El Dr. Carlos Palacios, Co-director de laboratorios Motther y presidente del Colegio de Bioquímicos de Formosa, en comunicación con Radio Parque FM 89.3 hizo referencia a la situación que se encuentran luego de la clausura por parte del gobierno.

El profesional de la salud advirtió que se trabaja con toda la responsabilidad para llevar excelencia a todos los pacientes sobre todo porque no son un comercio, sino que forman parte del sistema de salud por lo tanto hay protocolos y formas que deben seguir, lo cuál no significa que pueden cerrar sin atender de forma de vida las cuestiones esenciales de sus pacientes ya que vienen a buscar resultados con respecto a su salud para luego acudir al médico.

“Las sensaciones fueron muchas, sobre todo porque no se recibió ninguna notificación previa por lo menos para que podamos realizar un descargo, esto no se trata de cerrar y bajar las persianas así como así ya que hay muchos pacientes, nos dejó totalmente descolocados. Nos pareció muy raro y mal llevada la cosa, sobre todo porque mínimamente se podría haber hecho un anuncio para que uno esté preparado para terminar sus procesos y sobre todo para ver de qué se trataba el expediente que nos labraron y poder emitir un descargo al respecto” sostuvo el doctor y prosiguió diciendo, “Por suerte ya se iniciaron las actividades al haber cumplido la resolución de clausura de 48 horas pero se está funcionando normalmente y atendiendo a todos los pacientes, que nos acompañaron gratificantemente en esta situación”.

Además, el Dr. Carlos Palacios agregó que “La clausura aparentemente sería porque no sé habrían subido los datos de los positivos al sistema, es lo que primero planteó la dirección de legal y técnica del Ministerio de Desarrollo Humano, lo cual les llamó mucho la atención porque hay estudios que son de denuncia obligatoria como es el caso del Covid-19, en el corto periodo que realizaron los test rápidos que puede ser una semana porque el sistema no contaba con reactivos suficientes por lo tanto los pacientes acudieron al laboratorio ya que querían saber su situación, entonces en laboratorio cumplió con esta demanda, pero todos fueron informados mediante mail, sobre todos los casos positivos para que puedan ser subidos en el sistema, pero los laboratorios no tienen acceso al SISA de forma directa, sino que deben ser enviados a la dirección de infectología de la provincia y son ellos los que se encargan de cargarlo, con la salvedad que los casos positivos y se mandaban de forma urgente a través de correo electrónico.

“Cuando empezamos a leer la resolución vimos que el problema era que el 23 de abril se había comunicado desde el Ministerio de Desarrollo Humano que solamente podían hacer los test de antígenos laboratorios de clínicas y sanatorios, en definitiva el resto de laboratorios de consulta externa no lo podían hacer, obviamente decidimos acatar la normativa pero teníamos que terminar lo que ya habíamos comenzado hacer porque ante la gran demanda había mucho compromiso por los turnos que estaban dados, no podemos tomar una muestra y descartarla, porque es un compromiso legal asumido, esto se debe terminar por lo tanto muchas cuestiones se fueron terminadas entre 24 y el 26 de abril y se fueron informando esos días”, indicó.

Además explica que es la única provincia en donde no se les permite a los laboratorios privados realizar las pruebas y test rápidos de Covid 19, es algo que desde el colegio de bioquímicos se ha enviado notas para que se explique el porqué, ya que en la resolución no hay una razón clara de esto. “Sólo habla de comunicar en base a la ley, pero los laboratorios eso hacen inclusive con el dengue. Es más, luego sale una resolución que autoriza los laboratorios privados a realizar PCR tras una habilitación sanitaria que tienen que tramitarla con la dirección de legal y técnica y dirección de laboratorios de la provincia, es decir se puede hacer un PCR pero no un test rápido que es de una complejidad menor” sostuvo.

“Los test rápidos de antígenos que se hacen por inmunocromatología, son técnicas sencillas para un laboratorio normal, es decir no tiene una complejidad elevada. Es como que le diga un cirujano que puede hacer una cirugía de corazón pero no operar un apéndice. Por eso hemos solicitado que nos expliquen y en todo caso si hay un requisito particular que se nos informe pero hasta hoy no tenemos un retorno en cuanto a esto pero en definitiva la clausura fue por los informes que fueron elevados por fecha posterior a la resolución, pero igual hay abierto un expediente al cual vamos a solicitar poder acceder y poder realizar los descargos correspondientes” enunció.

Palacios dijo que al formar parte de ALAC, entidad de laboratorios de alta complejidad, al recibió muchos llamados de apoyo y manifestaron su preocupación porque no comparten la clausura y sobre todos los motivos que llevaron a la misma, pues “ven que no se puede ejercer la profesión y realizar ciertas pruebas como lo establecen las leyes constitucionales de ejercicio profesional por lo tanto dieron su apoyo y preocupación por lo ocurrido. Inclusive la ITAE que es un instituto técnico de acreditación profesional. Nadie entiende por qué no se puede realizar estos estudios que son normales a cualquier laboratorio, y no requieren alta complejidad, por lo tanto estas entidades no comprenden la razón que tiene la provincia para su prohibición”.

Por último, agregó que la entidad nacional de los bioquímicos también elevó una nota al Ministerio Desarrollo Humano solicitando que se acaben las razones de porqué no se pueden hacer los test rápidos y el impedimento de ejercer la profesión.

