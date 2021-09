38 años en el poder: Como Gildo Insfran y su banda degradaron a una provincia pujante y productiva en un territorio mendicante

153

Bajo el liderazgo de Vicente Joga, Gildo Insfrán junto a Floro Eleuterio Bogado asumieron el 11 de diciembre de 1995, el Gobierno de la provincia de Formosa, Insfran venia de ser vicegobernador de Vicente Joga (1987-1995), y diputado provincial del PJ de 1983 a 1987. 38 años en la función pública, 25 años ininterrumpidos en la Gobernación de una provincia que desde el retorno de la democracia fue gobernada el Partido Justicialista.

Luego de la traición de Insfran a Vicente Joga

La eternización de una sola persona en el poder durante tantas décadas, nos remonta a 1999, donde luego de la traición de Insfran a Vicente Joga, el poder político del partido de Gobierno se partió, y los números en la legislatura no cerraban para llamar a la reforma constitucional para darle reelección indefinida que pretendía Gildo Insfran.

La tensión llegó a tal limite que los diputados del PJ se agarraron a la trompadas, facilitando –con ayuda policial- la irrupción de la patota de Taffetani en el recinto legislativo, impidiendo el normal funcionamiento de un poder republicano, que luego fue clausurado por “fumigación”, e impedido de funcionar en la UNaF.

Luego vino el frustrado intento de sesionar en la UNaF, donde pese a ser jurisdicción federal, igual la policía y la patota de Insfran impidieron la sesión de uno de los poderes del Estado.

Luego ocurrió algo increíble y sin antecedentes en la historia de la humanidad, un juez de primera instancia (Arroquigaray) mando a detener al presidente del STJ por orden del apoderado del PJ

Sucedió cuando el juez de primera instancia (Ceferino Arroquigaray), ante reclamo del apoderado del PJ Armando Felipe Cabrera, ordenó la detención del Presidente del Superior tribunal de justicia, Martillo González por retener el expediente de llamado a la Reforma, la captura fue cinematográfica pues se hizo en plena calle con patrulleros y camiones celulares que cruzaron el auto del presidente del Superior Tribunal, sacándolo esposado, como si fuera un peligroso delincuente común.

Pero lo peor es que, en estos 38 años de populismo y clientelismo, pasamos ser una provincia potencialmente productiva, a degradamos y convertirnos en una provincia pensionada por invalidez y discapacidad, mantenida con recursos de nación

A todo esto se agregó luego como Plus la aparición de petróleo en el oeste de la provincia, se acuerdan de la Formosa Petrolera…?.

Todo esto sumado a su ubicación geopolítica privilegiada, que la colocaba en el centro de un bloque de países de un enorme potencial y al borde de un portentoso río, que dieron lugar a distintas consignas como: “Formosa corazón de la Cuenca del Plata”, “Formosa centro correo bioceánico”, “Corazón de la Hidrovía”, “ Formosa corazón del Mercosur” ….y tantas otras consignas, todas bien fundadas y jutificadas, pero al mismo tiempo todas las oportunidades históricas fueron desperdiciadas, porque mientras estas oportunidades pasaban por debajo de nuestras narices.

Acá en los últimos 35 años la clase política gobernante prefirió consolidar un esquema clientelar y de dominación social que les garantice su permanencia en el poder y para eso era necesario desmantelar el anterior modelo productivo y de trabajo, que solo podía generar ciudadanos libres, independientes y pensantes y debemos reconocer que tuvieron un éxito total: Hicieron desaparecer la cultura del trabajo y del esfuerzo propio.

Gildo Insfran optó por apoltronar cómodamente a la provincia en una silla de ruedas con discapacidad.

Hoy el enigmático “modelo formoseño solo genera un 4,7 % de lo que necesita para vivir”, el 95.3 % de lo que gastamos lo envía Nación

Hace 35 años, con menos recursos que ahora, menos tecnología, menos genética, menos mecanización agrícola, menos rutas y caminos, menos conocimiento e informatización…. Así y todo supimos ser mucho más ricos y pujantes que esta lamentable sombra infradesarrollada en la que nos han convertido hoy.

Hoy Formosa no produce absolutamente nada, y las oportunidades siguen pasándonos por los costados.

A principios de la década de los 80, con 116.000 hectáreas de superficie sembrada Formosa orgullosamente se ubicaba como la 2da. productora nacional de algodón después del Chaco, la administración pública otorgaba licencias especiales con goce de haberes para la gente que quería ir al interior a participar de la zafra algodonera y hacerse unos buenos pesos extras.

Más de 24 desmotadoras se distribuían en toda la provincia había localidades donde inclusive coexistían y competían dos desmotadoras o más como Laguna Blanca, Riacho He Hé, el Colorado e Ibarreta y en la capital interminables filas de camiones esperaban su turno frente a las dos enormes desmotadoras como Fibromalva y Bunge y Born.

La fábrica Textil Formosa perteneciente a la firma Alpargatas era una empresa pujante que aparte de decenas de fuentes de trabajo, daba valor agregado al algodón sembrado, cosechado y desmotado en la provincia que era convertido en telas que se vendían para su comercialización, supimos ser la primera en cultivos frutihortícolas tipo primicia ( banana, sandía, melón, coreanito, morrones ) por las ventajas de nuestra clima.

