Zarate: “Crucero del Sur fue desleal con los usuarios para serle fiel a Gildo, Jofré y al PJ”

18/10/2022

El diputado Osvaldo Zarate, en comunicación en el programa “Una Buena Dosis” cuestionó la utilización partidaria del transporte público de la ciudad, y sentenció: “La dilapidación de fondos públicos que hicieron ayer fue tremenda, el aparato estatal qué es de la gente pero está al servicio del partido peronista”.

“En cualquier acto que organiza el partido Justicialista, ayer fue el día de la Lealtad, o una reunión importante donde tengan que acarrear gente al acto y los punteros necesitan los colectivos la ciudad queda sin transporte, y esta no es la primera vez”. aseguró.

“Ahí está demostrado que cuando se trata de la política la solución aparece, pero no aparece la solución cuando se trata de los trabajadores que tienen que ir a trabajar no hay colectivo. La constante que maneja el justicialismo y que la gente sabe porque esta resignada, de eso se trata la cuestión de no resignarse a tantas cosas que son abusivas por parte del partido justicialista que ayer dejó desde el mediodía a toda la ciudad sin transporte”. Afirmó

“El vecino tiene que hacer una queja ante la municipalidad, por qué es el responsable del transporte público esté las calles de la ciudad, argumenta que falta combustible, que no hay plata, que no les paga los sueldos, falta subsidio etc., etc. Y en consecuencia por eso no tenemos colectivo, pero ayer hubo plata para los sueldos, para el combustible, entonces se trata de una cuestión política, cuando hay voluntad aparece la plata, pero cuando esa voluntad se tiene que manifestar a favor del pueblo no está el dinero en consecuencia en el colectivo“, explicó

“En la municipalidad hay entidades que pueden sancionar a la empresa, Crucero del sur ayer no prestó los servicios porque estaban en un acto del partido justicialista. Y estaban en el acto aplaudiendo como foca, el intendente Jorge Jofre y el Gobernador Gildo Infran, los dos responsables de que el transporte ayer no funcionara en la ciudad, entonces acá hay un responsable único que es el intendente, que se tiene que hacer cargo del transporte público de la ciudad”. Repudió

“También vi que había un montón de vehículos de Clorinda, en consecuencia, también esos colectivos que ayer no circulaban en esa localidad eran porque vinieron al acto por el día de la Lealtad y lo permitió el intendente Celauro que también estaba en el acto, esto lo que sucede, la gente lo sabe, lo que me preocupa mucho es que mucha gente lo toma con normalidad”. Agregó

“La municipalidad y el intendente actúan como CEO de la empresa Crucero del sur ellos son los socios de la empresa, quiero superar también que, si son tan buenos Socios, serán socios en las ganancias supongo o en las pérdidas, pero se comportan como socios, no como controladores de la empresa, y no creo de ninguna que la sancionen”. Comentó

“La municipalidad lo que debe hacer es tratar con mucha seriedad el tema del transporte público, esto no se trata de ser socios, si no deber la ecuación económica qué sierra para la municipalidad para el pueblo y para la empresa y que esto funcione. Porque lo peor que puede pasar es que uno traiga una empresa para la foto y después no aparezcan más los colectivos, y después los trabajadores tengan problemas”. Manifestó

“Otra cosa más grave es que el transporte público tienes subsidios, no para abaratar solamente el costo del boleto, sino para evitar los inconvenientes de congestión del tránsito, accidentes en la vía pública, las motos principales artífices de accidentes. porque hay muchas, la mayoría de los accidentes ocurre con las motos. qué el transporte funcione correctamente evita que sucedan estos accidentes, esto hay que resolver inmediatamente”. Cuestionó

“Todos los aumentos del boleto de transporte se deben dan en función de los aumentos del salario, no haber aumento por encima de eso por una cuestión de sentido común, a parte de eso nadie dice nada si la cosa funciona, pero si tenes un transporte que no funciona como debe y encima te van a aumentar el boleto, me parece que hay una incongruencia que hay que resolver. El problema del transporte público en Formosa es de larga data, es un tema que hay que tomarlo alguna vez como una política de estado y hay que resolverlo”. Planteó

“La dilapidación de fondos públicos que hicieron ayer fue tremenda, yo no creo que de su bolsillo el intendente de la ciudad haya pagado esos colectivos, los pago el estado. Vehículos municipales, de transporte todos afectados a la movilización. El aparato estatal qué es de la gente al Servicio del partido peronista, como todo lo que hace el peronismo confunde todo partido con gobierno y tenemos un estado qué es una unidad básica y no es un estado al servicio de los formoseños”. Concluyó