esenciales que es el hambre no está haciendo nada. Lo único que hace es atacar aquellos que luchamos para exigir un trabajo una vivienda o exigir un plato de comida”.

“Vamos a tomar medidas las para poder levantar nuestro reclamo, no son medidas simpáticas nadie quiere cortar rutas, pero la gente tiene que entender que si llegamos a estas situaciones más extremas como un corte de ruta es porque antes hicimos muchas cosas, solicitamos reunión con ministros, presentamos petitorios, hacemos todos los reclamos formales burocráticos, pero todo eso no da resultado ni respuestas”.Nos obligan a tomar medidas un poco más extremas como las movilizaciones y los cortes como cualquier medida complica otras situaciones, Pero somos empujados a tomar esa medida porque de otra manera no conseguimos ni siquiera poder hablar de esos problemas con el gobierno y esto lo podemos conseguir a nivel nacional gracias a la fuerza y la Unidad Piquetera. Acá el gobierno es más cerrado no conocemos la cara de la nueva ministra del Ministerio de la comunidad, mucho menos sentarnos a conversar, lleva más de un año en el cargo y no tenemos la posibilidad de discutir estos problemas”. Remarcó

“Otro aspecto que quiero señalar, nos están llevando a la Pobreza no solamente a los desocupados sino también al bajador Estatal, el gobierno anuncio con bombo y platillos un aumento del 10% que llegarían al 80% pero el salario mínimo qué es el promedio la provincia va a llegar a fin de año a $80.000 y la canasta básica total supera los $130.000 estamos $50.000 debajo de la canasta de pobreza. En Formosa la gran mayoría de los trabajadores son pobres, a nuestro merendero están llegando chicos hijos de trabajadores estatales, trabajadores municipales, es decir, el papá tiene un sueldo, pero no le puede garantizar todas las comidas va a los merenderos van a ollas populares a buscar un plato de comida o un jarro de leche a esta situación no se están llevando la situación de extrema pobreza para los desocupados, pero también para aquellos trabajadores que son asalariados”. Lamentó

“La reflexión que quiero hacer y no quiero ser agresivo con esto, no hay que cuestionar a todas aquellas personas que cortan ruta o hacen movilizaciones. yo les quiero decir que, sobran las razones para que todo el mundo salga a levantar su voz y su reclamo, hay que cuestionar porque no salen aquellos que no salen a luchar contra el ajuste que estamos atravesando. más que cuestionar los cortes de ruta un trabajador estatal tiene que cuestionar a su sindicato porque no salen a luchar para defender el salario.

¿Un docente que cobra por debajo de la de la canasta básica porque no le reclama su sindicato?

Algunos lo hacen como Auto Convocados y Voz Docentes que salen, pero el grueso de los sindicatos por ejemplo ADF no mueven un dedo y tenemos docentes pobres, médicos, y trabajadores pobres y los sindicatos están en la foto con el responsable político de la pobreza. Entonces lo que hay que cuestionar hoy es, no porque salimos a cortar la ruta hay que cuestionar porque no sale los sindicatos a cortar la ruta a movilizar parar para defender el trabajo y sus afiliados”. Cuestionó