Patiño: “La EPEP 1 se lavó las manos en el caso Joaquín, pero los responsables penales están en el Ministerio de Educación”.

01/11/2022

La referente de Docentes Autoconvocados Nilda Patiño en comunicación con Radio Parque analizó lo ocurrido en REFSA al joven Joaquín Oviedo y todo lo referente a las improvisaciones y negligencias en el sistema de pasantías.

Las negligencias y las improvisaciones surgen porque hay directores que no leen lo que firman o creen que el gobierno los va a proteger como en caso de la directora de la EPEP 1, a quién ni bien sucedió esto, le dejó un mensaje con el secretario docente primero dándole su pesar por todo lo que había ocurrido, y sugiriéndole que debían mantener la escuela abierta para contener a los compañeros y dar explicaciones a los familiares, y después sentarse en comunidad para ver como esto se resuelve, explicó.

Pero luego se enteró por una notificación de que no se sumaban a la marcha porque creían en la justicia, y al tiempo les llega el sumario de la investigación, se lavaron las manos con la escuela pero debe hacerse un sumario en el ámbito de la Dirección de Educación Técnica dónde están los responsables, y la responsabilidad penal la tiene el Ministerio de Educación, aseguró.

En Formosa siempre se hace una interpretación distinta de todo

La gremialista recordó que Formosa está trabajando las pasantías hace mucho tiempo enmarcado en una ley nacional, hay un Decreto el 1374/11, y sí bien en la provincia siempre se hace una interpretación distinta de todo, y la ley tiene muchos intersticios sin cubrir,

Y acá solamente se dedicaron a hacer acuerdos individuales de pasantías, el mismo se hace entre el alumno representado por el padre con por ejemplo la UNaF y la directora de la escuela, y luego se menciona otro acuerdo entre la escuela y el organismo en dónde se realizará la pasantía, describió.

Luego dice cuánto durará la pasantía, con las representaciones correspondientes, entre el alumno a quien llaman pasante, luego se habla de la confidencialidad, es por eso que nosotros nos opusimos, porque se introduce al menor al mundo laboral qué desconoce absolutamente y si ya uno como trabajador está en desigualdad frente al patrón, acá se lo hace con la naturalidad y la legitimidad que le da a la escuela, advirtió.

Es decir el sistema de pasantías ya está mal, por ejemplo dice el acuerdo individual, el pasante deberá considerar información confidencial toda la que reciba o llegué a su conocimiento con motivo del desarrollo de su práctica la organización, el pasante quedará obligado a no revelar o suministrar información porque la organización le puede hacer expirar la pasantía, y no tener la pasantía sería como no tener la nota es decir la calificación, aseguró.

Y esto hay que explicar porque leí muchos tipos de comentarios en estos tiempos y no están enterados a que están sometidos estas familias y los alumnos porque están dentro de la organización curricular de la grilla de materias que tienen que hacer para obtener su certificación de que terminó el secundario, relató.

Además expuso que en el reglamento determina que el incumplimiento por parte del pasante será considerado falta grave y causa suficiente para que se deje sin efecto la pasantía y plantea que en el proceso educativo y por la libre decisión de las partes cualquiera podrá rescindir el convenio, pero el alumno no está en condiciones de quedarse sin esta pasantía.

En ningún lado dice que la escuela deberá tener presente a un docente dentro de la organización cómo se llama en este caso al que recibe el pasante, para mí eso es grave y yo como directora jamás firmaría ese acuerdo, confesó.

En el convenio solo dicen que la empresa va a designar a alguien que los instruya, en ninguna parte dice que lo van a cuidar al chico, es por eso que nosotros no estamos de acuerdo con el término pasantía, porque realidad no sos un pasante sino un empleado y ni siquiera un empleado de primera sino uno de prestado, tenés que hacer todo porque si no expirara tu pasantía, no se tiene asegurado ninguna de las cuestiones legales que tiene un empleado en blanco, es decir es como un empleado en negro, agregó.

Por eso nosotros jamás creímos que la pasantía era buena e insisto que los directores son bastante analfabetos legales porque yo no firmaría una cosa así, entiendo que están obligados por su función porque de última, el que deciden la pasantía es el Ministerio, a través de la Dirección de Educación Técnica que es la que debe decirle al ministro que esto no debe darse de ninguna manera, porque está mal, porque pueden pasar estas cosas, dijo.

Estoy esperando la denuncia de una mamá que hace 3 años denunció que una niña fue a una pasantía en una empresa provincial donde hubo algún adulto que abuso de ella y que ella hizo la actuación y no obtuvo respuesta» concluyó.