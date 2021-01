Marangoni integra las nuevas autoridades de la UCR Diversidad

3

Yanina Alejandra Marangoni como representante del espacio de UCR DIVERSIDAD sigue en la lucha por el reconocimiento de su espacio, tanto en el partido como en la provincia, hoy también pelea por ese reconocimiento en la mesa nivel nacional siendo parte de la misma, como secretaria de políticas públicas, educativas y culturales.

Una gestión de cara al 2020/2022 en la conducción de la Unión Cívica Radical. Con un radicalismo abierto a interactuar con nuevos públicos, y una apuesta a la juventud ocupando lugares preponderantes teniendo como desafío ser protagonista de lo que viene.

La señorita Marangoni, expresó en principio: “si bien formo parte de la mesa nacional, sigo representando a mi provincia es por eso que es un orgullo también haber armado una lista de gente joven en la provincia de Formosa, comprometida con la cual venimos aspirando a renovar y modernizar no solo la provincia, sino el partido, con dirigentes y jóvenes preparados para esto, que no va a conocer límites trabajando desde todos los espacios para que no haya más desigualdades por motivos de géneros y para que las respuestas sean integrales para todxs”

La importancia de la diversidad de género y de pensamiento

La diversidad es una discusión constante de la coyuntura actual, ya sea social, política, económica o cultural. La importancia de la pluralidad de voces siempre estuvo presente en los diferentes ámbitos, pero adquirió mucha más conciencia y relevancia en los últimos años, siendo uno de los primeros temas a tratar en cualquier ‘agenda’. El avance es notorio, aunque todavía hay mucho camino que andar y futuro por construir, sobre todo en Formosa.

En Formosa hay que pasar a la acción, hacer cosas concretas, que el tema deje de estar en ‘agenda’ y que cada persona se ponga a pensar qué puede hacer para que esto cambie para que la diversidad y la inclusión sea más notoria, y lo que queremos en UCR DIVERSIDAD es que este deseo se vea reflejado en los hechos.

Como ciudadanos nos tenemos que proponer llegar, querer hacerlo y pelear por ello.