En el lote 4, cerca del balneario viejo y doña Lola, la planta Citrex elaboraba, jugo, pulpa, esencia y hasta aceite de cítricos que venían de las casi 16mil hectáreas de cítricos básicamente pomelo existentes en la provincia, enfrente el frigorífico Formosa habilitado para tránsito federal de carnes faenaba frenéticamente ganado formoseño y a su vez procesaba y daba valor agregado a sus productos derivados.

NUNCA FUIMOS UNA PROVINCIA POBRE , SI SOMOS una provincia que fue empobrecida y desvastada por el saqueo, la incapacidad y la improvisación

Plegados Pilar(hoy boliche Gasolina) daba trabajo y manufactura, las dos plantas de manufactura de nuestra industria maderera, Eltén y Exim (hoy reciclada en disco) abrieron sus puertas, para poder manufacturar la enorme cantidad de madera que generaban las decenas de aserraderos y obrajes del interior.

Los granos como sorgo, maíz , girasol y hasta trigo ya llegaban a superar las 40.000 hectáreas de superficie sembrada y justificaban la construcción de las enormes plantas de ensilaje distribuídas en varios lugares de interior provincial y en esta capital (hoy recicladas en miradores).

Antes de Insfran éramos una provincia rica pujante, inclusiva

Nuestro viejo puerto movilizaba cargas de más de 700 tn. mensuales que daba trabajo a varias empresas de transporte fluvial, la provincia era atravesada por un ramal c25 que funcionaba a pleno y sacaba la producción de un extremo al otro de la provincia.

Éramos una provincia rica pujante, inclusiva, que era polo de atracción de trabajadores, emprendedores, profesionales, maestros de todo el país y del mundo, Italianos gallegos, búlgaros, argelinos-franceses, entrerrianos , cordobeses , correntinos etc., que venían a Formosa atraídos por su desarrollo, potencial y oportunidades.

En aquellos tiempos la pobreza era una circunstancia tan indeseada como pasajera, de la que en pocos años simplemente con esfuerzo y trabajo inexorablemente se podía salir

En aquellos tiempos la pobreza era una circunstancia tan indeseada como pasajera, de la que en pocos años simplemente con esfuerzo y trabajo inexorablemente se podía salir, pues al esfuerzo del trabajo se agregaba la educación pública y gratuita que le daban al trabajador la certeza de que podría mantener y criar bien a sus hijos que estudiarían y su futuro sería mejor que el de él, eso que hoy llamamos Movilidad Social Ascendente.

Sorprende entonces que hoy en pleno siglo XXI, con globalización, internet , revolución tecnológica y genética, con hipermecanización del agro, semillas transgénicas resistentes a plagas sequías etc. etc. la superficie sembrada ni siquiera en las más osadas estrofas del relato oficial supera las 40.000 has.

El esquema productivo de la provincia ha sido arrasado, el tren es un recuerdo del pasado, el puerto nuevo un enorme baldío abandonado y la industria una excentricidad exótica

El esquema productivo de la provincia ha sido arrasado, el tren es un recuerdo del pasado, el puerto nuevo un enorme baldío abandonado y la industria una excentricidad exótica, pues desde que dejamos de producir materia prima obviamente no tenemos nada que procesar, dar trabajo y valor agregado.

Como contrapartida aparecen los GENIOS que proponen fabricar avioncitos, parabrisas y hasta se disponían a instalar Dioxitek, que iba a traer la materia prima (material radiactivo), dejándonos a nosotros contaminación y muerte.

La dignidad del trabajo genuino con aportes, obra social y jubilación digna ha sido reemplazado por 86.000 planes sociales, 62.000 pensiones por discapacidad

La dignidad del trabajo genuino con aportes, obra social y jubilación digna ha sido reemplazado por 86.000 planes sociales, 62.000 pensiones por discapacidad ( tenemos más discapacitados que el Chaco y Corrientes a pesar de tener la mitad de su población) miles de pensiones provinciales y miles de trabajo precarios con sueldos vergonzosos negreados bajo el nombre de cooperativas de trabajo con infinidad de monotributistas y por detrás de todo este campo sistemáticamente sembrado de pobreza, marginación y clientelismo viene el narcotráfico y el crimen organizado.

Así de la Formosa inclusiva a la que todos querían venir hoy se transformó en una Formosa expulsiva que ha dado lugar al más inmenso y descomunal proceso migratorio y de desarraigo que haya registrado la provincia se calcula en más de 60.000 los formoseños en edad económicamente activa que se han ido de nuestro territorio a buscar trabajo que aquí no encuentran, en otros lugares .

El cuento del rey desnudo

Y después nos enojamos cuando viene Lanata , Majul o Tevez por que nos recuerdan que somos pobres (como el cuento del rey desnudo) entonces hacemos histeriqueos y chiripiocas chauvinistas agitando banderas pesudoformoseñeras berretas pretendiendo adjudicar esta situación a maniobras internacionales, e intergalácticas que nos envidian y nos odian por que no soportan nuestra prosperidad y felicidad.

En fin debo reconocer que el pedido de nuestro sempiterno gobernador de recordar de donde venimos me obligó en cierta manera a recuperar la memoria y a darme cuenta que realmente NUNCA FUIMOS UNA PROVINCIA POBRE , SI SOMOS una provincia que fue empobrecida y desvastada por el saqueo, la incapacidad y la improvisación, una provincia en la que supimos estar mejor, (mucho mejor) que lo que hoy nos quieren hacer creer, que “El Modelo Formoseño”, es lo mejor que nos pudo pasar…MENTIRA!!!!

Blas Hoyos

Comments

comments