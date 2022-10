Zarate: “Insfran utiliza carteles de la obra pública financiadas con dinero de nación para promocionarse en beneficio propio”

21/10/2022

El diputado UCR Osvaldo Zarate en diálogo con Gabriel Hernández en el programa “Sin Censura» habló sobre la cartelización de la obra pública en la provincia y el adoctrinamiento en las instituciones.

“Los carteles no son carteles de obras son publicitarios, promocionan la figura de Insfran, no dice exactamente cuántas viviendas, el costo y sobre todos los plazos de entrega. Se aprovecha qué son obras nacionales y las plantea como si fueran obras provinciales, estamos antes la publicidad y la manipulación que hace Insfran con la plata viene de nación para realizar obras en beneficio propio”, expresó.

“La manipulación política partidaria que ejerce en todo tipo de actividad de gobierno, por Nuestra Gente Todo, la puesta en escena de un acto proselitista con una banda que toca la marcha del partido justicialista, con discursos donde se lo obliga al docente a la directora qué se debe repetir “gracias señor gobernador”. Los formoseños tenemos que decirle gracias al “jefe” entre comillas, es lo que el implanta como una especie de adoctrinamiento”, cuestionó.

“La situación de los clubes, muchos padres y jóvenes me hicieron llegar la inquietud y la verdad que me pareció importante, porque hace rato que nosotros venimos denunciando esto, no solamente la escuela sino también en las instituciones deportivas, los chicos tienen que ponerse la camiseta con la cara de Insfran. Muchos chicos ya no quieren ir a estos clubes, se ven obligados ir a otros, porque si no se ponen la camiseta no juegan, lo han denunciado en varias oportunidades, seguiré mostrando en el transcurso de estos días, estos manejos con respecto a los clubes”, lamentó.

“La gente debe tomar conciencia crítica de la situación porque esto no es normal, es anormal y lo naturalizan y es grave. El mensaje que dan a la ciudadanía es “miren nosotros hacemos posible la práctica del deporte”, le dan una pelota unos conos en una bolsa con la cara de Insfran en los operativos. sí le hacen el vestuario ponen la foto deI. no hay algo como política de estado para promocionar el deporte, pero si una política partidaria que tiene un fin predeterminado con la plata de todos los formoseños”, reveló.

“Todos los que estamos aportando al estado formoseño, si no decimos nada estamos avalando con esta actitud a esta persona que, por orden del quinto piso en los clubes, o las instituciones pongan la foto del gobernador. Al estadio le pusieron el nombre de Club Defensores de Evita, ahí están metida la mutual policial el jefe de policía. El Club es conocido tiene sus seguidores no estoy en contra de la institución como Club, pero si de aquellos que lo manejan y utilizan políticamente”, aseguró.

“Más allá de la denuncia que uno puede hacer pública esto tiene que tener un límite, y el límite lo va a poner la gente cuando vote, si sigue votando este modelo de adoctrinamiento generalizado o cambia. Le cambiaron el nombre al estadio alegando que porque dice que “en 1951 unos chicos que jugaban en Defensores ganaron el Campeonato de Evita”, entonces se prendieron de eso para cambiar el nombre al estadio”, agregó.

“En el barrio Villa del Rosario, en el club “Virgen Del Rosario” pusieron un cartel con la foto de la virgen y al lado la foto de Gildo. la próxima le pondrán Club virgen de Insfran es la pregunta. El Club San Martín, el estadio se llama 17 octubre, tiene la foto con los eslóganes de Insfran, utilizan el club como una unidad básica. Es un club, de todos los vecinos del San Francisco convertido hoy en un búnker del partido justicialista financiado por el gobierno porque está la foto de Insfran y hace proselitismo político”, remarcó.

“Voy a tratar de ver como terminamos esto legalmente, porque me parece que esto amerita terminar con el adoctrinamiento, buscarle la vuelta para frenar a través de la justicia, por lo menos hacer el intento, porque tenemos un poder judicial y una legislatura cooptada quede delega todas las facultades al poder ejecutivo la verdad que es este es el modelo, Formosa una de las peores provincias en calidad democrática”, culminó.